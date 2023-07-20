15 педагогов, которых давно пора вызвать на ковер к директору
Не секрет, что не все учителя учат доброму и светлому. В этой подборке — поступки педагогов, которые вызывают бурю возмущения.
- Мне лет 12, нас отправляют на картошку. Отработали день, сидим. Вредный одноклассник сломал мое пластиковое ведро. Говорю ему: «Отдавай твое взамен разбитого». Внезапно нарисовывается наша классная: «Зачем ты отбираешь ведро у одноклассника?!» Объясняю ситуацию. И вот тут происходит то, за что дети ненавидят взрослых. Она заявляет: «Он же просто играл, а ты мелочный, поступаешь не по-товарищески». В итоге настроила весь класс против меня. © El.Perro / Pikabu
- 7–8-й класс. Классная руководительница организовала мне травлю. Я росла без родителей, и пожаловаться было некому. Все началось, когда я нечаянно уронила горшок с цветком. Цветок я принесла новый, но не помогло. Она постоянно на меня наговаривала. Одноклассник как-то сломал дверь — она начала орать на меня, что я имущество порчу. А когда настоящий виновник признался, так снова вопли, что я вру и прячусь за других. © Rory / Pikabu
- Наш химик играл «в точки». Когда класс шумел, он открывал журнал и наугад ставил ручкой точку рандомному человеку. Это означало «двойка». Ее нужно было исправить ответом у доски.
- У моей подруги мать была не только учительницей, но и директором школы. То ли она боялась потерять лицо, то ли еще что, но гоняла мою подругу в школу даже с температурой 39 °С! Как по мне, это просто отстой.
- Писали сочинение по пьесе «Гроза», про Екатерину. Учитель сказала, мол, пишите, как думаете. Я и написала, как считала правильным, что она глупая и слабая женщина. Оказывается, надо было писать, что Екатерина молодец. Я даже пыталась спорить, но увы. В очередной раз поняла, что писать и говорить нужно так, как сказала учитель, никаких своих мнений. Получила трояк. © Unknown author / Pikabu
- У нас в старших классах была учительница математики, которую нереально раздражали счастливые люди. Она часто говорила девочкам: «Ты что тут улыбаешься? Ты что, Мона Лиза?» И был один парень, который сделал себе стрижку с челкой набок. Математичка начала его гнобить. Она ему: «Шторку с лица убери! Или ты боишься мне в глаза посмотреть?» А он ей в ответ: «А что мне на вас смотреть, вы что, Мона Лиза? А учебник я и так вижу». © AngelinaFrozen / Pikabu
- В нашей школе девочки могли носить только черные невидимки. Заколки другого цвета были запрещены. Под запретом также были карандаш для глаз и даже бальзам для губ! Учителя нас стыдили: «Вы хотите привлечь внимание мальчиков». © Sakshi Sneha / Quora
- Моя учительница химии в 11 классе: «Ты никогда не поступишь в (далее — самый престижный вуз по моему направлению)». Из-за нее подавал документы аж в 4 вуза. Поступил в самый престижный. Ни разу не видел ее лица после этого, но осознание того, что она туда сдавала дважды и пролетела, а я сдал с первого раза и без блата — греет душу. © AnatolySP / Pikabu
- У нас, если ты почувствовал себя плохо и отпрашиваешься домой с урока, учителя требовали письменное заявление от родителей. Но откуда его взять? Логикой тут и не пахло. © Deepanshu Sharma / Quora
- В 5-м классе нам задали сочинение: «Вы вышли летом на балкон, что вы видите?» А я летом обычно на даче. Ну и написал, что по земле прыгала лягушка. А тут нас с пацанами за беготню завуч поймала — строжайшая тетка, которую вся школа боялась. И с нескрываемой ненавистью сказала: «Вы только подумайте! Лягушка у него прыгала!» Получается, ей учительница по литература мое сочинение показала? Не понимаю, откуда у нее столько ненависти ко мне было. © VanyaDW / Pikabu
- Писали мы сочинение по картине: дом, внутри стоят зеркало и мольберт. Нас спросили, мол, что мог бы нарисовать художник? Мой ответ: он попробовал срисовать себя. Учительница сказала «Глупости!» и при всех высмеяла. Каково же было мое ликование, когда много лет спустя я узнала, что художники «Диснея» рисовали эмоции персонажей, смотря на свои собственные в зеркало. © drakonchik95 / Pikabu
- 10-й класс. Классная руководительница увидела, что родители не расписались в моем дневнике, и решила наказать весь класс. Всех подняла и заставила делать 20 приседаний. А меня еще и к директору вызвали. © Shreya Tiwari / Quora
- 7-й класс, контрольная. Один из наблюдателей делает мне выговор за непричесанные волосы и отправляет к директору. Директор звонит моему отцу. Папа стал рассказывать ему о моих достижениях в учебе, рисовании и спорте. Директор: «О, ваш сын обладает художественным складом ума!» Папа: «Ну да». Директор: «Раз так, я прощаю его неопрятный вид, потому что все художники немного сумасшедшие». © Deepak Saraf / Quora
- У нас физкультурница была просто «рекордсменное» чудо. Требовала, чтобы мы 100 метров за 10 секунд пробегали. Никто не пробежал. Школу я в 2000 году окончила. И знатно офонарела, когда Усэйн Болт в 2009 году рекорд поставил в 9,58 секунды! По мнению той учительницы, наш класс должен был быть на уровне Усэйна. © Елена Нюсина / AdMe
- Когда я была в 5-м классе, учительница музыки прилюдно выгнала меня из хора за то, что я плохо открывала рот. Она остановила процесс пения и, указывая на меня пальцем, с криком «Ты! Вон!» показала на дверь. Так я заработала комплексы. Ни разу в жизни не пела в караоке, боюсь видеокамеры и сцены до ужаса, не могу читать перед аудиторией. © Подслушано / VK
А некоторые учителя ставят двойки, даже если простейшая задача про яблоки была решена правильно.
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