15+ переписок, финал которых неожиданнее, чем снег в Сахаре
Все больше людей выбирают переписку в мессенджерах как наиболее комфортный способ общения с родными, близкими, а также рабочими контактами. Это, в том числе, потому, что так есть время, чтобы подумать над ответом собеседнику. И порой финал бывает таким неожиданным, что только и остается, что заскринить всю переписку и выложить ее на всеобщее обозрение.
1.
2.
3.
Для создания этого материала был использован источник: exgirlfriendback / Pikabu
4.
Для создания этого материала был использован источник: dan96 / Pikabu
5.
Для создания этого материала был использован источник: Playbest / Pikabu
6.
Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu
7.
8.
Для создания этого материала был использован источник: kotik.w / Pikabu
9.
10.
11.
12.
Для создания этого материала был использован источник: Chekhoslovatskiy / Pikabu
13.
14.
Для создания этого материала был использован источник: ValaSurov / Pikabu
15.
16.
Для создания этого материала был использован источник: FedorenKo / Pikabu
17.
Вот вам еще 16 СМС-переписок с родными, после прочтения которых то ржешь, то умиляешься.