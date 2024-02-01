15+ переписок, финал которых неожиданнее, чем снег в Сахаре

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Все больше людей выбирают переписку в мессенджерах как наиболее комфортный способ общения с родными, близкими, а также рабочими контактами. Это, в том числе, потому, что так есть время, чтобы подумать над ответом собеседнику. И порой финал бывает таким неожиданным, что только и остается, что заскринить всю переписку и выложить ее на всеобщее обозрение.

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