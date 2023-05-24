15 переписок, концовку которых можно предсказать разве что с помощью магического шара

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Болтать часами по телефону уже давно стало немодно. Зато мы все больше времени проводим в мессенджерах, порой обмениваемся по сотне сообщений в день и иногда, конечно же, сталкиваемся с тем, что переписка принимает совершенно неожиданный оборот. И, к счастью, в отличие от разговора, чат можно не просто пересказать, но и сделать скриншот, чтобы поделиться уморительным перлом со всем интернетом.

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