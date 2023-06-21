15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо
Смартфоны есть почти у каждого, а значит, весь мир строчит друг другу послания. И среди них бывают такие любопытные, что нелья сдержаться и не выложить их в сеть. Вот вам очередная подборка таких диалогов.
1. Как отбрить любителя халявы
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu
2. Попался водитель-стендапер
Для создания этого материала были использованы следующие источники: wagonmoi / Pikabu
3. Опасный сад
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
4. Тяжела работа мастера ногтевого сервиса
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu
5. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter
6. «Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. За 2 дня до моего дня рождения прислали вот такое сообщение в рабочий чат»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu
7. И ведь она не соврала
Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit
8. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu
9. Вряд ли теперь удастся продать худи
Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu
10. Перевод с клиентского на человеческий
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu
11. Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке
Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter
12. Отчаянная и настойчивая Наташа
Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu
13. Когда не очень-то умеешь принимать комплименты
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit
14. Гениальная переписка на сайте объявлений
Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter
15. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter
Курьезные переписки время от времени случаются со всеми: собеседники поняли друг друга не так, или сам адресат ваших сообщений настолько колоритен, что любое его высказывание — готовый перл. В любом случае, такие диалоги повышают всем настроение, так что делитесь своими скринами с нами, создадим новую статью вместе.