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15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Народное творчество
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Смартфоны есть почти у каждого, а значит, весь мир строчит друг другу послания. И среди них бывают такие любопытные, что нелья сдержаться и не выложить их в сеть. Вот вам очередная подборка таких диалогов.

1. Как отбрить любителя халявы

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

2. Попался водитель-стендапер

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: wagonmoi / Pikabu

3. Опасный сад

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо


Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

4. Тяжела работа мастера ногтевого сервиса

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu

5. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter

6. «Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. За 2 дня до моего дня рождения прислали вот такое сообщение в рабочий чат»

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu

7. И ведь она не соврала

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit

8. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu

9. Вряд ли теперь удастся продать худи

Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu

10. Перевод с клиентского на человеческий

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu

11. Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter

12. Отчаянная и настойчивая Наташа

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu

13. Когда не очень-то умеешь принимать комплименты

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit

14. Гениальная переписка на сайте объявлений

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter

15. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»

15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter

Курьезные переписки время от времени случаются со всеми: собеседники поняли друг друга не так, или сам адресат ваших сообщений настолько колоритен, что любое его высказывание — готовый перл. В любом случае, такие диалоги повышают всем настроение, так что делитесь своими скринами с нами, создадим новую статью вместе.

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249111
AdMe/Народное творчество/15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо
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