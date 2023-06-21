15 переписок, которые настолько красноречивы, что скрывать их от общественности просто немыслимо

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Смартфоны есть почти у каждого, а значит, весь мир строчит друг другу послания. И среди них бывают такие любопытные, что нелья сдержаться и не выложить их в сеть. Вот вам очередная подборка таких диалогов.

1. Как отбрить любителя халявы

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

2. Попался водитель-стендапер

Для создания этого материала были использованы следующие источники: wagonmoi / Pikabu

3. Опасный сад



Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

4. Тяжела работа мастера ногтевого сервиса

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu

5. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter

6. «Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. За 2 дня до моего дня рождения прислали вот такое сообщение в рабочий чат»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu

7. И ведь она не соврала

Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit

8. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu

9. Вряд ли теперь удастся продать худи

Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu

10. Перевод с клиентского на человеческий

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu

11. Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter

12. Отчаянная и настойчивая Наташа

Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu

13. Когда не очень-то умеешь принимать комплименты

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit

14. Гениальная переписка на сайте объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter

15. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter