15 переписок, которые отражают всю суть отношений между мужчиной и женщиной. Ни убавить ни прибавить
С каждым днем мы все чаще общаемся в мессенджерах и соцсетях, вместо того чтобы звонить по телефону. Такой способ очень удобен: всегда можно исправить сообщение, прикрепить фото, передать эмоции при помощи смайликов. Но даже этого порой недостаточно, чтобы мужчина и женщина нашли общий язык.
Все было хорошо, пока разговор не зашел в тупик
Такова семейная жизнь, знаете ли
Единственная ниточка, которая никогда не заканчивается
Очень срочный звонок
Без комментариев
Когда любимая женщина сильно обиделась
Кстати, а вы знали о том, что есть женские фразы, которых мужчины боятся больше всего?
«Мужу в соцсети прислали»
Иногда так приятно побесить супругу
«Девушка отправила меня купить кое-что из косметики»
Один день из жизни глубоко женатой пары
Передумала
Когда зашел с козырей
Миссия провалена
Нет сил на разговоры
Когда зашла с козырей
Переписка между мужчиной и женщиной — это отдельный мир, в котором есть и юмор, и драма, и безграничная любовь. Например, как в статье про СМС-сообщения, в которых романтики не меньше, чем в мелодрамах.
AdMe/Народное творчество/15 переписок, которые отражают всю суть отношений между мужчиной и женщиной. Ни убавить ни прибавить
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