15 переписок, которые отражают всю суть отношений между мужчиной и женщиной. Ни убавить ни прибавить

С каждым днем мы все чаще общаемся в мессенджерах и соцсетях, вместо того чтобы звонить по телефону. Такой способ очень удобен: всегда можно исправить сообщение, прикрепить фото, передать эмоции при помощи смайликов. Но даже этого порой недостаточно, чтобы мужчина и женщина нашли общий язык.

Все было хорошо, пока разговор не зашел в тупик

Такова семейная жизнь, знаете ли

Единственная ниточка, которая никогда не заканчивается

Очень срочный звонок

Без комментариев

Когда любимая женщина сильно обиделась

Кстати, а вы знали о том, что есть женские фразы, которых мужчины боятся больше всего?

«Мужу в соцсети прислали»

Иногда так приятно побесить супругу

«Девушка отправила меня купить кое-что из косметики»

Один день из жизни глубоко женатой пары

Передумала

Когда зашел с козырей

Миссия провалена

Нет сил на разговоры

Когда зашла с козырей