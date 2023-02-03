15 переписок, которые можно смело пересказывать в компании друзей, чтобы все похохотали от души
Отличная вещь — переписки в мессенджерах: когда их перечитываешь, можно поностальгировать о былом, а можно и похохотать от души. Ведь порой мы как сказанем что-нибудь этакое, что потом хочется цитировать друзьям, а переписка вот она, тут как тут. В сегодняшней подборке переписок как раз такие сообщения, что рот сам собой складывается в улыбку до ушей.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Sergal11 / Pikabu
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: silkas / Pikabu
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: WeCanFly / Pikabu
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Vzeka / Pikabu
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: netruzerty / Pikabu
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: MEMEzya / Pikabu
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: SergeY0712 / Pikabu
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: chekhovskiy / Pikabu
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Adskij.Kapital / Pikabu
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Felikzander / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: polovkoff / Pikabu
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Rallist / Pikabu
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: tezka.by / Pikabu
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Breathtaker3790 / Pikabu
Поделитесь своими любимыми смешными переписками — неважно, своими или взятыми из сети.