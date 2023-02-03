15 переписок, которые можно смело пересказывать в компании друзей, чтобы все похохотали от души

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Отличная вещь — переписки в мессенджерах: когда их перечитываешь, можно поностальгировать о былом, а можно и похохотать от души. Ведь порой мы как сказанем что-нибудь этакое, что потом хочется цитировать друзьям, а переписка вот она, тут как тут. В сегодняшней подборке переписок как раз такие сообщения, что рот сам собой складывается в улыбку до ушей.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Sergal11 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: silkas / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: WeCanFly / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Vzeka / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: netruzerty / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: MEMEzya / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: SergeY0712 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: chekhovskiy / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Adskij.Kapital / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Felikzander / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: polovkoff / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Rallist / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: tezka.by / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Breathtaker3790 / Pikabu