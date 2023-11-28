15 переписок с наглецами, которые думали, что всех переиграли. Но не тут-то было

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Некоторым людям совершенно не важно каким образом выражать свое «фе». Они готовы и в переписках проявить все свои навыки бестактности, и не важно знаком им собеседник или нет. Некоторые просто не знают, как на такое хамство отреагировать, а другие — легко придумывают остроумный ответ.

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