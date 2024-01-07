15+ переписок, в которых наглецы начали набирать обороты, но быстро опростоволосились
Жизнь — штука непредсказуемая, ведь никогда не знаешь, где встретишь наглеца. В современном мире они могут проявить свою бестактность даже через мессенджеры. В такие моменты одни люди теряются и не знают, что ответить, а другие мастерски отвечают нахалам на их же языке.
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Кстати, посмотрите еще одну подборку историй про эталонных наглецов, которые по праву заслужили свою «славу» в интернете.
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В другой нашей статье можно почитать еще истории знакомств, которые явно стоит подкинуть в качестве идеи сценаристам.
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Иногда кажется, что некоторые люди просто живут в мессенджерах. Одни начинают переписку с хамства даже с незнакомым человеком, другие общаются исключительно на языке сарказма, а третьи ни дня не могут без юмора.