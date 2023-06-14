15 питомцев, чьи проделки точно пора выносить на первую полосу газет

Домашние питомцы создают уют и комфорт в доме, который мало с чем можно сравнить. Но наши сегодняшние герои доказали, что порой эти пройдохи могут выкинуть такое, о чем потом еще целую вечность захочется трубить направо и налево.

Кошка очень трепетно относится к моему режиму сна. Она орет на меня, если я ложусь спать слишком поздно, и упрямо будит по утрам, если я решаю отоспаться. Перепробовала множество способов будить меня. Мой любимый, — это когда она однажды подложила все свое маленькое тельце мне под шею, а затем поднялась. © Unknown author / Reddit

Когда кошка была еще котенком, она начала имитировать звуки, которые издавала моя дочь, чтобы привлечь мое внимание. Самой жуткой была ее попытка сказать «мама». Кошка подходила к двери спальни посреди ночи и царапала ее, постоянно издавая этот жуткий звук. Все прекратилось после того, как мы ее стерилизовали, хотя она по-прежнему невероятно разговорчива. © Icalledfor_____ / Reddit

Мой пес погнался за котом, и когда я поймал его, он притворился, что у него больная лапа, чтобы не получить за свою проделку. Я запаниковал, а пес выглядел очень довольным и попытался притвориться, что другая лапа тоже болит. При этом он переносил вес на свою предыдущую «раненую» лапу. © darkblue-eyes / Reddit

я поймал его, он притворился, что у него больная лапа, чтобы не получить за свою проделку. Я запаниковал, а пес выглядел очень довольным и попытался притвориться, что другая лапа тоже болит. При этом он переносил вес на свою предыдущую «раненую» лапу. © darkblue-eyes / Reddit Проснулся среди ночи от того, что две мои собаки лают на кошку, которая забралась в дом. Им удалось загнать бедняжку в угол, поэтому я выгнал собак наружу и выпустил кошку, прежде чем завести этих защитников обратно. Так эти дурачки побежали обратно к пустому углу и снова начали лаять. Они до сих пор очень настороженно относятся к этому углу. © omgstephz / Reddit

«Я еще не знаю, что она натворила, но что-то сделала точно»

Мой кот любил ловить пчел. Мало того, он еще любил приносить мне свои «трофеи». Нет ничего лучше, чем проснуться утром и увидеть, как кот роняет вам на лицо разъяренную раненую пчелу. © eeyore102 / Reddit

еще любил приносить мне свои «трофеи». Нет ничего лучше, чем проснуться утром и увидеть, как кот роняет вам на лицо разъяренную раненую пчелу. © eeyore102 / Reddit Дядя рассказывает: лежала моя бабушка неделю в больнице, а наш кот, обычно говорливый, за неделю даже не муркнул. А тут привез я бабушку, она вошла в коридор и кот высунулся из комнаты. Несколько мгновений вглядывался, а потом, видимо узнав, бросился к ней на встречу с жалостливым мявом. Подбежал, не дает раздеться и все что-то говорит. Та заулыбалась и выдает мне: «На тебя кот жалуется». Посмеялись вместе, а кот еще два часа не отходил от нее, все наобниматься не мог. © OCTPOB0B / Pikabu

Моя собака знает команду «Какая была команда?» Подразумевается примерно следующее. Даешь команду, к примеру, «Голос!». Он прекрасно ее услышал, но не собирается выполнять. Так вот, если недовольно вопросить «Какая была команда!?», он громко гавкнет, т.е. исполнит команду «Голос!». И такая ситуация с любой командой, которую он не выполнил с первого раза. © margotMaggot / Pikabu

Мы с женой как-то нажарили шашлыка. И осталось его еще целая кастрюля. Жена и предложила, давай на ночь оставим на крыльце, а чтобы собака не съела — накроем крышкой, поставим под стул. Я, расслабившись после еды, согласился. Когда утром вышел на улицу, увидел совершенно довольную псину и пустую кастрюлю. 50 килограмм счастья даже не шевелились, просто валялись на снегу кверху лапами и улыбались самой ехидной собачьей улыбкой. © Migellle / Pikabu

Ночь. Спим. Просыпаемся от того, что с регулярной периодичностью в общей комнате раздается мелодичное «трям-м-м-м!». Страшно. Выглядываем аккуратно за дверь... Кошак сидит сверху на телевизоре (старый, с кинескопом), и играет с комнатной антенной. Бетховен кошачий. © Unknown author / Pikabu

Прихожу домой с работы, кошка бегает по квартире и орет. Я прикрикнул на нее, замолчи, существо. Замолчала. Ходит, трется о ноги, смотрит в глаза.

— Если ты человек, заточенный в теле шерстяной кошки, мяукни два раза, — говорю ей.

— Мяу-мяу, — и уходит в закат. © ENOSPC28 / Pikabu

— Если ты человек, заточенный в теле шерстяной кошки, мяукни два раза, — говорю ей. — Мяу-мяу, — и уходит в закат. © ENOSPC28 / Pikabu Просыпаюсь сегодня утром от ощущения тяжести: у меня на животе лежит кот и пристально вглядывается мне в лицо. Через пару секунд морщится и чихает. Так смачно еще, прямо как человек — брызги в радиусе полуметра. Я ему: «Отворачиваться надо!» Он встал, повернулся, лег попой к моему лицу и... снова чихнул. Боже, я вырастила интеллигента! © Подслушано / Ideer

Полгода назад завели кота. Не мяукал. Только похрюкивал и мурлыкал. Перед сессией сидела, готовилась к экзаменам, родные в соседней комнате телевизор смотрели. Внезапно давление сильно упало, начало сводить ноги, стала задыхаться. Успела только до двери дойти, вцепилась в нее, ни пальцы разжать не могла, ни вдохнуть, ни помощь позвать. А кот орал как никогда в жизни. © Подслушано / Ideer

«Я думаю, она хочет, чтобы я оставил ее в покое»

Муж принес домой кота. Хозяйкой этот пушистый комочек выбрал меня. Прошло 9 месяцев, и муж, жалкий трус, объявил мне о разводе по телефону. Красавец-кот, видя мои слезы, решил показать, что нужно сделать с вещами бывшего мужа. Этот пройдоха залез на пакет сверху и... описал его. Слез уже не было, я просто смеялась. Мой заботливый защитник. © Подслушано / Ideer

Забегаю в подъезд, вижу мальчика лет 7, с щенком на поводке, ждущего лифт. Видно, что мальчик чем-то обижен и ругает щенка. Заходим в лифт, я спрашиваю: «Как зовут это милое создание?» Мальчик смотрит на меня обиженными глазами и выдает: «Риччи, и он не милый, он только что нагадил в магазине!». © Подслушано / Ideer

Мой кот очень обидчивый. Если на него наорать или не покормить, он садится возле входной двери и смотрит на нее. И папа, увидев это, всегда орет на всю квартиру: «Кто обидел кота?!» А потом подходит к нему и говорит: «Ну не уходи, пожалуйста!». © SemennicovaV / Twitter