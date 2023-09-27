15+ пользователей узнали о предназначении загадочных штуковин

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Если самому не удается идентифицировать предмет, а поиск по картинке в интернете не увенчался успехом, не стоит отчаиваться. В такой ситуации на помощь придут пользователи сети, которые знают все обо всем и выручат в любой непонятной ситуации.

В бонусе покажем маленькую девочку, которой помогли определить назначение предмета на благотворительной распродаже.

«Нашли в старых вещах несколько непонятных предметов. Может кто-нибудь знает, что это такое?»

«Для чего нужны отделения на этой открывалке?»

Я было решил, что это контейнеры для линз. © Nobodyville / Reddit

На самом деле это крышки для бутылок, чтобы вы смогли закрыть свой напиток. © DoctorOfMeat / Reddit

«Нашла на пляже зеленое вещество, по консистенции напоминает желе»

Такой материал используется в подгузниках. Вначале он становится твердым а после попадания влаги превращается в желе. © opossum_trees / Reddit

Вы не поверите, на самом деле это группа студентов наполнила надувной бассейн на пляже зеленым желе. Каждый год они устраивают «желе-рестлинг». © *****dan**** / Reddit

«Деревянная шкатулка с черной бархатной подкладкой и металлической чашей в центре крышки»

Это шкатулка для мужских аксессуаров, в ней можно хранить ключи, часы, запонки, зажимы для галстука, кольца — все, что захотите. © Wader_Man / Reddit



«Что это за большой прозрачный шар с открывающейся крышкой и светодиодной подсветкой внутри?»

«Странный пластиковый фиолетовый предмет с присоской на дне»

Это массажер. © lightningusagi / Reddit

Эта штука оказывает сильное давление на определенную область для снятия мышечного напряжения. © adameofthrones / Reddit

«Нашла на детской площадке. Синий шар с отверстием внизу и одним сбоку. Не двигается»

У нас в парке есть таки, они похожи на бонго — это просто барабаны. Похлопываешь по макушке и все. © ManaPot / Reddit



«Нашел вот такую штуку и понятия не имею, что это такое. Каждый „рукав“ выглядит так, будто в нем помещается что-то размером с хот-дог»

На самом деле это чехол на ручку детского кресла, который можно снять и постирать. Ремешок огибает основание, а карманы предназначены для подлокотников. © Inappropriatenurse / Reddit



«Что это за штука с крошечной ложкой на конце?»

Старинный латунный инструмент для чистки ушей. © RedditModsKMKB / Reddit

«Что это за круглый серебряный предмет с ручкой сверху, прикрепленной к веревке? Веревка автоматически возвращается внутрь при отпускании, нашел в хозяйственном магазине»

Бельевая веревка для ванной. © jackrats / Reddit



«Что это за зажим, прикрепленный к браслету?»

Это устройство, необходимое для музыкантов маршевого оркестра. © awrg222 / Reddit



Ремешок надевается на ваше левое запястье, поэтому вы можете держать ноты во время марша. © 5CatsNoWaiting / Reddit



«Что это за металлическая штука на ручке с грузиком на цепочке? Он открывается, внутри лежит длинный рулон бумаги с письменами»

Тибетское молитвенное колесо. © BloodRedMoonlight / Reddit

Каждое вращение равно каждой молитве, находящейся внутри, плюс молитве, выгравированной на внешней стороне барабана. © CrookedtalePirates / Reddit





«Нашел две таких штуки за холодильником, на вид порошкообразные»

Это ядовитая приманка для мышей. © Cruser60 / Reddit



«Разбирала старые вещи и нашла среди кухонных принадлежностей вот такое приспособление. Что это может быть?»

Венчик для взбивания чего-либо. © AAA5 / Pikabu



«Каково назначение этой направляющей с узкой прорезью cверху, расположенной рядом с ванной?»

Cиденье для ванны крепится на стену и вы можете вставить один конец в эту прорезь, а другой конец будет лежать на ванне. © rtkane / Reddit



«Мне недавно подарили эти кусочки стекла, а я понятия не имею, что это?»

Многие стеклодувы превращают остатки стекла в пресс-папье на продажу. © MaryN6FBB110117 / Reddit



«Что это за клейкое вещество, сочащееся из оконной рамы?»

Кажется, кому-то пора менять окно. Это заводской уплотнитель, он состарился и вытек. © cyclejones / Reddit

Это силиконовый герметик, используемый для приклеивания стекла к деревянной раме. Это совершенно нормально. Если вам это не нравится, вы можете срезать его ножом или бритвой. Вам даже не придется менять окна, если только во время дождя туда не попадает вода. © homeskilled12 / Reddit

Бонус

«На благотворительной распродаже племяшка вцепилась в эту штуку. Приняла ее за музыкальный инструмент. Мы спросили у продавца и оказалось, что это доска для ручной стирки»