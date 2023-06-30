15+ пользователей поделились страшилками, которые они услышали от детей
Когда малыш ни с того ни с сего вдруг начинает разговаривать с кем-то в пустой комнате, тут у любого нервы сдадут. Одни объясняют такие случаи просто переходным возрастом и подвижной детской психикой. Другие, напротив, усматривают в этом нечто загадочное и даже потустороннее.
- Дочь научилась говорить и начала с кем-то беседовать во сне на каком-то языке. Мы с мужем слушали и пугались. Что за язык, определить не могли. И только когда она поступила в институт, мы этот язык опознали, оказалось, что это финский. Именно на нем говорила во сне наша маленькая дочь. © Елена Кочерина
- Четырехлетний сын рассказывал мне странные вещи. Говорил, что в те дни, когда он долго не мог заснуть, к нему приходил старик. Он садился на кровать и убаюкивал его, рассказывая истории про трактора и коров. Сказал, что он был добрый, просто хотел составить ему компанию. Я думаю, что это был отец моей матери, который скончался, когда ей было 18 лет. Он был молочным фермером. © kyles05 / Reddit
- Я готовила завтрак для своего трехлетки, когда он невзначай сказал мне, что его бабушка упала с лестницы. Примерно через час дедушка звонит нам и сообщает, что бабушка действительно упала с лестницы. © Skeletor6*** / Reddit
- У меня дочь маленькую постоянно кто-то развлекал. Одни дома, а она лежит, хохочет и смотрит прямо перед собой. Когда постарше стала — говорила, что это была тетя в красном. © jumar / Pikabu
- Двухлетний сын стоял в своей кроватке. Когда жена подошла к нему, он склонил голову на бок и уставился на нее. Она спросила его, что он делает, и тот ответил: «Ищу мою младшую сестренку в твоем животике». Позже мы узнали, что на тот момент она была на второй неделе беременности, это была девочка. © Jmersh / Reddit
- Прихожу однажды домой, жена в панике. Дочери было где-то год и 3-4 месяца. Уже знала некоторые слова. Жена говорит, что она сказала, что видит дядю. На вопрос: «Дядя добрый?» Ответила: «Нет». Я поржал. Позвал дочь, спрашиваю: «Где дядя?» Показывает на порог. «Дядя добрый?» «Нет». Дядя за дверью? «Нет».
«А где он?» Тычет пальцем на порог. Я вида не подал, но мне реально стало не по себе. То ли это фантазии, то ли дядя, который жил в этой квартире до нас. © HarbingerOne / Pikabu
- Подруга сказала, что четырехлетний сын говорил ей: «Моя мама с Марса никогда не заставляла убираться в комнате». Сказал, что он прожил 10 000 лет на Марсе, прежде чем родился у нее. © rebble_yell / Reddit
- Сын в девятилетнем возрасте поделился, что видит в безоблачном летнем небе множество духов в виде цветных шаров. В тот день, по его словам, их было особенно много. Жутко такое слышать. © Наталья Ильяшевич
- Дочери было около 5 лет. Однажды ночью, когда она готовилась ко сну, я услышал, что она разговаривает с кем-то в своей комнате. Я подумал, что она меня зовет и заглянул к ней. Она сказала, что разговаривала с маленьким мальчиком, который был призраком. © TaffetaDarling / Reddit
- Жили на третьем этаже, дочка 3,5 года говорит: «Тетя с зеленым лицом в окно смотрит». Я так испугалась, ведь окно было зашторено. Подумала, что с ней что-то не так, она потом до 4 часов ночи ходила, не спала. © Мадина Исмагулова
- Дочь разговаривала сама с собой, я спросил, с кем она говорит? Ответила: «С дядей Ли». Мой брат умер за 8 лет до ее рождения. © SpaceMan*****83/ Reddit
- Сын 3-х лет при переезде на новую квартиру часто говорил, что в углу видит тетю, причем в разных углах. Я его спросила, какая она, описал и добавил, что добрая. И я как-то не стала заморачиваться. © Malu0603 / Pikabu
- Наш старшенький постоянно разговаривал сам с собой в кровати. Когда мы спросили его, с кем он болтает, ответил, что разговаривает с летающей женщиной. © MistahZig / Reddit
- Купили дом в деревне неподалеку от кладбища. Четырехлетний сын стал часто мне показывать на окно и говорить, что там стоит дядя. Я сотни раз спрашивала у него: «Какой дядя?» А он мне отвечает: «Высокий и у него светлые волосы». И видел он его, когда на улице темно. Звал меня и показывал пальцем на окно. На вопрос: «Где он?» Отвечал: «Он ушел, тебя испугался». Я даже на улицу выбегала в эти моменты, но и там никого. © Anna.Renz / Pikabu
- Моя двухлетняя дочь кричала по ночам и говорила нам с женой, что к ней приходила какая-то женщина. Через несколько недель она перестала кричать. Я спросил, перестала ли женщина приходить. Она ответила: «Нет, она оказалась довольно милой, теперь иногда спит в моей постели». © Jimslam / Reddit
- Знакомая страшилку рассказала про своего ребенка, аж кровь стынет. Услышала, что дочь с кем-то разговаривает в комнате. Захожу, спрашиваю: «Ты меня звала?» Нет говорит, я с другой мамой прощалась. Я: «С какой еще другой мамой?!» А она тихонько шепчет: «Такая пожилая тетя, она ко мне иногда приходит, истории рассказывает и поет, просила ее мамой называть». Я после такого неделю нормально спать не могла, даже к психологу на консультацию ездила. Меня успокоили, сказали, что это возраст такой — воображение.
Если вы не верите во всякие сверхъестественные силы, то истории про призрачных дядь и летающих теть вызовут у вас максимум улыбку. Впрочем, некоторые детские фразы могут напугать до чертиков даже самых прожженных скептиков.
AdMe/Народное творчество/15+ пользователей поделились страшилками, которые они услышали от детей
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