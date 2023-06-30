15+ пользователей поделились страшилками, которые они услышали от детей

Когда малыш ни с того ни с сего вдруг начинает разговаривать с кем-то в пустой комнате, тут у любого нервы сдадут. Одни объясняют такие случаи просто переходным возрастом и подвижной детской психикой. Другие, напротив, усматривают в этом нечто загадочное и даже потустороннее.