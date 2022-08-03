15 пользователей рассказали, как они нашли общий язык с другими людьми. Иногда это довольно странные истории

В жизни нам постоянно приходится искать подход к окружающим нас людям. В одних случаях — чтобы построить романтические отношения, в других — чтобы максимально безболезненно разрешить конфликтные ситуации. Вот и героям нашей подборки для этих целей однажды пришлось применить все свои коммуникативные навыки со щепоткой смекалки.

Мы в ADME с живым интересом ознакомились с рассказами людей о том, как им удалось найти с кем-то важным общий язык или добиться его расположения. Поэтому решили, что и вам тоже будет полезно взять на заметку некоторые из их идей и хитростей.

1-й курс, летняя сессия. Экзамен в воскресенье в 10 утра. Препод сильно опоздал. Заходит и говорит: «Я знаю, что выходной и что вы долго ждали, но скидок делать не буду...» Внезапно его перебивает студентка: «А в день рождения тоже без скидок?» Группа немного офигевает от такой наглости, а препод уточняет: «Паспорт с собой?» Именинница показывает паспорт, и препод реагирует незамедлительно: «Верно, давайте зачетку». Поставил «отлично». Так я заработала первую пятерку в своем студенчестве. © Подслушано / Ideer

Как-то снимала квартиру и подо мной жил паренек. Подъезд в основном состоял из пенсионеров, и его явно недолюбливали. Основной причиной была слишком громкая музыка. Однажды утром я вскочила с кровати от такого шума, что даже поначалу ошалела. Мой сосед слушал музыку на всю катушку. Оделась, спустилась, еле достучалась, поблагодарила за музыкальное утро (реально поблагодарила) и протянула свои беспроводные наушники. Мне не жалко. Проблема была решена. Действительно парень перестал так громко включать музыку. Но теперь старички косились на меня. Они воевали с соседом 5 лет, а я решила проблему за одно утро. Вывод: я ведьма. © Палата № 6 / VK

Когда мы с братом в детстве не хотели ложиться днем на тихий час, бабушка предлагала нам два варианта: либо мы спим 5 минут, либо просто так лежим целый час. Мы, естественно, выбирали первый вариант. Велись на это каждый раз. © Подслушано / Ideer

Зашел вчера к знакомому по делу. Смотрю — двое его детей носятся по квартире с тряпками и моют пол. Причем тщательно, не по-детски. Меня этот процесс заинтересовал:

— Как воспитал такую похвальную тягу к чистоте напольного покрытия?

— Я пишу на полу в разных местах, в том числе трудно доступных, разные буквы простым карандашом. Их надо найти, переписать и стереть, а из букв сложить определенное слово. Кто первый — тому мороженое! Как правило, даю подсказку. Сегодня, к примеру, слово связано с рисованием!

— А что за слово?

— Импрессия!

— Это что? Может, «импрессионизм»?!

— А какая разница?..

Детям 4,5 и 7 лет... Интересно, хоть раз отгадали? © IvasikEvil / Pikabu

— Как воспитал такую похвальную тягу к чистоте напольного покрытия? — Я пишу на полу в разных местах, в том числе трудно доступных, разные буквы простым карандашом. Их надо найти, переписать и стереть, а из букв сложить определенное слово. Кто первый — тому мороженое! Как правило, даю подсказку. Сегодня, к примеру, слово связано с рисованием! — А что за слово? — Импрессия! — Это что? Может, «импрессионизм»?! — А какая разница?.. Детям 4,5 и 7 лет... Интересно, хоть раз отгадали? © IvasikEvil / Pikabu Много лет назад, когда я еще учился в школе, моя тетя как-то за чаем пожаловалась мне на приставучего комментатора, регулярно оставляющего ей сообщения под фото в соцсетях. Я пообещал ей заблокировать его (тетя очень обрадовалась, узнав о существовании этой чудесной опции). Захожу я, значит, на страничку этого мачо, а мне с аватарки ошалело лыбится химик с шашлыком в руке... На следующий день явился к нему, все рассказал. В итоге школу я окончил с твердой пятеркой по химии. За молчание. © Подслушано / Ideer

Мы с моей будущей женой сразу обнаружили, что нам очень нравится просто проводить время вместе. Мы могли часами разговаривать в машине, когда куда-то ехали. Иногда этот процесс был даже интереснее, чем конечная точка. Так вот, через несколько недель после начала наших отношений мы в очередной раз ехали куда-то и вдруг она развернула и удобнее завернула мне бургер, чтобы я мог поесть за рулем и не запачкаться. Тогда я сразу понял, что женюсь. Через неделю будет уже 23 года, как мы вместе! © aecarol1 / Reddit

Вышла замуж за мужчину, у которого уже была дочь от первого брака. Девочке 9 лет, мамы не стало, и отец воспитывал ее сам уже 6 лет. Падчерица восприняла меня в штыки. Как-то ее учительница написала в родительском чате, что дети едут на экскурсию и необходимо дать им еду с собой. В день экскурсии я встала в 5 утра, чтобы все успеть. Еда получилась точно как с картинки, все было идеально. А когда ребенок вернулся домой, я увидела, что она не съела и крошки. Но вдруг говорит: «Мне было жалко это есть, все такое красивое. Спасибо, мама...» Тут уже ревели мы вместе, но только от счастья. © Не все поймут / VK

Это было много лет назад. Летняя сессия, завтра сдаем жуткий предмет — «Электроника и импульсная техника». Тут звонит сестра, просит присмотреть за племяшкой, очень ей в парикмахерскую приспичило. Договорились, что я с ней погуляю. И вот сижу я на бульваре с коляской, малышка спит, а я честно пытаюсь прочитать этот толстенный том электроники. Вдруг слышу: «Здравствуйте!» Поднимаю голову — наш преподаватель:

— А это кто у вас, мальчик или девочка?

— Девочка.

— А сколько ей?

— 7 месяцев.

— Я смотрю, вы занимаетесь. Вот молодец!

На следующий день препод был максимально лоялен, сдала все с ходу. Племяшка, уже взрослая, вспоминая, смеется, что помогла получить образование, не умея говорить. © Подслушано / Ideer

— А это кто у вас, мальчик или девочка? — Девочка. — А сколько ей? — 7 месяцев. — Я смотрю, вы занимаетесь. Вот молодец! На следующий день препод был максимально лоялен, сдала все с ходу. Племяшка, уже взрослая, вспоминая, смеется, что помогла получить образование, не умея говорить. © Подслушано / Ideer Когда в группе 25–30 детей, воспитателю необходимо прикладывать много усилий, чтобы найти подход к каждому ребенку. Наша воспитатель Ирина Ивановна подходила к решению вопросов весьма оригинально. Например, мой мелкий очень боялся всех летающих насекомых. Мухи — это прямо панический ужас. И вдруг перестал. На очередную пролетающую муху среагировал фразой: «Так это Машка Ирины Ивановны». Видимо, воспитатель стала свидетелем паники ребенка на прогулке и придумала какую-то свою историю про муху... Теперь у нас все мухи — Машки. © aprilfay / Pikabu

Давно было, лет 6 назад. Поссорились с девушкой на почве ревности. Пытаюсь до нее дозвониться — не берет. На СМС не реагирует. Пишу ей: «Я нашел его». Ответ не заставляет себя ждать: «Ты о чем?» Но я отвечать ей не тороплюсь, даже вообще не собираюсь, по крайней мере письменно. Прислав еще пару схожих по содержанию вопросов, она наконец решилась позвонить. Я неторопливо взял трубку.

— Кого ты нашел? — нетерпеливо потребовала она.

— Его. Способ, — говорю. — Способ заставить тебя мне позвонить. © andreynox / Pikabu

— Кого ты нашел? — нетерпеливо потребовала она. — Его. Способ, — говорю. — Способ заставить тебя мне позвонить. © andreynox / Pikabu Однажды пошла с парнем поужинать, чтобы отметить мое повышение. И официанткой оказалась девушка, которая очень меня доставала в 6-м и 7-м классах. Когда принесли счет, я задумалась, какие чаевые оставить: с одной стороны, хотелось отомстить, но с другой, она отлично поработала. В итоге мы все же дали щедрые чаевые, но я оставила записку: «Верю, что после школы люди все же меняются». На следующий день я обнаружила сообщение от нее в соцсети. Она сказала, что сразу узнала меня, и извинилась за все, что было в прошлом. Я рада, что в итоге мы обе поступили правильно. © ShortGirl643 / Reddit

У нас в начальной школе была экстравагантная учительница рисования, которая своеобразно оценивала работы. Она находила смысл в детских рисунках одних учащихся и ничего не находила у других. Однажды она сказала нарисовать что-нибудь на свободную тему. И взбрело же мне в голову изобразить Чебурашку, гуляющего по полю. Правда, успела я нарисовать только поле и голову, а на все остальное банально не хватило времени.

Не успевая, я быстро дорисовала тело, состоящее из прямых черных палок (как на полях тетрадей), и дрожащей рукой протянула ей. Она долго рассматривала эти каракули и на удивление оказалась очарована нестандартностью подхода и похвалила меня перед всем классом. Хотя я свой рисунок считала полным провалом. © Палата № 6 / VK

Жил-был выше этажом юноша. С родителями. И каждые выходные эти родители уезжали на дачу. И каждые выходные были вечеринки. Были испробованы методы: вежливая просьба, ругань, заявка участковому. Все тщетно. Максимум месяц тихо, а потом по новой. Пришлось в итоге вспомнить все, чему меня учили в институте на психологии. Пришла к его родителям: не кричала, говорила очень тихо, обращалась к ним по имени, зеркалила их жесты и позы. Хвалила их сына. Говорила, какой он у них хороший мальчик: всегда здоровается, с собачкой гуляет, маме помогает. И какие у него ужасные друзья — как им пользуются из-за пустой квартиры. И все. Тишина. Юноша даже стал лучше учиться, отсеялись друзья, чему и сам мальчик был рад. © yatihohodka / Pikabu

Хотела сделать подарок другу, искала гитару на сайте с объявлениями. Вроде нашла, что нужно, связалась с продавцом и попыталась поторговаться. Особым красноречием я не обладаю, а потому договорилась до того, что в конце диалога он даже поднял цену. Короче, выслал он мне реквизиты, а я вместо своего адреса случайно выслала ему фотку своего кота. Чувак немного помолчал, а потом написал, что я его растрогала, и сделал все-таки скидку. С тех пор я всегда высылаю эту фотку всем продавцам на всех сайтах — срабатывает в одном случае из 10, но это уже хоть что-то. И кот частично начал «окупаться»! © Палата № 6 / VK

Когда я училась в школе, у нас была медсестра, к которой всегда можно было обратиться и выпросить пропуск домой. К ней приходили с ушибами, с температурой, с тошнотой, но домой она отпускала крайне редко. Нужно было прямо сознание терять у нее в кабинете, чтобы она сжалилась. Тем не менее однажды я подобрала к ней идеальный ключик, который всегда работал. Я заходила к ней и говорила: «У меня душа болит». Она понимающе кивала, отвечала, что у нее тоже, и отпускала меня домой. © Палата № 6 / VK