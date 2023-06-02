15+ пользователей вспомнили случаи, когда на свадьбе творилась какая-то откровенная жесть

Свадьба — довольно хлопотное мероприятие, очень многое нужно подготовить и предусмотреть. Это событие должно запомниться надолго молодоженам и гостям. Поэтому, конечно, очень обидно, когда на вашем торжестве что-то идет откровенно не по плану. Мы обратились к треду, где пользователи сети вспоминают самые эпичные свадьбы, на которых они побывали.

А в бонусах расскажем еще пару историй со свадеб, которые запомнились гостям больше, чем само торжество.

Никто не мог найти жениха, пока его не обнаружили в лимузине в обнимку с одной из подружек невесты. Тогда невеста вернулась на прием, взяла микрофон и рассказала всем присутствующим о том, что только что произошло. Она сказала, что свадьба будет аннулирована, а все подарки будут возвращены. © dataslinger / Reddit

Родственник посетил одну церемонию, где как раз задавали вопрос: «Не возражает ли кто-нибудь против брака?». И жених решил, что сейчас самое время пошутить, он сказал: «Да», я возражаю«. После этих слов ведущая просто повернулась и ушла. Им пришлось заново оформлять все документы и менять дату. Они развелись через три года. © nathcrowley / Reddit

Во время речи священника один из друзей жениха начал громко и долго откашливаться, гости засмеялись. Все, кроме пожилой итальянской бабушки невесты, которая вскочила со своего места, размахивая сумочкой, и закричала на жениха по-итальянски! © hundreddollar / Reddit

Мой дядя женился, на церемонии присутствовала горстка членов семьи и священник. Я снимал все на видео. Моя бабушка на каждую строчку вворачивала свой резкий, саркастичный комментарий. Когда подошла часть, где спрашивали возражения, она сказала: «Я против, но имеет ли это значение? Они все равно это сделают». Ее слова проигнорировали и продолжили как обычно. Они развелись в течение года. © jamesshine / Reddit

Были на свадьбе коллеги моей жены. Священник спросил: «Возражает ли кто-нибудь?» Один парень вскочил со своего места и запротестовал. Он признался невесте в любви и начал умолять ее не выходить замуж. Его вывели из здания. © RabbitOfCaerbonnog / Reddit

Моя свекровь привела бывшего мужа моей жены на нашу свадьбу в надежде, что она увидит его и бросит меня. © Moreofyoulessofme / Reddit

Мама одной из подружек невесты встала и закричала: «Да, я возражаю: ты его у нее украла!» При этом она показывала на невесту. © Husbandaru / Reddit

На церемонии моей двоюродной сестры ее подруга сказала: «Я возражаю». Она сделала это потому, что ее просто не пригласили на свадьбу. © SuvenPan / Reddit

Я снимал свадебные видео. Днем ​​шел дождь, но буря утихла и церемонию продолжили. Во время произнесения клятв я включил видео и внезапно в радиомачту ударила молния. © curtludwig / Reddit

Я был на небольшой церемонии где-то на 30 человек. Когда спросили, есть ли возражения, висевшая на стене фотография умершей бабушки невесты с громким стуком грохнулась на пол. Мы переглянулись, но церемония все равно продолжилась. Они, кстати, развелись через год. © efloresmty / Reddit

На свадьбе моей тети было так тихо, что можно было услышать падение булавки. И в один момент ее 10-летний племянник громко пукнул и этот звук разнесся эхом. Все начали смеяться, даже священник. Невеста так расхохоталась, что у нее начала распускаться прическа. Это было эпично! © PurpleSailor / Reddit

На репетиционном обеде мать коллеги произнесла тост. Она сказала, что будущая жена недостаточно хороша для ее сына. © nebelhund / Reddit

Мой друг женился на девушке, родители которой решили испортить свадьбу в последний момент. Они отменили все мероприятия, заперли в сарае свадебное платье, подарки, цветы и т. д. Они даже отключили телефон своей дочери и отбуксировали ее машину в ночь перед свадьбой, чтобы утром она не смогла никого предупредить. © chiliedogg / Reddit

У моего друга есть группа, которая играет на свадьбах. Их наняли на вечеринку по случаю дня рождения, которая оказалась свадьбой-сюрпризом. Парень удивил свою девушку предложением и тут же захотел устроить свадебную церемонию. Она сказала нет и ушла. © odearitsrichardiii / Reddit

Моя лучшая подруга была на свадьбе своей тети. Будущая свекровь принесла доказательства того, что жених и невеста на самом деле двоюродные брат с сестрой. Свадьбу отменили и они с тех пор не разговаривали друг с другом. © AutumnGway / Reddit

Однажды утром я пошел на прием, где жених отменил свадьбу. Невеста сказала, что ей все равно и устроила банкет. И это было довольно весело. © naetron / Reddit

На первой свадьбе моего мужа брат невесты встал и сказал ему: «Скажи нет, ты еще можешь быть счастлив!» Они все же поженились, но все закончились разводом и очень болезненным расставанием. А шурин до сих пор лучший друг мужа. © Amaevise / Reddit

Оказалось, что жених моей тети уже был женат. На церемонии женщина встала, размахивая свидетельством о браке, поэтому свадьба не состоялась. © Chiquita4eyes / Reddit

Бонус № 1

Мама сказала, что ее подарком нам на свадьбу будет банкет. И пригласила туда всех, кого хотела. Моих друзей там почти не было. Когда я спросила, зачем она так поступила, ее ответ просто поразил: «Ну я же оплачивала»! © Yoshka / ADME

Бонус № 2

Знакомая выходила замуж, на свадебных приглашениях специально написали: «Приходить только без детей». Они с мужем много раз пытались, но забеременеть не получалось. И одна родственница приперла-таки детей. И в итоге они устроили там возню — бегали, все крушили, перебили кучу посуды, обляпались тортом. А знакомая еще и поругалась с этой женщиной под конец вечера.