15+ пользователей сети похвастались любимыми украшениями, которые они берегут как зеницу ока
Наверное, у многих дома хранятся фамильные драгоценности, такие как обручальные кольца мам и бабушек, старые часы или винтажные ожерелья. Впрочем, тем, кому не посчастливилось получить что-нибудь эдакое, не стоит отчаиваться: самое время собирать собственную шкатулку с драгоценностями. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших похвастаться драгоценностями, которыми они по-настоящему дорожат.
«Нашла на распродаже кольцо тайской принцессы»
«Кольцо со звездчатым сапфиром досталось мне в наследство от дедушки»
«Мои винтажные кольца с опалом»
«Брошь 1926 года досталась мне от свекрови»
«Новая жемчужина моей коллекции»
«Кольцо со звездчатым сапфиром моей мамы, которое она получила на выпускной в школе в 1965 году. Она носит его все время»
«Моя маленькая коллекция колец»
«Это кольцо досталось мне от мамы»
«Наши обручальные кольца»
«Это кольцо с опалом мне подарила свекровь, а ей оно досталось от матери»
«Получила свое первое украшение для выпускного в колледже»
«Я мужчина, и это моя коллекция колец»
«Это бабушкино кольцо с сапфиром, которое ей подарила мать по окончании школы. Бриллианты в него добавили, когда бабушка вышла замуж за деда»
«Только что добавил эту булавку в свою коллекцию»
«Кольцо, которое приносит мне удачу на экзаменах»
«Кольцо с контейнером для яда, сделанное из серебра и 9-каратного золота и увенчанное изумрудом»
- С этим ты выглядишь как фараон в Древнем Египте. © -Rapax- / Reddit
«В дополнение к Кольцу Всевластия сестра подарила мне кольцо Барахира, которое носил Арагорн»
«Король пауков с 5 бриллиантами в 24 карата»
А какое украшение или винтажную вещь вы бы передали по наследству своим детям и внукам?
Фото на превью gentle_zacharias / Reddit, -Rapax- / Reddit / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ пользователей сети похвастались любимыми украшениями, которые они берегут как зеницу ока
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