15+ пользователей сети похвастались любимыми украшениями, которые они берегут как зеницу ока

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Наверное, у многих дома хранятся фамильные драгоценности, такие как обручальные кольца мам и бабушек, старые часы или винтажные ожерелья. Впрочем, тем, кому не посчастливилось получить что-нибудь эдакое, не стоит отчаиваться: самое время собирать собственную шкатулку с драгоценностями. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших похвастаться драгоценностями, которыми они по-настоящему дорожат.

«Нашла на распродаже кольцо тайской принцессы»

«Кольцо со звездчатым сапфиром досталось мне в наследство от дедушки»

«Мои винтажные кольца с опалом»

«Брошь 1926 года досталась мне от свекрови»

«Новая жемчужина моей коллекции»

«Кольцо со звездчатым сапфиром моей мамы, которое она получила на выпускной в школе в 1965 году. Она носит его все время»

«Моя маленькая коллекция колец»

«Это кольцо досталось мне от мамы»

«Наши обручальные кольца»

«Это кольцо с опалом мне подарила свекровь, а ей оно досталось от матери»

«Получила свое первое украшение для выпускного в колледже»

«Я мужчина, и это моя коллекция колец»

«Это бабушкино кольцо с сапфиром, которое ей подарила мать по окончании школы. Бриллианты в него добавили, когда бабушка вышла замуж за деда»

«Только что добавил эту булавку в свою коллекцию»

«Кольцо, которое приносит мне удачу на экзаменах»

«Кольцо с контейнером для яда, сделанное из серебра и 9-каратного золота и увенчанное изумрудом»

С этим ты выглядишь как фараон в Древнем Египте. © -Rapax- / Reddit

«В дополнение к Кольцу Всевластия сестра подарила мне кольцо Барахира, которое носил Арагорн»

«Король пауков с 5 бриллиантами в 24 карата»