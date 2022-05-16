15 пользователей сети рассказали, как они умудрились пройти собеседование, хотя шансов было почти ноль
Как правило, когда мы идем на собеседование, мы ожидаем серьезного разговора — об опыте работы, о личных качествах и т. д. Да вы наверняка и сами все знаете. Но иногда работодатель начинает задавать каверзные вопросы или же мы вдруг понимаем, что у него на примете есть другой кандидат. Можно ли склонить чашу весов в свою пользу? Определенно, да.
Мы в AdMe.ru посмотрели, что помогло другим людям получить желаемую должность. Для этого нужно несколько вещей: железобетонная уверенность, юмор и нестандартное мышление. Убедитесь сами.
- В молодости я такой дерзкой была! На одном собеседовании сказала: «Я вам очень хорошо подхожу, вам надо именно меня взять, потому что лучше не найдете». Взяли. © Anastasiya / Adme
- Проходил собеседование в крупную компанию. Я был последним и прекрасно понимал, что комиссия уже устала. Не знаю, с чего вдруг мне пришло это в голову, но я влетел в комнату и поблагодарил их всех за то, что они дождались меня, несмотря на долгий день. Все мгновенно посветлели лицами. Интервью вышло похожим на дружескую беседу, а на следующее утро они предложили мне работу. © Maryke S / Quora
- Собралась на собеседование в банк, но день не задался с самого утра. Порвалась контактная линза, и пришлось нацепить очки, которые меня жутко раздражают. В общем, я наревелась, потом разозлилась и поехала просто для галочки. Надела платье с принтом типа леопард, и ногти — в тон платью. На вопросы отвечала твердо, потому что злая и пофиг. В итоге меня взяли, но начальник сказал: «Чтобы больше таких ногтей мы не видели». © Шоколадный кравасан / AdMe
- В местную газету требовался менеджер по рекламе. Вообще говоря, я не очень-то хотел продавать, да и опыта у меня не было, но друг уломал меня пойти на собеседование. Они дали мне психологический тест на выявление уровня эмпатии. Я уже говорил, что по образованию я психолог? В общем, я сделал тест и ушел. Через 3 часа они позвонили и пригласили у них поработать. © Tom Coleman / Quora
- Решила сменить профессию и откликнулась на вакансию в той области, где у меня вообще не было опыта. Сижу и понимаю, что директор не хочет меня брать. Спрашиваю: «Могу я поговорить с вами начистоту?» Он усмехнулся: «Ну конечно». Говорю: «Я уволилась с работы в понедельник, во вторник оформила развод, а в среду купила билет, чтобы поехать сюда. И теперь я сижу с человеком, который, скорее всего, выбросит мое резюме в мусорку. Поверьте, я хорошо адаптируюсь к изменениям». Наверное, он был просто в шоке, потому что на работу меня взяли. © Nicole / Quora
- Это было первое в моей жизни собеседование, и я попал под ливень. В офис я зашел мокрый до нитки. Очень извинялся и сказал секретарше, что готов убрать за собой, дайте только тряпку со шваброй. Секретарша лишь косо на меня посмотрела. Мимо шел пожилой мужчина, он остановился и спросил: «Ты по поводу работы?» Я кивнул. Он повернулся к секретарше и сказал: «Вот видите, он пришел, несмотря на ливень, а другие кандидаты отменили встречу». «Когда готов выйти на работу?» — это уже мне. В общем, это был мой будущий директор. © Chris Coleman / Quora
- Когда я устраивалась на новую работу в офис, директор явно не хотела меня брать. Она задавала каверзные вопросы. К примеру: «Вы год работали на удаленке, явно режим разболтан. Сомневаюсь, что вы сможете рано вставать и не опаздывать. Верно?» Я не растерялась и ответила, что проснусь без проблем, ведь я жаворонок. А дожала я ее тем, что по гороскопу я Лев, а значит, мне нужны внимание и общение, поэтому в офис я буду являться без опозданий. Она поверила. Честно отпахала у них пару лет. © KeraTamara / Pikabu
- Пришел на собеседование сисадмин. Дали прочитать договор. В договоре сказано: за время испытательного срока разработать систему автоматизации склада, написать и протестировать программное обеспечение. Он очень громко и долго смеялся. Потом так же громко хлопнул дверью. На договоре написал сумму за такую работу — с семью нулями. Ему перезвонили и прислали нормальный договор, в котором было сказано не «разработать», а «принимать участие в тестировании». © sdloop / Pikabu
- Я откликнулся на вакансию продавца. В конце интервью я сказал: «Хороший продавец никогда не уходит, не спросив о результате, так что... Есть ли у меня шанс работать у вас?» Они ответили, что я первый, кто пришел на собеседование, и им нужно посмотреть на остальных кандидатов. А на следующий день они наняли меня, потому что я был единственным, кто задал вопрос по поводу результата. © James Kirk / Quora
- Руководитель попросил меня оценить его по 10-балльной шкале. Мой ответ был таков: «Вы хорошо объяснили мне рабочие обязанности и общались со мной вежливо, так что даю вам 8 баллов». Он поинтересовался, почему же я срезала 2 балла. Я и говорю: «Потому что руководитель должен уметь принимать правильные решения, а я еще не знаю, возьмете ли вы меня на работу». Меня взяли. © Sonal Pandey / Quora
- Я научился быстро запоминать длинные числа. Удачно, что во время собеседования менеджеру по найму нужно было записать телефонный номер, а я предложил ему просто сказать его мне. Я пообещал, что запомню. Он согласился. Мы еще долго общались, сходили на обед, а потом я назвал ему тот номер. Он был так впечатлен, что спросил, какой размер зарплаты меня устроит. © Steven Schnack / Quora
- Мы недавно переехали, и мне очень нужна была работа. И тут я увидела вакансию в зоомагазине. Звоню им, и владелица спрашивает: «Предположим, вы в магазине, покупателей нет, делать ничего не нужно, чем вы займетесь?» Я ответила ей так, что меня сразу взяли на работу. Говорю: «В зоомагазине такого не бывает. Всегда есть чем заняться». Так меня и наняли. © Cherie Wren / Quora
- При приеме на работу нужно было решить несколько несложных задачек по математике. У них, конечно, был бланк с правильными ответами. Я нашел ошибку и доказал, что их спец ошибся в вычислениях. Меня проверил шеф, и в итоге я получил должность даже получше той, на которую рассчитывал. © Chris Coleman / Quora
- Мне моя работа не нравилась. Был перерыв, стою на крыльце. Смотрю, рядом мужчина из соседнего, пока пустующего офиса, где шел ремонт. Говорю: «А вам работники не нужны?» Мужик заржал, сказал, что вообще-то нет, но раз такое дело... И задал единственный вопрос: «В какую сторону закручивается гайка?» Контора занималась цветметом. В общем, с удовольствием отработала у них 5 лет. © Salivan / AdMe
- Шло обычное интервью, меня спрашивали об опыте работы. Видимо, моя кандидатура подходила сразу на несколько вакансий, и менеджер спросила: «А кем бы вы хотели быть?» Я тут же: «Бэтменом! Сто пудов!» Менеджер не растерялась: «Да он же такие обтягивающие штаны носит, как в них вообще ходить можно?» Я: «Ну плащ и крутая тачка компенсируют эти неудобства». Она посмеялась и взяла меня за умение нестандартно мыслить. © Westley D Willis / Quora
А что вам помогло успешно пройти собеседование?
AdMe/Народное творчество/15 пользователей сети рассказали, как они умудрились пройти собеседование, хотя шансов было почти ноль
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