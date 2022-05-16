15 пользователей сети рассказали, как они умудрились пройти собеседование, хотя шансов было почти ноль

Как правило, когда мы идем на собеседование, мы ожидаем серьезного разговора — об опыте работы, о личных качествах и т. д. Да вы наверняка и сами все знаете. Но иногда работодатель начинает задавать каверзные вопросы или же мы вдруг понимаем, что у него на примете есть другой кандидат. Можно ли склонить чашу весов в свою пользу? Определенно, да.