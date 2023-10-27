15+ пользователей сети, у которых от одной мысли о рождении детей болит голова и изжога начинается
Рожать детей или нет — личное дело каждого, пусть даже вокруг много факторов, подталкивающих нас к этому решению. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые высказали свою точку зрения на этот счет.
- Меня недавно одна трижды мать из женского приятельского чата спросила: «А зачем вам с мужем большой дом, если у вас нет детей?» Я была не в настроении и ответила просто:
«А зачем вам с мужем трое детей, если у вас нет большого дома?» В итоге меня же еще назвали бестактной. Оказывается, сколько детей рожать и где их растить — это решение, которое принимать должны только родители этих детей. Короче, лезть с вопросами, почему не рожаешь, — нормально, а задать вопрос, зачем столько нарожала, — это бестактно и «не твое дело». Вот так-то. © Anastomus / ADME
- Дети доставляют мне дискомфорт. Я нахожу их странными и совсем непривлекательными. Младенцы меня вообще пугают. Они не вызывают у меня желания заботиться о них, скорее уйти подальше. А еще я считаю, что иметь детей — это привилегия, а не право. Родители должны доказать, что они заслуживают этой привилегии, вместо того чтобы просто решать: «Эй, теперь мне пора завести ребенка». Чтобы иметь машину, необходимо иметь водительские права и страховку. Чтобы родить ребенка, необходимо ввести «лицензию» на ребенка. Это должно быть сложно. © ViridianNightshade / Reddit
- Работаю акушером-гинекологом. И за годы работы больше всего поразила пациентка, которая, когда ей сообщили, что она не сможет иметь детей, с неподдельным облегчением вздохнула и произнесла: «Уф, слава богу, что у меня теперь есть официальная отмазка, почему я не хочу рожать!» © Подслушано / VK
- Я едва могу позаботиться о себе и не хочу управлять еще и чужой жизнью, образованием и безопасностью. Считаю, что беременность — это ужасное состояние. Меня воспитали эмоционально неблагополучные люди, и это самый простой способ разорвать порочный круг. Дети — нет, деньги — да. Моим собакам не нужно учиться в колледже. © driffson / Reddit
- Я сама своего рода чайлдфри, но не потому, что не люблю детей. Мне интересно общаться с племянниками, с детьми друзей, но я не испытываю нежных чувств при виде новорожденных и очень маленьких детей. Не понимаю всего вот этого умиления. И я знаю, что не смогла бы быть хорошей матерью своим детям. Все-таки родительский труд, наверное, самый сложный и тяжелый. Не все к нему готовы. И лучше признать это и осознанно отказаться от деторождения, чем поддаться каким-то стереотипам, мнению окружения, родить, а потом не знать, что со всем этим делать. Срываться на бедных детях, орать на улице на 2-летнего ребенка. Сама видела такое. © Ольга Суркова / ADME
- Я всегда считала детей обузой. Большинство родителей, с которыми я работаю, кажутся уставшими, у них нет времени ни на что, кроме детей. По моим наблюдениям, есть 2 категории родители, которые действительно наслаждаются этим опытом, сохраняя при этом свою индивидуальность. Это либо тусовщики, которые так и не выросли, либо родители, зарабатывающие 6-значные суммы. Люди, у которых есть деньги на то, чтобы поддерживать свои собственные интересы и уделять время себе. У меня же просто никогда не было такого желания. © SouthernOuterSpace / Reddit
- Мне 31, и я не то чтобы не хочу детей, просто особо не планирую. Будет — хорошо, не будет — тоже хорошо. Никому ничего не доказываю. С мамой аккуратно поговорила, та в принципе согласилась, что не у всех дети — это смысл жизни. С парнем сразу аккуратно обсудила, что может получиться так, что детей не будет, он сказал, что спокойно относится к этому. Считаю, что это должно остро волновать только тебя и партнера, всем остальным можно сказать, что нет возможности рожать. © CatsNotDead / Pikabu
- Быть тетей проще и дешевле. Наслаждаться игрой с малышом — это приятно. А если этот малыш закапризничает, просто «верните» его родителям. Я могла бы время от времени угощать ребенка мороженым, при этом мне не нужно беспокоиться о будущих школьных расходах. © watchforbicycles / Reddit
- Нас у мамы четверо. Мне 25 лет, плюс 3 брата: 7, 9 и 17 лет. Маме 43, и с младшими она уже устала, говорит, мол, как они ей надоели. А на меня давит: пора бы уже внуков в течение лет 3–4. И как-то у нас состоялся такой диалог:
— Я страдала, рожала вас, воспитывала, и тебе надо рожать.
— Чтобы тоже страдать, как ты?
— Да!
Хочу ли я детей? Как-то не очень теперь. © Подслушано / VK
- А я просто не хочу. В роли родителя ничто мне не кажется привлекательным. Я хочу путешествовать с мужем, тратить деньги на хорошие и дорогие вещи. Я не хочу слышать «мама, мамочка, мамочка» снова и снова. Хочу, чтобы в моем доме было чисто и не было беспорядка от игрушек. Хочу иметь возможность принять ванну или отправиться в незапланированную поездку. Я не хочу забеременеть и родить ребенка. © bjriv / Reddit
- У меня нет никакой серьезной причины — я просто не хочу детей и не вижу себя родителем. Это звучит утомительно и раздражает. Кроме того, я не очень люблю младенцев, беспорядок и шум. Жить с ребенком и подростком тоже не круто. Я не чувствую в себе потребности жертвовать чем-то ради них. Я эгоистичен и делал бы то, что хочу, а не то, что было бы лучше для моих детей. Идея вырастить крошечного человека во взрослого, сделать его частью общества совершенно меня не интересует. © Matrozi / Reddit
- Я эгоистка, и я очень люблю свою жизнь такой, какая она есть. Плюс я помешана на спорте и активностях и не могу представить, как год просижу дома. Если мы с моим мужчиной заведем детей, то растить будем только с помощью няни. Не могу сказать, что мечтаю о детях. © Бесстыжая яишенка / ADME
- Мне за 30, и все вокруг требуют от меня детей: муж, родители, друзья. Каждый день одно и то же: «Когда родишь? Все уже давно родили! У всех уже дети школу заканчивают!» И все в таком духе. Я не хочу детей и никогда не хотела. Дети не вызывают у меня умиления, я не хочу с ними играть, не хочу проводить с ними время. Не хочу быть беременной и растить в себе жизнь. Не хочу одевать, кормить, учить и делать всю эту лабуду, которую делают миллионы родителей каждый день. Моя начальница говорит, что я эгоистка и инфантильная дурочка, раз у меня до сих пор нет детей. © Аноним / Pikabu
- Жизнь становится все дороже с каждым днем: растут цены на аренду жилья, еду, здравоохранение и так далее. Кроме этого, мы с моей девушкой любим путешествовать и развлекаться, а наличие ребенка этому здорово помешает. © Unusual-Quality-6412 / Reddit
- Я эгоист. Не хочу тратить ни деньги, ни время. Не хочу жертвовать тем, что мне нужно, из-за того, что не могу найти няню. Не хочу урезать бюджет на хобби только потому, что малышу нужны подгузники. © chaos8803 / Reddit
- Болтали с коллегами о жизни, разговор зашел о семье. Из 12 человек только один парень сказал, что хотел бы жену и детей, остальные — нет. На вопрос «Почему?» пошли разные терки, но в основном все сводилось к одному: «Зарплата — мизер, тут самим бы выжить, зачем детей еще тащить в эту нищету мучиться?» © Подслушано / VK
Для тех, кто все тщательно взвесил и принял решение заводить детей, у нас есть замечательная подборка историй о беременности и родах.
AdMe/Народное творчество/15+ пользователей сети, у которых от одной мысли о рождении детей болит голова и изжога начинается
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