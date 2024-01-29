15+ пользователей столкнулись с человеческой глупостью и до сих пор под впечатлением

Конечно, знать все на свете просто невозможно. Чтобы прослыть культурным человеком, достаточно освоить школьную программу и обладать зачатками анализа. Однако, некоторые товарищи с серьезным лицом выдают такие глупости, что просто диву даешься. Пользователи сети поделились историями о встрече с уникальными персонажами, чье незамутненное сознание не поддается никакой логике.

От глупости никто не застрахован, как и от некачественно сделанной работы, результаты которой можно увидеть в нашей следующей подборке. При этом горе-мастера даже не скрываются и не пытаются замести следы, они будто нарочно все делают спустя рукава.