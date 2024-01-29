15+ пользователей столкнулись с человеческой глупостью и до сих пор под впечатлением
Конечно, знать все на свете просто невозможно. Чтобы прослыть культурным человеком, достаточно освоить школьную программу и обладать зачатками анализа. Однако, некоторые товарищи с серьезным лицом выдают такие глупости, что просто диву даешься. Пользователи сети поделились историями о встрече с уникальными персонажами, чье незамутненное сознание не поддается никакой логике.
- Когда я рассказывала про отдых за границей на море, коллега спросила, мол, на машине ли мы туда ездили? Я ответила, что летали на самолете, а она такая выдает: «Ну, машину же можно тоже в самолет, а там уже ездить на ней». Честное слово, если бы сама это не услышала, то не поверила бы. © Ку-ку / ADME
- У меня есть знакомая, которая покупает дешевые авиабилеты на всяких поисковиках только для того, чтобы попасть в зону «Дьюти фри» и купить себе духи и белье подешевле, чем в бутиках. Не отражает, что билет стоит дороже, чем сумма, которую она экономит на покупках. Она этими билетами даже не пользуется, а просто выходит из аэропорта, ведь она боится летать на самолетах. © Палата№ 6 / VK
- В первом классе одноклассник, увидев мои зеленые глаза, спросил у меня, все ли я вижу в зеленом цвете? © Aida Bunyatova Çınar
- При мне один парень сказал про «Титаник»: «Этот фильм такой нереалистичный, ни один корабль не мог бы так затонуть». Оказалось, он не слышал о гибели реального Титаника и думал, что события в фильме — выдумка. © MrDTB1970 / Reddit
- Мой знакомый верил, что ежики носят на спине яблоки и грибы. В 36 узнал суровую правду, что они хищники и с удовольствием лопают шашлык, курицу и рыбу. © Svetlanych / ADME
- Моя мама на полном серьезе посоветовала мне регулярно облизывать свои зубы, чтобы их выпрямить. © LetsNotandSayWeDidOk / Reddit
- Коллега поделилась проблемой. У них сильно топят батареи, дома очень жарко, даже несмотря на то, что за окном морозы. Вся семья мучается. Обращались к управляющей компании, им отказали, сослались на то, что некоторые жильцы будут против уменьшения температуры обогрева. Я предложил поставить на батареи терморегулятор. Она ответила, что тогда платить за тепло она будет столько же, сколько и те, кто его не ставит, ведь расход тепла считается на подъезд. Поэтому она не хочет их ставить. Посоветовал тогда не жаловаться на высокую температуру, она почему-то обиделась. © Bruzga / Pikabu
- На старой работе у нас лежали воздушные шары, оставшиеся в ресторане после детского праздника. Заходит официантка и говорит: «О, воздушные шары!» Затем она взяла один, развязала его и вдохнула воздух. После этого громко поздоровалась с нами своим обычным голосом, надеясь, что он будет смешным. Расстроилась и спросила: «О! А почему это не сработало?». Надо было видеть ее лицо, когда ей объяснили, что внутри был не гелий, а обычный воздух, который туда надул один из пап малышей. © SergeantSGT / Reddit
- Мой терапевт заявил мне, что астма существует только у людей в голове. После этого я перестала у него лечиться. © JustMoreTrash8 / Reddit
- Приезжает таксист, машина дымит как паровоз и льет бензин. Подняли машину на подъемнике — глушитель прохудился. Таксист: «Дорого, не будем делать». Проходит неделя — приезжает опять: «Давай чинить, таблетки нынче дорогие». Я: «Что?» А он выдает: «В салоне дым, голова раскалывается, за день горсть таблеток выпиваю, посчитал — дешевле заварить будет, чем таблетки дорогие покупать. А если бы были дешевые были, так бы и ездил дальше? © RHorror / Pikabu
- В туристическом автобусе в Италии одна девушка постоянно просила показать ей могилу Пиноккио. Гид объяснил, что это не настоящий мальчик. Но она не унималась и снова спросила: «А где он похоронен?» © AlkahestGem / Reddit
- Была на свидании с парнем, он меня спрашивает: «Какое у тебя любимое животное?». Я отвечаю: «Жираф». Он начал смеяться, а потом говорит: «Жирафов не существует». © Lady_Dibella / Reddit
- Одна девушка увидела, как я пью воду из бутылки, в которой лед в форме этой же бутылки, но поменьше, спросила: «Вау, как ты туда засунула лед в форме бутылки?». Просто в тот день была адская жара летом и я бросала в морозильник бутылку с водой, в течение дня вода таяла и я ее пила. © Anna Kim
- В Англии у меня как-то спросили: «А у вас в стране есть кофе? Вы знаете что такое кофе?» Меня эти вопросы повергли в шок, но я не подала виду. И ответила им: «Нет, я только что с Луны прилетела, а что такое кофе, не подскажите?!» © Kameliya Smith
- Парень, с которым я работал, утверждал, что его дантист сказал: «Если ты будешь есть свои козявки, у тебя не будет кариеса». © Pilltrician / Reddit
- Знакомая частной нянечкой подрабатывает. На днях в разговоре такое выдала: «Дети глупые, им можно сырок вместо мороженого подсунуть, они и не поймут». Я так обалдела немного и говорю: «А ты точно нянечкой работаешь, разве можно так говорить о своих подопечных? Дети вовсе не глупые, просто доверяют взрослым». Насупилась она страшно, сразу по делам засобиралась.
От глупости никто не застрахован, как и от некачественно сделанной работы, результаты которой можно увидеть в нашей следующей подборке. При этом горе-мастера даже не скрываются и не пытаются замести следы, они будто нарочно все делают спустя рукава.
AdMe/Народное творчество/15+ пользователей столкнулись с человеческой глупостью и до сих пор под впечатлением
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