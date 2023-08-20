15+ пользователей вспомнили страшилки, рассказанные детьми, от которых волосы встают дыбом

Порой малыши выдают такие жуткие фразы, что у взрослых пропадает не только сон, но и аппетит. Одни усматривают в их рассказах что-то мистическое, другие, напротив, уверены, что это всего лишь разгулявшееся воображение. Мы обратились к историям от пользователей сети, вспомнивших самые пугающие вещи, услышанные от детей.