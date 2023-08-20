15+ пользователей вспомнили страшилки, рассказанные детьми, от которых волосы встают дыбом
Порой малыши выдают такие жуткие фразы, что у взрослых пропадает не только сон, но и аппетит. Одни усматривают в их рассказах что-то мистическое, другие, напротив, уверены, что это всего лишь разгулявшееся воображение. Мы обратились к историям от пользователей сети, вспомнивших самые пугающие вещи, услышанные от детей.
- Дочь, когда была маленькая, рассказывала, что она жила там, где встает солнце. Плавала, ныряла глубоко и доставала что-то со дна. Она даже не знала, как это называется, но показывала руками. Оказалось, так открывается ракушка. Мы не ездили тогда на море, а передачи про ловцов жемчуга по телевизору она не видела. © Ирина Булгакова
- Когда сыну было 4 года, я застала его у раковины, когда он подставлял ухо под струю воды. Я подумала, что оно у него болит, спросила, что он делает, а сын ответил: «Вода рассказывает мне свои секреты». © Strange_Sympathy79 / Reddit
- Однажды, когда я был маленьким, мама готовила на кухне, а я вдруг в комнате рассмеялся. Она зашла спросить, чего я там веселюсь, я сказал, что играю с мальчиком и показал в угол на потолке. А кошка на этот угол шипела. © mr.wacker / Pikabu
- Мне казалось, что я в доме один. Достаю вещи из сушилки и вдруг слышу шепот из ванной. Набираюсь смелости, заглядываю, а там моя 3-летняя дочь стоит в темноте на табурете, смотрит в зеркало и повторяет: «Мама, мама, мама». Она видит меня и говорит: «О, привет, пап!» И убегает. © Unknown author / Reddit
- Моя племянница, когда ей было 8 лет, заснула в моей кровати, пока я убирал комнату. Это было ночью, около 11 часов. И вдруг она садится, смотрит прямо на меня широко раскрытыми глазами и говорит дрожащим голосом: «Беги, они идут! Они идут за нами, беги!» Напугала меня до чертиков. Я спросил ее, кто идет, она ответила: «Люди на картинке! Они выползают и идут!» Короче, заснуть я больше не смог, это была очень длинная ночь. © MyDemonsLead / Reddit
- Мне коллега рассказывала, что ее маленькая племянница вроде как говорила, что покойная бабушка к ней иногда приходит! © Анна Семенова
- Моя 3х-летняя дочь заговорила на чистом китайском, мандаринский диалект. Реально. © tibidohtel / Pikabu
- Дочка часто говорит про свои «другие жизни». Например, что у нее была другая бабушка, но она умерла. Или что раньше, когда была большой, она водила мотоцикл. © Maria Favorsky
- Когда сыну подруги было около трех лет, они перед сном качались с ним в кресле. Сын постоянно смотрел в одну точку. Подруга спросила его «На что ты смотришь ?» Он: «На человека в углу». «Да, что же он там делает?» Малыш посмотрел ей в глаза и прошипел: «Ш-ш-ш-ш-ш». © wellrat / Reddit
- Когда мне было 4 года, у дедушки случилось кровоизлияние в мозг. Мы навестили его в больнице и вернулись домой. Мама меня спросила, знаю ли я, где сейчас дедушка? Она рассчитывала, что я отвечу: «Да, дедушка лежит в больнице». Но я сказал: «Дедушка с ангелами на небесах». Она тут же позвонила в больницу и ей сказали, что дедушка скончался несколькими минутами ранее. Врач только что констатировал его смерть, когда она позвонила, перепугала их. © FirstTarget8418 / Reddit
- Мой брат, когда был маленький и ходил в садик, иногда говорил: «Когда я был большой...» И что-то рассказывал, мороз по коже. © Ira Lu
- Дети могут здорово напугать. Меня дочь, когда ей было 4 года, спросила: «Мама, а ты не умрешь, когда мне будет 10 лет?» В год, когда ей исполнилось десять, я прям боялась всего. © Морра / ADME
- Моя младшей сестре было около 4 лет. Она не могла заснуть ночью, постоянно ворочалась. Я поинтересовалась, почему ей не спится? Она ответила, что ей не нравится ее комната из-за страшной девушки. Я спрашиваю: «Что за девушка?» Она: «Та, что живет в потайной комнате, она всегда злая». © HirokiTakumi / Reddit
- Сын проснулся, а его рубашка была вся истерзана, как будто изрезана. Спросил его, что случилось, а он сказал, что ему приснился сон, который стал реальностью. © juiceman730 / Reddit
- Дочка была маленькой, перед сном всегда показывала в один и тот же угол на потолке и говорила: «Там дядя». В том углу не было абсолютно ничего, просто темно. Страшно было до жути. Сейчас дочка подросла и не помнит того дядю. © Алла Сапего
- Когда дочери было два года, мы были с ней на кладбище. Внезапно она начала смотреть куда-то и смеяться. Я спросил, что она увидела, дочь ответила: «Дети, они играют!» Позже выяснилось, что этот район был церковной лужайкой, где дети играли в 1800-х годах. Многие из них были впоследствии похоронены на этом кладбище. © Anon-Emus1623 / Reddit
- Дочери было 3 года. Дурачились с ней в ванной и тут она начинает махать кому-то, смотрит через зеркало в дверной проем. Я в шутку спросила, мол, кому ты машешь? А она: «Там тетя». Ну тетя и тетя. Потом мы вышли в коридор, она снова машет, только теперь в конец коридора смотрит. Я снова спрашиваю, она опять: «Там тетя». Потом, примерно через год, стала рассказывать, что с дедом общается. Деда давно уже в живых не было, но дочь упоминала такие подробности, которых ну никак не могла знать. © MaksyGrey / Pikabu
Обычно, когда малыши говорят о выдуманных друзьях или чудовищах под кроватью — это всего лишь плод их фантазии. Но порой их рассказы так пугают, что реально кровь в жилах стынет.
AdMe/Народное творчество/15+ пользователей вспомнили страшилки, рассказанные детьми, от которых волосы встают дыбом
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