15+ поразительных фото со всего мира, глядя на которые так и хочется сказать: «О-го-го, ребята!»

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В повседневной суете мы часто даже не замечаем что-то необычное, а ведь всего-то нужно внимательно посмотреть по сторонам. Например, в общественном транспорте можно встретить выглядящих одинаково, но совершенно незнакомых друг с другом людей. Или же после дождя обнаружить, что радуга в небе почему-то заканчивается прямо во дворе собственного дома.

«Встретил это чудо в магазине. Спросил у хозяйки: „Случаем, не беременна?“. Но та ответила, что нет, просто ее спасли такой»

«Вот такой арбуз купила моя девушка»

«Огромная плотина, построенная бобрами. Человек на фото для масштаба»

«Вот такие шарики образовались на яйце, которое снесла моя курица»

Просто кальций. Это означает, что ваши курочки здоровы, и в их рационе много питательных веществ. © hirandomperson123456 / Reddit

«В местной кофейне используют спагетти вместо палочек для размешивания»

Попросите горячей воды. Это же бесплатные спагетти. © Bejewelled_butthole / Reddit

И как прикажете сидеть на таких лавочках?

Посмотрите еще на 15+ человек, которые просто вышли на улицу и увидели что-то необычное.

Так выглядит обычный фен в разрезе

«Один шанс на миллион. Сегодня на прогулке нашел 5-листный клевер»

«У меня есть шрам на колене. Оказывается, к нему вообще не прилипает песок»

«Нашел, где заканчивается радуга. У меня во дворе»

«Остановился в отеле. На завтрак тут подают мед вот в таком виде»

«В мексиканской закусочной есть робот, который развозит еду по столикам»

«Два абсолютно случайных человека»

«Гипермобильные суставы на большом пальце позволяют мне сделать вот так»

«В желтом перце оказался зеленый перец»

«Так выглядит исток реки»

«Мой 10-летний брелок и точно такой же, но совершенно новый»

Так вот, оказывается, как делают эти крекеры-рыбки