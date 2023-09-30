15+ поступков гостей и хозяев, которые все свидетели произошедшего вспоминают со словами: «Что это вообще такое было?»

Чаще всего люди ходят в гости, чтобы мило пообщаться за чашечкой чая или отметить какое-то событие, например, день рождения или новоселье. В последних случаях принимающая сторона, согласно сложившейся традиции, угощает гостей разными блюдами. Вот только иногда хозяева (или сами гости) так чудят, что тот визит запоминается всем на всю жизнь как самый странный случай в гостях.