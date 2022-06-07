15+ примеров детской логики, которая создана для того, чтобы ставить взрослых в тупик

Многие родители записывают в специальную книжечку высказывания своих малышей. Повзрослевшим детям очень любопытно, а местами лестно, ну или немного стыдно читать свои ребячьи откровения.

С появлением интернета детские перлы стали достоянием общественности. И мы в ADME не перестаем удивляться тому, откуда у совсем юных созданий берется столько логичных, философских, метких и юморных умозаключений.

Сидим в комнате, рядом сын (3 года и 4 месяца). В разговоре речь зашла об электричестве, далее сын спрашивает у мужа:

— А где электрик?

— А я кто? Я же электрик!

— Нет, ты папа!

— А что я тогда делаю на работе?

— Чинишь компьютеры и вентиляторы!

— А мама что делает?

— Деньги зарабатывает. © sessamessa / Pikabu

— А где электрик? — А я кто? Я же электрик! — Нет, ты папа! — А что я тогда делаю на работе? — Чинишь компьютеры и вентиляторы! — А мама что делает? — Деньги зарабатывает. © sessamessa / Pikabu Мой сын, когда немного научился говорить, прося о помощи, говорил мне: «Папаги». Соответственно, у мамы он просил помощи со словом «мамаги». Забавно, конечно, но результативно. © Vicror / Pikabu

Мой сын только что спросил, почему плюшевый ежик из моего детства, которого я ему подарил, до сих пор не вырос. По крайней мере, у него хорошее воображение. © Zebastian09 / Reddit

Малыш: «Когда я вырасту, я женюсь на мамочке».

Его мама: «Ты не можешь жениться на мне, потому что нельзя вступать в брак с членами своей семьи».

Малыш (задумчиво): «А тогда как ты вышла замуж за папу?» © huazzy / Reddit

Его мама: «Ты не можешь жениться на мне, потому что нельзя вступать в брак с членами своей семьи». Малыш (задумчиво): «А тогда как ты вышла замуж за папу?» © huazzy / Reddit Дочь моего бывшего нашла бездомную кошку и очень хотела показать ее. Она подошла к одной из моих подруг и сказала: «Посмотрите на мою новую собачку! Она кошка!» © Ba*****Burger / Reddit

Однажды к моему папе прибежали 2 соседские девочки лет 8–9. Он открыл дверь, дети спрашивают в панике: «Вы смотрели мультик „Рапунцель“?!» Мой папа в замешательстве отвечает: «Не-е-ет». Девочки: «Там есть момент с бумажными фонариками, которые летают. Так вот, один такой на вашем дереве, и он горит». К счастью, фонарик уже погас и не причинил никакого вреда, но я до сих пор смеюсь над тем, что они начали диалог со слова «Рапунцель», а не «пожар». © KiyoriAnders / Reddit

Когда я был маленьким, я думал, что у каждого предмета есть эмоции. И потратил очень много времени на то, чтобы убедиться, что мои шторы счастливы и что все мои мягкие игрушки одинаково любимы и я не задену их чувства. © OVERLORD_LEMON / Reddit

Когда моему сынишке было 5–6 лет, я сказал ему: «Пора готовиться ко сну». На что он заявил: «Дарт Вейдер никогда не спит». Я удивился, потому что, несмотря на его поведение, не думал, что он выберет темную сторону. Я обнял его и сказал: «Ну ты не Дарт Вейдер, дружище». И он ответил: «Пока нет». © Joseph Potts / Quora

Вышли из самолета. Едем в автобусе мимо стоящих лайнеров. И тут девочка лет 4 говорит: «Такой большой самолет...» И со всем доступным ей презрением добавляет: «А колеса ма-а-а-аленькие!» Сложно передать тон, но звучало очень уничижительно, не у каждого взрослого так получится. © Ms.Hmm / Pikabu

На семейном обеде тетя спросила мою младшую сестру, кем она хочет стать, когда вырастет, и та сказала, что пингвином. Мой 4-летний двоюродный брат рассмеялся и сказал, что это невозможно. Моя тетя тогда спросила, кем он хочет быть, и он ответил: «Динозавром!» © Phoenix18793 / Reddit

В театре оперы и балета экскурсия по закулисью, показывают всякие грандиозные красивые штуки. Группа детей. Заходят к нам в бутафорный, у нас там куча всего интересного. Смотрят. Затем заходят в одну из комнат, где у нас стояла пара маленьких, уродливо разросшихся кактусов, которые оставили какие-то бывшие сотрудники. Все дети такие: «Вау! Смотрите, какой кактус! Поглядите на него!» — и зовут друг друга, показывают. Восторг, какого не было во время всей экскурсии. © Sally2904 / Pikabu

Маленький мальчик, за которым я присматривала, все время пытался подловить свою собаку на том, что она умеет говорить, но скрывает это, потому что тогда ей придется делать работу по дому, убирать за собой и т. д. Несколько раз в день парень неожиданно врывался в комнату, надеясь поймать собаку на разговоре. Или молча крался вдоль стен, пытаясь подслушать. © manlikerealities / Reddit

Мой четырехлетка нашел перманентные маркеры и так гордится тем, что теперь он Дарт Мол. © rdixonp / Reddit

Коллеге 40 с небольшим, 2 взрослых сына. Надоело ей постоянно с ними ругаться из-за немытой посуды и незаправленных кроватей. По всей квартире развесила яркие плакаты: «Помой посуду!», «Пропылесось!», «Вынеси мусор!». Проходит день, два, три — все по-прежнему. А потом младший так осторожно спрашивает: «Мам, а ты зачем напоминалки развесила? Стала все забывать, да?» © Подслушано / Ideer

Маленькая девочка плачет, потому что случайно ткнула пальцем себе в глаз, и говорит:

— Мама, мне нужны чипсы!

— Чипсы?

— Да, я думаю, что немного чипсов поможет моему зрению. © alejo699 / Reddit

— Мама, мне нужны чипсы! — Чипсы? — Да, я думаю, что немного чипсов поможет моему зрению. © alejo699 / Reddit Как-то мама не успевала забрать сестру (5 лет) с кружка и попросила мужа подруги, друга семьи. И вот приводит он ее, дальше с его слов: «Захожу, говорю, я за Алиной. Она спокойно встала, собралась, взяла меня за руку и направилась к выходу. Выходим из ДК, она останавливается, жестом просит меня наклониться. Я наклоняюсь, а она мне: „А ты кто?“» © Подслушано / Ideer

