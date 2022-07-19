15 историй, которые покажут, что разные поколения живут будто в разных мирах

Говорят, между поколениями всегда пропасть. Мы задумались: а в чем это выражается? Для начала несколько терминов: зумеры — это те, кто родился в промежутке с середины 90-х до 2010-х годов. До зумеров были миллениалы. Их временной отрезок — с 1981 по 1996 год. В СМИ их еще называют «поколением Питера Пэна». Еще раньше было поколение X. Ну а если ваши мама и папа родились между 1946 и 1964 годами, то они беби-бумеры.