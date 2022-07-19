15 историй, которые покажут, что разные поколения живут будто в разных мирах
Говорят, между поколениями всегда пропасть. Мы задумались: а в чем это выражается? Для начала несколько терминов: зумеры — это те, кто родился в промежутке с середины 90-х до 2010-х годов. До зумеров были миллениалы. Их временной отрезок — с 1981 по 1996 год. В СМИ их еще называют «поколением Питера Пэна». Еще раньше было поколение X. Ну а если ваши мама и папа родились между 1946 и 1964 годами, то они беби-бумеры.
Мы в ADME привели высказывания реальных людей, которые рассуждают о возрасте и разнице поколений.
- Ездила отдыхать с мамой и ее знакомыми. Весь отдых они рассказывали, какие они культурные, образованные, духовно развитые и так далее. Постоянно сетовали на то, что больше нет интеллигенции, подрастающее поколение интересуется только гаджетами, мы ничего не хотим и наше духовное развитие на уровне плинтуса. В последний день эта высокоморальная «интеллигенция» слямзила из отеля все тапки, халаты, шампуни и прочую ерунду. Офигела я от такой культуры. © Подслушано / Ideer
- У нас произошел спор с женщиной 38 лет. Не так-то уж она меня и старше, но я в осадок выпала, когда она заявила, что волосы начнут выпадать, если мыть их чаще чем раз в неделю. Я-то их мою каждый день, и густота стабильна. Я спросила: «А если жарко и голова вспотела?» Она выпалила: «Ну походишь с грязной!» Это летом-то! А челюсть у меня упала потому, что мне то же самое затирала еще моя бабуля, когда я в школе училась.
- Скажу о молодежи на примере моей дочери. Она терпеть не может золотые украшения, серебряные колечки носит потому, что они ей не мешают и незаметны. Носит в основном спортивную и «околоспортивную» одежду. Никаких явных логотипов и «дорого-богато». © Inspiration / ADME
- Сестре сейчас 16, она младше меня на 12 лет. В голове любовь, и она стала спрашивать о моих отношениях, в том числе как мы познакомились. Говорю: «Я сидела в кафе, он подошел ко мне познакомиться. Ну, вот и познакомились, что 9 лет уже вместе». Сестра грустно опустила глаза и сказала: «Блин, почему со мной никто не знакомится?» Я ее спрашиваю, мол, а когда ты в последний раз вообще в кафе была? Она задумалась: «Ну, я вчера даже на улицу вышла погулять. Правда, потом я вспомнила, что в игре должно обновление сегодня выйти, и ушла домой играть. Короче, не так уж и нужны мне эти знакомства». Зумеры, конечно, удивительные люди. © Палата № 6 / VK
- 21-летний парень поделился забавной картинкой в нашем рабочем чатике. Она круто отражает разницу поколений. Ситуация: начальник орет. Поколение 80-х смиренно терпит. Поколение 90-х разворачивается и хлопает дверью. А поколение нулевых орет на начальника в ответ. © Limin / Quora
- У друга есть племянник. Тогда ему было года 4. Пацан захотел посмотреть мультик, сам включил компьютер и каким-то образом взломал пароль. И это не «123», а нормальный такой пароль. В те времена я училась в универе, у меня комп появился на 1-м курсе. Это поколение — настоящие компьютерные гении!
- Есть вещи, которым предыдущему поколению стоит поучиться у миллениалов. Технологии — ваш друг. Зачем идти к банкомату, когда вы можете проверить свой счет онлайн. Работая из дома в интернете, можно получать те же деньги, что и в офисе. Образование — это не самое важное. Иногда это пустая трата времени. Если у вас нормальный доход, не нужно зацикливаться, чтобы зарабатывать больше денег. Вместо этого можно пойти в парк или почитать книгу. Можно позволить себе побездельничать. © Caleb Beers / Quora
- Знаете, куда сейчас молодежь на свидания ходит? Не в рестораны, а в торговые центры. Поглазеть, примерить, а потом на фудкорте посидеть поесть. © Помпейский Пекарь / ADME
- Я дружу с девушками, которые младше меня на 6–9 лет, и вижу нашу разницу в отношении к жизни. Нам раньше вкладывали в головы, что без института у тебя не будет хорошей работы. А они сейчас работают фотографами, массажистами, инструкторами по йоге и нормально получают.
- Мне 13 лет. Мы учили азбуку на электронной доске. Мы освоили гаджеты раньше, чем писать прописью. Мы завели соцсети в начальной школе. И это только начало. Мы не будем такими, как вы. Как и вы не были такими, как ваши родители. © Ted Crilly / Quora
- Рассказывал мой товарищ. К ним на работу на собеседования часто приходят так называемые «зумеры». Собеседует всех директор. Без всяких эйчаров. Лично. И подавляющее большинство таких кандидатов хочет сразу себе зарплату в 150–200 тысяч, свободный график и возможность работать из дома. На вопрос, что они умеют, те хлопают ушами и говорят, что видели ролики, где надо «сразу заявлять максимальные требования, это ценится». Знаний и умений ноль, амбиций море. © expositor / Pikabu
- Знакомая попросила подыскать ей картинку для презентации. Говорю, мол, есть на примете блондин и брюнет. Кого надо-то? Просит обоих скинуть посмотреть. Кидаю вот эту парочку ниже. Она такая мне: «Это кто?» Даже не нашелся что ответить. Ей 24, мне 34. © ZhanZhak*** / Pikabu
- Позвольте, я расскажу вам о зумерах. Чем мрачнее и кровожаднее мы выглядим, тем мы милее. На самом деле мы просто набиты мемами, видеоиграми и низкой самооценкой. Мы хороши в поисках информации — во всяком случае, большинство из нас. Нам не нужен институт: у нас всех уже есть докторские степени по мемам. Мы все коллективно ненавидим пиццу с ананасами. И еще: никто больше не использует [в переписке] «XD». Если вы так пишете, вы беби-бумер. © Lana Hashem / Quora
- Я и две подруги решили сделать творческий проект. Разделили работу на 3 части. Я свою часть выполнила, а они по разным причинам слились. Я вот думаю: это совпадение или дело в том, что они обе младше меня почти на 10 лет? © Lidia Ivanova / Quora
- Пошли с подружками в кафе. Мы — компания «за 30», милой официантке — лет 18. Оплачиваем счет раздельно. Бац! — девушка хлопает ресницами и говорит, что есть недостача: ₽ 600. Открывает на телефоне калькулятор и начинает пересчитывать. Не сходится. Она стоит, не знает, что делать. А мы в уме посчитали и догадались, что неучтенные блюда — мой десерт и кофе. Короче, разобрались. Я вот заметила, что наше поколение привыкло считать в уме, а те, кто на 10 лет младше, лезут в гаджеты.
А в каких ситуациях вы замечали разницу в поколениях?
AdMe/Народное творчество/15 историй, которые покажут, что разные поколения живут будто в разных мирах
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