15+ примеров поведения в социальных сетях, от которого пользователей пробирает до мурашек
В сети каждый самовыражается как умеет: хочет — тексты километровые строчит, хочет — фотки тоннами выкладывает. Однако не всем такое поведение по вкусу, многих оно порядком раздражает. Пользователи сети рассказали о том, что они устали от бесконечных постов и фотографий.
- Родственница не вылезает из-за границы, соцсеть пестрит фото слонов и пингвинов. Шикарная квартира, машина, дом за городом. Зарабатывает средне и всем рассказывает, как надо экономить, чтобы так же жить. Секрет ее успеха в том, что ее мама — директор на огромном производстве. Бесит, когда мне впаривают: если не купить ребенку йогурт, то на Париж насобираешь. © Подслушано / VK
- Раздражают люди, которые отвечают «Я не знаю», или «Мне нормально», или любой другой вариант. Вы попусту тратите время тех, кто обратился с вопросом. Если не можете или не собираетесь помогать, просто проходите мимо. © CountessRoadkill / Reddit
- Когда кто-то говорит что-то вроде: «Ой, как надоело видеть посты на такую-то тему!» Тогда не задерживайся! Вас никто не заставляет читать этот пост. © readsalotkitten / Reddit
- Однокурсница в соцсетях выкладывает фото своей богатой жизни. Транслирует мысль: чем больше позитивной энергии отдаешь миру, тем больше получаешь от него. Не занимается ничем полезным, даже не работает. Каждый ее день — это поход в магазин, в салон, на массаж, в рестораны, на мастер-классы. Все! Получает все не от мира, а от папы, владельца бизнеса и не последнего человека в городе. А я помогаю приюту для животных, периодически отвожу необходимое в дом престарелых, пашу на работе. Но мир не поворачивается ко мне улыбчивым лицом и не одаривает своими благами. Живу как велит сердце, да и не завидую однокурснице, потому что ее жизнь для меня пустая. Просто бесит ее непроходимая тупость. © Подслушано / VK
- Никогда не понимала людей, у которых в соцсетях сотни друзей — и они продолжают разными способами активно увеличивать эту цифру. Я сама фоток не выставляю, репостов не делаю, почти никого не лайкаю и не завишу от чужих мнений и лайков. © AriK / ADME
- Меня бесят комментарии, в которых говорится: «Все любят то или все ненавидят это» или что-то подобное. У всех разные интересы и убеждения. Меня раздражает, когда кто-то пытается обобщать, будто подписывая меня под тем, что я что-то так же люблю или ненавижу. © lessstan / Reddit
- Голосовые сообщения — зло! Ну серьезно, хочется ответить: «В следующем месяце возьму отпуск и обязательно все прослушаю!» У меня полработы в ватсапе, деловые переписки. И я просто дурею, когда менеджер банка в ответ на мою просьбу прислать список необходимых документов, надиктовывает мне их голосом. Что у таких в голове? © CatKate / ADME
- Как же бесят эти селфи со слоновьими ушами, кошачьими усами и нереальными глазами! Эволюция потратила миллионы лет, чтобы превратить животное в человека, а в итоге самые продвинутые изобретения человечества используют, чтобы сделать из себя животное! © Подслушано / VK
- Меня бесит зацикленность современных девушек на накачанных губах. Одна в возрасте надула вареники на пол-лица и постит свои однотипные селфи. Другая живет с ипотекой, но пытается быть в тренде, поэтому просто выпячивает губы при любом случае. Достали, лучше бы книжки читали! © Подслушано / VK
- Раздражает, когда в мессенджерах присылают/пересылают тонны открыток, мотиваторы/демотиваторы, готовые поздравления с днем рождения. Лучше фраза «С днем рождения!», набранная собственноручно, чем все эти открытки, которые пересылают по сети. © Bisquit / ADME
- А меня бесит, когда люди используют текст песни, чтобы ответить на что-то, а потом кто-то пишет следующую строчку в ответ и так далее. Обычно я начинаю злиться на третьей строчке. © leffe186 / Reddit
- Я не понимаю комментариев людей под каким-нибудь мейнстримом типа: «Я один это не смотрел» или «Кто все эти люди?» и так далее. Такое никчемное самоутверждение, типа ты не такой, как все. Конечно, нужно об этом всем рассказать! Это вызывает смех, недоумение и раздражение. Если тебе на самом деле неинтересна тема, ты не будешь тратить время на прочтение поста и на оставление комментария. © Maria Mikhaylova
- Раздражают люди, которые задают вопрос: «Я один такой?» А потом толкают фразу, смысл которой в том, что они на самом деле особенные. © The_Bandit87 / Reddit
- Как же меня бесят те, кто о каждом своем действии пишет в соцсети: цветы подарили — надо фотку выложить, комплимент сделали — пост состряпать. © liza_1718 / Twitter
- Жутко бесят посты про «одиночество»! Если вы одиноки, неужели нельзя с кем-то познакомиться?! В мире 7 миллиардов человек. Выходите на улицу! Ходите в разные места, заведения! Найдите человека, который будет разделять с вами ваши увлечения и хобби! Регистрируйтесь на сайте знакомств, в конце концов! Делайте что-то, чтобы иметь друзей, а не сидите дома и не нойте, как вы одиноки. © Подслушано / VK
- Я на женском форуме читала крик души какой-то мамочки, где она просила помощи. Типа: «Что делать? Ребенка тошнит второй день, температура зашкаливает. Может, тут уже такое писали, но я не могу искать, только зарегистрировалась». Тетя, надеюсь, что с ребенком все в порядке. Теме — неделя, вместо того чтобы скорую вызывать, она лезет на форум и ждет ответа от неспециалистов. © Juliett / ADME
- Меня раздражает, когда кто-то публикует серьезный вопрос и все комментаторы разом превращаются в остроумных комиков. Чтобы прочитать ответ, приходится пролистывать кучу шутливых комментариев в надежде, что кто-то вообще удосужился ответить. © M90Motorway / Reddit
- Часто сидел на сайтах знакомств. И меня безумно бесило то, что почти каждая девушка выставляла красивые фото, которые очень сильно отличались от реальности. При встрече я видел другого человека, который был лишь отдаленно похож на того, кто был на фото. Я не понимаю, зачем обманывать, выставлять фильтры? Не спорю, внешность — это не главное, но все же. Я считаю такое обманом! © Подслушано / VK
В наше время развитых социальных сетей практически невозможно выложить пост, который абсолютно всех устроит. Обязательно найдутся те, кому он совершенно не понравится, о чем вам тут же сообщат в комментариях.
AdMe/Народное творчество/15+ примеров поведения в социальных сетях, от которого пользователей пробирает до мурашек
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