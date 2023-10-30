15+ примеров поведения в социальных сетях, от которого пользователей пробирает до мурашек

В сети каждый самовыражается как умеет: хочет — тексты километровые строчит, хочет — фотки тоннами выкладывает. Однако не всем такое поведение по вкусу, многих оно порядком раздражает. Пользователи сети рассказали о том, что они устали от бесконечных постов и фотографий.