15 человек, чья наглость разрослась до размеров Эйфелевой башни

Знаете, если люди, о которых говорят: «Дашь палец — руку по локоть откусит». Перед вами истории как раз о таких индивидуумах, которые считают, что все вокруг должны плясать под их дудку. Если вы думаете, что видели в жизни все и сталкивались с наглостью 80-го уровня, то сначала прочитайте нашу подборку.