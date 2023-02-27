15 человек, чья наглость разрослась до размеров Эйфелевой башни
Знаете, если люди, о которых говорят: «Дашь палец — руку по локоть откусит». Перед вами истории как раз о таких индивидуумах, которые считают, что все вокруг должны плясать под их дудку. Если вы думаете, что видели в жизни все и сталкивались с наглостью 80-го уровня, то сначала прочитайте нашу подборку.
- В очереди женщина рвется вперед и говорит: «Я беременна!» Ей говорят, что тут все беременны. На что она заявляет: «Я сильнее всех беременна!» © Наталья Григорьева
- Поехала как-то со своей бывшей подругой на море. Я оставила маленькую дочь с родными, а она свою 12-летнюю взяла с собой. Сложили все деньги в общак — 50 на 50. Дочь она просила не считать, мол, та же ест мало. Но оказалось, что девочка капризная. Мол, кашу на завтрак не буду, на карусели покатай, мороженое купи, новый купальник хочу... В итоге нам пришлось занимать на билеты домой. Когда мы вернулись, подруга с меня еще и денег потребовала. © Надежда Иванова
- Устроилась продавцом в магазин. Сначала все было нормально. Правда, работали 5 дней в неделю по 10 часов. После ревизии выяснилось, что кто-то из сотрудников ворует, и у каждого вычли из зарплаты по 5 с лишним тысяч. Потом вора все-таки нашли, но деньги, конечно же, не вернули. Я написала заявление, а чтобы не отрабатывать, взяла больничный и параллельно вышла на стажировку. Теперь начальство считает меня нахалкой и говорит, что я не по-человечески поступила. © Подслушано / Ideer
- Вызвали недавно с мужем такси. Еще сесть в машину не успели, как таксист вылил на нас все свое недовольство насчет того, что стоимость поездки слишком низкая. «Вот не выйду 31-го декабря работать — как хотите, так и добирайтесь». Мужик, при чем тут пассажиры, если вам приложение высчитывает стоимость поездки? Бесят такие таксисты! © unknown author / Подслушано / Ideer
- Училась на отлично. Подходит ко мне знакомая и говорит: «Умеешь решать задачи по технологии? Помоги, а? За мной не заржавеет». Сделала я ей контрольную, она мне приносит порцию шашлыка за помощь. Через 2 дня она прибегает с выпученными глазами и говорит: «Ты ела шашлык? Заплати за него, у меня ревизия и недостача». Заплатила. © KeraTamara / Pikabu
- Университет. Сокурсники списали очередную домашнюю работу у меня. Преподаватель мне поставил «отлично». Сокурснице поставили «хорошо», так та стала возмущаться вслух, почему это мне поставили пятерку, а ей нет. Она же слово в слово списала у меня, даже дважды сверила! В общем, преподаватель попросил ее снова показать работу и поставил «два». © Dana Ibrayeva
- Один мой знакомый, назовем его Вася, долго упрашивал моего друга, назовем его Коля, одолжить барабанную установку. Установка была дорогая, и, само собой, Коля совершенно не хотел ее давать. Но Вася умолял ежедневно и все-таки уговорил. Вася вернул установку со сломанной педалью басового барабана и треснутой тарелкой. Коля возмутился: «Ты же обещал вернуть все в первозданном виде!» А Вася ответил: «Так надо было не давать!» © Артур Маркевич
- Знакомая попросила испечь ей торт на день рождения. Я испекла, а она звонит и говорит: «Забери свою тарелку». Ответила, что время будет — заберу, а пока пусть подлежит у нее. Хотя я думаю, что нормальный человек должен был сам принести тарелку. На следующий день я пришла за этой самой тарелкой, а она на лестничной площадке валяется. У меня шок... В голове не укладывается, как можно было так поступить. © Lolita Yusupova
- Раньше мать мужа жила в другом городе и общалась со своим сыном только по телефону. Год назад свекровь решила перебраться в наш город, потому что стареет и ей нужна помощь сына. Муж там продал ее квартиру и купил здесь новую. И вот тут я с ней и познакомилась, стала она к нам ходить в гости. Каждый поход — скандал. Потому что невестка я плохая, раз не хочу «маму» (ее) поселить у нас, ведь моя квартира большая. Говорила, что я сына его недостойна. С мы мужем в итоге поругались, он из моей квартиры съехал к маме. Через 3 недели пишет, мол, давай помиримся. А я не хочу с ним жить больше. Потому что он терпит свою мать, которая ему жизнь испортила, скачет вокруг нее, а меня защитить от нападок не может. © Подслушано / Ideer
- Заехали в наш дом новые жильцы — в квартиру этажом ниже. Делают ремонт, дрель и молоток слышим ежедневно с утра до вечера. Отношусь с пониманием (сами делали ремонт и знаем, что это такое), несмотря на то что каждый день в обеденное время они мешают спать моему ребенку. Недавно эти соседи сверлили до 8 вечера, потом с претензией пришли к нам и заявили: «Мы устали и прилегли отдохнуть, а ваш ребенок топает и мешает». Наглость у людей зашкаливает! © Подслушано / Ideer
- Жили мы бедно. Подружка дочери пригласила ее в гости и предложила подарить друг другу духи. Мы разбили все копилки, духи купили. Приходит дочь с праздника домой, в руках коробочка, а там просто хлам: детали сломанных игрушек, бусины, мишура. Думала, моя скромница рыдать будет, а она собрала все обратно в коробочку и пошла к этой «подружке» домой. Вернулась со своими духами. © Подслушано / Ideer
- Что значит «не судьба»? Это когда свекруха рассказывает своему сыну небылицы о невестке и подсовывает ему красивых молодушек. Рассказывает сынуле, что он еще может жениться на лучшей женщине, и этот умник ведется, начинает изменять и подает на развод. А во время суда оказывается, что обе квартиры оформлены на меня дарственной от моих родителей и не делятся при разводе. Теперь его дорогая маман умоляет меня купить им хотя бы однушку, так как им жить негде. © Подслушано / VK
- Работаю в салоне, обслужила как-то клиентку в долг. Так потом она у меня еще и денег взаймы просила. © Оксана Самиева
- Муж зарабатывает неплохо, мы снимаем квартиру. У меня есть брат, который живет с родителями вместе со своей женой и ребенком. И мама наша говорит, мол, раз у вас так все хорошо, вы должны помогать брату. С какой стати? Кто ему мешает зарабатывать?! Мой муж добивается всего сам, я его сутками не вижу. А брат работает с 9 утра до 6 вечера, работа у дома прямо. И говорит, что ему тяжелее всех! © Подслушано / Ideer
- Заказала такси. Мы делали ремонт, муж на работе с утра до ночи, а я решила съездить плитку обменять. Беру в руки упаковку плитки, она тяжелая довольно. Выхожу, а это чудо подъехало к другом подъезду. Ну ладно, всякое бывает. Сажусь, таксист взглянул на карту и говорит: «Выходи! Я за эту сумму по пробкам не поеду!» Я ему в ответ: «Никуда я не уйду, раз сама дошла и села уже». Повез и ворчал по пути. А я была в шоке. © unknown author / Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/15 человек, чья наглость разрослась до размеров Эйфелевой башни
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