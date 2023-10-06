15+ профи, которые довели сервис до такого уровня, что клиенты в очередь выстраиваются

В мире, где конкуренция бьет ключом, есть те, кто не просто следует за трендами, а создает их. Они — настоящие профессионалы, которые всеми силами стараются угодить своим клиентам. Например, на коробке с пиццей окажется симпатичный рисунок для ребенка или же повар ресторана выйдет в зал к посетителю и любезно покажет, как правильно есть пасту.

«Мы попросили добавить к нашему заказу чуть больше шоколадных конфет»

«Жена попросила в отеле дополнительные подушки. И вот что ей принесли»

Хороший магазин с честными акциями

Пошла в магазин возле дома за мороженым. Пробиваю на кассе, а мне говорят: «Оно по акции „1+1“, идите возьмите еще одно». Я говорю, мол, там осталось только это. Так они мне сказали, чтобы я пришла завтра с чеком, чтобы мне отдали мое второе мороженое! © vzrosly_content / Twitter

«В этой кофейне можно распечатать небольшой рассказ, чтобы было что почитать в ожидании заказа»

«Выбирайте. Читайте. Наслаждайтесь».

«Заказали на ужин пиццу. В комментах от балды написал просьбу нарисовать котят на коробке для сына»

Спас кафе от «лютого зверя»

Пришел как-то в кафешку. Сделал заказ, сижу жду. И тут вижу, как таракан ползет. Лето, окна и двери открыты, бывает. Официантка принесла обед, я ей и говорю: «Таракан к вам заходил, но я его ликвидировал». Сказала, что скажет начальству, и ушла. Через пару минут вернулась, а в руке огромный подарок от заведения — очень вкусное пирожное в качестве извинения за таракана. Честно говоря, не ожидал такого сервиса. © 2.718 / Pikabu

«Книги внизу повернуты так, чтобы можно было прочитать их название без надобности наклоняться»

Дельный совет

«Оператор приятно удивил»

«Заказал яблочный пирог в кафе в Токио. Вот что принесла официантка»

Этот вопрос явно задавали неоднократно

«Второй раз покупаю у одного продавца с доставкой в регион. Поразила его честность»

«В строительный магазин на велосипеде я езжу только сюда»

Вот что бывает, когда отступаешь от оригинальных инструкций

Как-то в ресторане Италии заказала спагетти «карбонара». Принесли приборы: вилку и ложку (многие действительно едят вилкой и ложкой). Ну я, естественно, воспользовалась только вилкой. Так вышел повар и со словами «Давай покажу» покормил меня. Парой ложечек. Было весело. © Oly Oly

«Мне нравится, как этот продавец позаботился о моем товаре»

«Обращаться как с яйцами!»

«В нашем магазине можно понюхать стиральный порошок, прежде чем покупать его»

Индивидуальный подход 80-го уровня

Пришла работать в кофейню. В кассе посреди стандартных латте, капучино и прочего есть позиция «латте для Сергея». Я спрашиваю, мол, что за Сергей и за какие заслуги ему честь такая, а мне отвечают, что есть у нас постоянный клиент Сергей, который латте очень «выпендрежный» пьет. © sh1zandra / Twitter