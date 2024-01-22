15+ простых женщин, чей макияж так и хочется прокомментировать

К себе красавицы бывают особенно строги: и стрелка недостаточно ровная, и брови разные, и оттенок помады старит. Но на помощь приходят добродушные комментаторы, которые способны поднять настроение любой женщине всего парой-тройкой приятных слов.

Фото до пробного макияжа для свадьбы, сразу после нанесения и спустя 6 часов

Думаю, тот факт, что многим нравится ваша фотография спустя 6 часов после нанесения макияжа, означает, что он идеален! Вы будете выглядеть потрясающе в течение всей свадьбы. © bellends / Reddit

«Мне 39. Я работаю визажистом уже 20 лет, но по иронии судьбы ненавижу делать макияж самой себе»

Тебе так подходит этот цвет помады! Мне нравится весь образ в целом: он одновременно классический, но в то же время повседневный. Все нравится, ничего бы не меняла! © darktrain / Reddit

«Мне наскучил мой макияж, и я чувствую, что он мне не идет. Хочу сделать что-нибудь другое»

А мне нравится твой нынешний макияж. Думаю, он тебе подходит. Можешь сделать ресницы полегче, чтобы подчеркнуть тени для век, и отлично будет смотреться мягкая дымчатая подводка. © chr0llolucilfer / Reddit

«Мой сегодняшний образ — еще одна небольшая вариация ежедневного макияжа, но без подводки под глазами»

Безупречно! И оттенок помады такой приятный. © freyaeyaeyaeya / Reddit

«Раньше я была профессиональным визажистом и делала свадебный макияж, поэтому для своего торжества сделала его себе сама. Я так довольна результатом!»

Пожалуйста, дайте мне несколько советов, как сделать такие же кошачьи глаза. Потрясающая работа! © No-Stand-2602 / Reddit

«Первая попытка сделать рождественский макияж. У меня ушло на это 1,5 часа»

Выглядит так мило! Я в восторге от этих маленьких деталей в виде снежинок. © little_earthquakes92 / Reddit

«Попробовала сегодня сделать графичную подводку»

Уверена, ты часто это слышишь, но ты похожа на Эмму Уотсон. И твоя графичная подводка мне тоже нравится. © Cautious_Ad_8128 / Reddit

«Мой макияж для помолвки»

Великолепный макияж! Лицо выглядит «дорого». Мне очень нравится кожа, прямо сияет. © cheeseontoasts / Reddit

«Попробовала сегодня сделать себе креативный макияж. Кажется, блестки от теней для век навечно останутся в моих волосах»

Великолепно. Я бы с легкостью могла представить этот макияж на профессиональной фотосессии для Vogue. © snowmanpajamass / Reddit

«Я просто обожаю смелые гламурные образы. Получилось ярко и дерзко»

«Макияж для меня и моих сестер на мой девичник»

Похоже, у вас в семье все красотки. Выглядите фантастически! И отлично поработали с макияжем, мне нравится. © white_gold_plasm / Reddit

«Этот оттенок помады идеально подходит для такой бледной девушки, как я»

Извините, могу ли я украсть у вас этот образ для свадьбы, на которую я приглашена этим летом? У меня очень похожий оттенок кожи и такой же цвет волос. Честно говоря, вы выглядите сногсшибательно! © Bastath / Reddit

О, это было бы честью для меня. Рада, что вам понравился этот образ! © miss_stress_ / Reddit

«Сделала графичную подводку и немного добавила цвета»

Тут все идеально — от бровей и ресниц до подводки. © holachihuahua / Reddit

«Просто решила немного развлечься»

«Мой макияж в стиле бабочки»

Прекрасный макияж! Ты выглядишь как фея. © Ok_Kitty_Kat / Reddit

«Однажды я успокоюсь и не буду использовать глиттер, но сегодня не тот день»

Мне нравится, как выглядит макияж. И от цвета волос я тоже в восторге! © KC19771984 / Reddit

«Мне нравился мой пробный макияж. Но в день свадьбы я чувствовала себя уродливой»

Выглядит совершенно по-разному. Но ты все равно потрясающе красива в обоих случаях. © ilikecats415 / Reddit