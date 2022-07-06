15+ пышных девушек, которые больше не планируют стесняться своих аппетитных форм

Стандарты женской красоты постоянно меняются, но все же параметры 90—60—90 актуальны уже несколько десятилетий. При этом дамы с пышными формами сталкиваются с рядом проблем, о которых стройняшки даже не подозревают: они стесняются своего тела, годами не носят открытой одежды и испытывают трудности при подборе нарядов из-за ограничения в размерных сетках многих брендов. Но иногда им удается отыскать такие стильные вещицы, что все комплексы разом испаряются.

Мы в ADME считаем, что принимать себя нужно в любом весе и с любыми формами. И искренне рады за девушек, которые подобрали крутые наряды plus-size и влюбились в свое отражение в зеркале.

«Купила платье и была удивлена, насколько круто оно подчеркивает пышные формы!»

«Я наконец-то нашла бикини, в котором чувствую себя комфортно, и просто тащусь от него!»

«Я всю жизнь думала, что должна скрывать свое тело, потому что оно было больше, чем у других. Но, честно говоря, я думаю, что выгляжу мило и каждый должен любить себя».

«Мои лучшие летние образы»

«Кто же знал, что в топе за $ 7 можно выглядеть на миллион?»

«Я чувствовала себя обалденно в самодельном наряде на фестивале „Ренессанс“»

«Никогда не позволяла никому фотографировать меня в купальнике, но устала оттого, что у меня нет фото, на которых я отдыхаю на всю катушку»

Как же классно, когда находишь платье, которое тебе идет, да еще и нужного размера

«Это мой любимый наряд. В нем я чувствую себя красивой»

«Сегодня мне исполнилось 23 года, и я наконец-то набралась смелости надеть платье! Чувствую себя просто красоткой и уверена в себе»

«Заказала платье в интернете, перекрасила его вручную, сделала корону и корзину. И стала звездой фестиваля, с которой хотела сфоткаться куча народа»

«Чувствую себя шикарной! Недавно я похудела и поэтому решила принарядиться! Ощущаю себя королевой»

«Купила восхитительное новое платье Алисы в Стране чудес и была очень взволнована, выйдя в нем на люди!»

«Я перестала переживать о том, что обо мне подумают другие, и впервые в жизни надела на пляж раздельный купальник. Чувствовала себя абсолютно раскрепощенно»

«Можно быть округлой, но при этом выглядеть стильно»

«Просто хотела похвастаться платьем, которое я купила за $ 20. Оно такое удобное и забавное!»

«Благодаря советам в интернете я надела это платье на вечеринку и почувствовала себя на миллион»

«Всегда нервничаю, показывая свою линию талии, но вышла из зоны комфорта ради этого образа»

«Я очень волновалась, что буду выглядеть как невеста больших размеров. Но в день свадьбы я чувствовала себя красивее и увереннее, чем когда-либо»