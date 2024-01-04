15+ рабочих переписок, финал которых ошарашит сильнее, чем премия в конце месяца
Мы так часто переписываемся в мессенджерах, что уже сложно представить рабочий процесс без постоянного общения с коллегами и начальством. Но порой даже среди формальных сообщений проскакивают нелепые и юморные. В такие моменты мысли о работе куда-то улетучиваются, и хочется побыстрее сделать скриншот переписки.
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После подобных сообщений так и хочется отключить звук на телефоне. Навсегда.
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У нас есть еще подходящая подборка про несносных боссов, вокруг которых все трещит от напряжения.
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Хорошо, когда в коллективе царит душевная атмосфера, в которой нет места выговорам и недопониманиям. Но жизнь устроена немного иначе, и зачастую приходится уживаться с несносными боссами, и все вокруг трещит от напряжения.