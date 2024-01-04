15+ рабочих переписок, финал которых ошарашит сильнее, чем премия в конце месяца

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Мы так часто переписываемся в мессенджерах, что уже сложно представить рабочий процесс без постоянного общения с коллегами и начальством. Но порой даже среди формальных сообщений проскакивают нелепые и юморные. В такие моменты мысли о работе куда-то улетучиваются, и хочется побыстрее сделать скриншот переписки.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GachiGucci / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Lisenochek / Pikabu

После подобных сообщений так и хочется отключить звук на телефоне. Навсегда.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: 1MAM0N1 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Virgin124 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: MEMEzya / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: MEMEzya / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: MEMEzya / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Усатый **** / Joyreactor

У нас есть еще подходящая подборка про несносных боссов, вокруг которых все трещит от напряжения.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: *****n / Joyreactor

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: lucky79 / Pikabu