15 работников ресторанов рассказали о своей работе такое, что мы до сих пор оправиться не можем

Работать в сфере общепита не так легко, как может показаться на первый взгляд. Иногда нервы сдают, ведь каждый день приходится сталкиваться с большим потоком клиентов, и у каждого из них свои экстравагантные запросы и капризы. А иногда неожиданности могут подстерегать прямо на кухне.

Однажды была свидетелем того, как некая женщина закатила истерику перед своими детьми и мужем из-за руколы. Я всего лишь сказала ей, что мы используем ее в сыром виде, потому что она попросту сгорит в нашей духовке. Немного позже мои объяснения о методе приготовления еды взбесили ее еще сильнее. Взглянув на мужа этой дамы, я заметила, насколько ему неловко: он не переставал переглядываться со своим сыном. Они смотрели друг на друга и словно думали: «Что вообще происходит? © MacroUsb / Reddit

Раньше работал в бургерной, и ко мне каждый день приходил парень, который заказывал сэндвич только с кетчупом. Просто 2 булочки с соусом — без мяса, сыра и прочих ингредиентов. Однажды я спросил его: «Ты уверен, что не хочешь немного разнообразить этот сэндвич?» Но он ничего не ответил. Очевидно, ему просто нравился вкус самих булочек. © Shy-Prey / Reddit

Подрабатываю в ресторане на кухне. Однажды во время праздника хозяин заведения привел свою жену к нам на кухню. Девушка вся с иголочки: короткое платье, метровая шпилька, дорогой маникюр. Весь персонал переглянулся и продолжил работать. А через секунду все в осадок выпали, когда она, надев шапочку и фартук, встала рядом со мной и принялась драить грязную посуду. © Подслушано / Ideer

«Шеф-повар поручил одному из наших поваров, который готовил пиццу, покрасить входную дверь. И вот результат»

У меня в кассе закончилась вся мелочь. Стою и думаю, куда сбегать разменять, тут мимо идет наш су-шеф (решил в магазин сходить). Говорю ему: «Миш, у тебя паспорт с собой?» А он так игриво: «А тебе зачем?» Ну я и решила пошутить: «В ЗАГС пойдем». А он возьми да согласись, причем на полном серьезе. Как я ему ни пыталась объяснить, что пошутила, он не воспринимал мои слова и продолжал настаивать. Решила, что все же шутит и у ЗАГСа передумает. Короче, вот так случайно я вышла замуж. © Подслушано / Ideer

Работаю администратором в заведении. Как-то раз одна девушка заказала креветки. Ей их подали, но мадам принялась неистово возмущаться. Я сначала решила, что блюдо плохо приготовлено или что-то в этом роде, и уже собралась извиняться, но вдруг мадам, вылупившись на меня, как сказанет: «Почему вы меня не предупредили, что креветки беременные?»

К нам на работу устроился мой одногруппник. Тут поступил заказ для хоккейной команды: картофель, запеченный с сыром и кедровыми орешками. Нужно было приготовить 24 порции. Само собой, задание поручили нам. Игорю, своему одногруппнику, я дал самое простое задание — натереть сыр и насыпать его тонким слоем на картошку. Пока он c ним возился, меня позвали помочь в кондитерке. Когда я вернулся, Игоря уже не было (его отправили домой), а картошечка продолжала запекаться. И вот мы с коллегой начинаем раскладывать картофель по порциям. Оказалось, неплохо Игорь посыпал... Целых 10 см расплавленного, тянущегося метровыми канатами сыра! Он вытягивался буквально так же, как и лицо врача хоккейной команды. © The1D1Machine / Pikabu

© The1D1Machine / Pikabu Как-то раз принимала заказ у 2 дам лет 40, которые принесли с собой кукол. Они положили их на стол, начали разговаривать с ними и предложили мне принять у этих кукол заказ. Я на полном серьезе перечислила блюда из меню, а дамы держали кукол за головы и все время кивали ими. Когда я вынесла блюда, дамы принялись кормить их с ложечки. Потом они взяли кукол на руки и ходили с ними по ресторану, а на прощание сказали, что их «деткам» все очень понравилось. © Подслушано / Ideer

«Попросил своего босса сделать мне сэндвич с мороженым»

Поприветствовал молодую пару, усадил за стол. Когда вернулся с заказом, обнаружил, что глаза у девушки красные, будто она вот-вот расплачется. Парень же улыбнулся и сказал: «Все в порядке, просто мы только что расстались», после чего заказал себе еду. Я ожидал, что она уйдет или что-то в этом роде, но она тоже сделала заказ... В итоге они сидели друг напротив друга и не разговаривали до конца трапезы. Это был самый странный столик, который я когда-либо обслуживал. © blouderkirk / Reddit

Один мужчина заходил к нам 4 или 5 раз в неделю, покупал 500 мл своего любимого соуса и выпивал его залпом, прежде чем уйти. © Mattmouth777 / Reddit

Недавно к нам пришла большая семья, чтобы отметить день рождения. Заказали много блюд, все как обычно. Немного позже я заметил, что они достали принесенный с собой хлеб и начали есть. © rRQvvGcwPDr9xg7 / Twitter

«В нашем ресторане установлена вот такая раковина»