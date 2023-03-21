15 работников ресторанов рассказали о своей работе такое, что мы до сих пор оправиться не можем
Работать в сфере общепита не так легко, как может показаться на первый взгляд. Иногда нервы сдают, ведь каждый день приходится сталкиваться с большим потоком клиентов, и у каждого из них свои экстравагантные запросы и капризы. А иногда неожиданности могут подстерегать прямо на кухне.
- Однажды была свидетелем того, как некая женщина закатила истерику перед своими детьми и мужем из-за руколы. Я всего лишь сказала ей, что мы используем ее в сыром виде, потому что она попросту сгорит в нашей духовке. Немного позже мои объяснения о методе приготовления еды взбесили ее еще сильнее. Взглянув на мужа этой дамы, я заметила, насколько ему неловко: он не переставал переглядываться со своим сыном. Они смотрели друг на друга и словно думали: «Что вообще происходит? © MacroUsb / Reddit
- Раньше работал в бургерной, и ко мне каждый день приходил парень, который заказывал сэндвич только с кетчупом. Просто 2 булочки с соусом — без мяса, сыра и прочих ингредиентов. Однажды я спросил его: «Ты уверен, что не хочешь немного разнообразить этот сэндвич?» Но он ничего не ответил. Очевидно, ему просто нравился вкус самих булочек. © Shy-Prey / Reddit
- Подрабатываю в ресторане на кухне. Однажды во время праздника хозяин заведения привел свою жену к нам на кухню. Девушка вся с иголочки: короткое платье, метровая шпилька, дорогой маникюр. Весь персонал переглянулся и продолжил работать. А через секунду все в осадок выпали, когда она, надев шапочку и фартук, встала рядом со мной и принялась драить грязную посуду. © Подслушано / Ideer
«Шеф-повар поручил одному из наших поваров, который готовил пиццу, покрасить входную дверь. И вот результат»
- У меня в кассе закончилась вся мелочь. Стою и думаю, куда сбегать разменять, тут мимо идет наш су-шеф (решил в магазин сходить). Говорю ему: «Миш, у тебя паспорт с собой?» А он так игриво: «А тебе зачем?» Ну я и решила пошутить: «В ЗАГС пойдем». А он возьми да согласись, причем на полном серьезе. Как я ему ни пыталась объяснить, что пошутила, он не воспринимал мои слова и продолжал настаивать. Решила, что все же шутит и у ЗАГСа передумает. Короче, вот так случайно я вышла замуж. © Подслушано / Ideer
- Работаю администратором в заведении. Как-то раз одна девушка заказала креветки. Ей их подали, но мадам принялась неистово возмущаться. Я сначала решила, что блюдо плохо приготовлено или что-то в этом роде, и уже собралась извиняться, но вдруг мадам, вылупившись на меня, как сказанет: «Почему вы меня не предупредили, что креветки беременные?»
- К нам на работу устроился мой одногруппник. Тут поступил заказ для хоккейной команды: картофель, запеченный с сыром и кедровыми орешками. Нужно было приготовить 24 порции. Само собой, задание поручили нам. Игорю, своему одногруппнику, я дал самое простое задание — натереть сыр и насыпать его тонким слоем на картошку. Пока он c ним возился, меня позвали помочь в кондитерке. Когда я вернулся, Игоря уже не было (его отправили домой), а картошечка продолжала запекаться. И вот мы с коллегой начинаем раскладывать картофель по порциям. Оказалось, неплохо Игорь посыпал... Целых 10 см расплавленного, тянущегося метровыми канатами сыра! Он вытягивался буквально так же, как и лицо врача хоккейной команды. © The1D1Machine / Pikabu
- Как-то раз принимала заказ у 2 дам лет 40, которые принесли с собой кукол. Они положили их на стол, начали разговаривать с ними и предложили мне принять у этих кукол заказ. Я на полном серьезе перечислила блюда из меню, а дамы держали кукол за головы и все время кивали ими. Когда я вынесла блюда, дамы принялись кормить их с ложечки. Потом они взяли кукол на руки и ходили с ними по ресторану, а на прощание сказали, что их «деткам» все очень понравилось. © Подслушано / Ideer
«Попросил своего босса сделать мне сэндвич с мороженым»
- Поприветствовал молодую пару, усадил за стол. Когда вернулся с заказом, обнаружил, что глаза у девушки красные, будто она вот-вот расплачется. Парень же улыбнулся и сказал: «Все в порядке, просто мы только что расстались», после чего заказал себе еду. Я ожидал, что она уйдет или что-то в этом роде, но она тоже сделала заказ... В итоге они сидели друг напротив друга и не разговаривали до конца трапезы. Это был самый странный столик, который я когда-либо обслуживал. © blouderkirk / Reddit
- Один мужчина заходил к нам 4 или 5 раз в неделю, покупал 500 мл своего любимого соуса и выпивал его залпом, прежде чем уйти. © Mattmouth777 / Reddit
- Недавно к нам пришла большая семья, чтобы отметить день рождения. Заказали много блюд, все как обычно. Немного позже я заметил, что они достали принесенный с собой хлеб и начали есть. © rRQvvGcwPDr9xg7 / Twitter
«В нашем ресторане установлена вот такая раковина»
- Работаю в ресторане. У меня был очень тяжелый период адаптации к коллективу, и коллега, чтобы меня подбодрить, как-то сказала: «Вот видишь парня?» Показала на одного из наших лучших официантов и продолжила: «Так вот, когда он еще стажировался, его попросили убрать стол, ну то есть грязную посуду. А он взял стол и понес его». © Подслушано / Ideer
- Приятель работает в ресторане. Как-то раз зашел к ним мужик. Официант подает меню, и далее диалог:
— Здравствуйте, что хотите заказать?
— Очень пить хочется. Мне, пожалуйста, 19 стаканов чая.
— Хорошо, заказ принят. Предлагаю для ровного счета округлить — я принесу вам 20 стаканов.
— 20?! Я, по-вашему, похож на лошадь?! © Leto.proshlo.22 / Pikabu
Работа в общепите порой бывает тяжелой, однообразной, но иногда, наоборот, превращается в настоящую драму, где главными персонажами становятся сами сотрудники общепита, а также простые посетители. Еще больше забавных и увлекательных историй можно найти в других наших материалах на эту тему:
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