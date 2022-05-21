15+ растений, идентифицировать которые удалось только с помощью интернета
На свете так много причудливых растений, что для того, чтобы их все различать, похоже, нужно отдельную ученую степень получить. Впрочем, можно просто обратиться за помощью к эрудитам из сети: уж они-то точно все знают и не дадут спутать одуванчик с мать-и-мачехой.
Мы в ADME с уважением смотрим на тех, кто с первого взгляда отличит полезную культуру от сорняка и запросто может назвать все растения.
«Думал, что это одуванчик, но тетя сказала, что нет»
- Самые ценные знания добываются в интернете! Это мать-и-мачеха. © Sheldon_234 / Reddit
«Купил сегодня, но бирка отвалилась. Как называется эта красота?»
- Это фуксия. © pendulumswingsback / Reddit
- Она любит тепло и влажность. Это лесное растение, поэтому лучше всего для него подойдет тень. © WhatsThatPlan / Reddit
«Посадила спаржу. Это часть растения?»
- Побег слева — спаржа, справа — это сорняк. © chamomile24 / Reddit
«Нашел сегодня в лесу. Помогите идентифицировать»
- Цветущая айва. © phytomanic / Reddit
«Появился на моей подъездной дорожке»
- Тюльпан «маленькая красавица». © Clear-Literature-955 / Reddit
«Моя мама хочет посадить у себя растение как у моей соседки. Я готов купить ей такое, но не могу идентифицировать»
«Что это такое?»
- Мимоза стыдливая. © Horti_boi / Reddit
«Валяются по всему двору. Что это такое?»
- Мы в детстве обожали играть с ними. © twocka / Reddit
- «Вертолеты». А если серьезно, это семена клена. © KizmitLamora / Reddit
«Мне отдали это растение, но прежние хозяева не знают, как оно называется»
- Каланхоэ Блоссфельда. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Только что получил это странное растение. Есть идеи, что это такое?»
- Кактус лейхтенбергия княжеская. © sunny_saguaro / Reddit
«Мне подарили неизвестные растения»
- То, которое вьется, — это мезембриантемум сердцелистный. © TedTheHappyGardener / Reddit
- Я думаю, что среднее — это толстянка. © curiouswheeler / Reddit
«Напоминает мне одуванчик, но слишком огромный, и листья другие»
Найдено в Центральной Флориде
- Это цветоголовник западный. © 400smoo / Reddit
- А откуда вы это знаете? Для меня это абсолютно непостижимо. © drewnyp / Reddit
- Это было обычным растением в заповеднике, где я работал вожатым много лет назад. Очень запоминающиеся цветы. © 400smoo / Reddit
«Недавно посадил газон, и вот этой штуки выросло так же много, как и травы из моих семян»
- Вероятнее всего, это бульбостилис, представитель семейства осоковых. © Bulbous-Walrus / Reddit
«Помогите мне идентифицировать эти красивые розовые листья!»
«Я даже не знаю, что это такое»
- Я думаю, что это морозник. © Awtxknits / Reddit
«Это сорняк?»
- От этой штуки сложно избавиться, она очень быстро растет. Это клен. © showmeyourbirds / Reddit
«Какая прелесть! Этот цветок похож на кусочек неба!»
- Это калифорнийский голубой колокольчик. © TedTheHappyGardener / Reddit
А какое максимально необычное растение вы выращивали дома?
Фото на превью anguas-plt / Reddit
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