15+ растений, идентифицировать которые удалось только с помощью интернета

На свете так много причудливых растений, что для того, чтобы их все различать, похоже, нужно отдельную ученую степень получить. Впрочем, можно просто обратиться за помощью к эрудитам из сети: уж они-то точно все знают и не дадут спутать одуванчик с мать-и-мачехой.

Мы в ADME с уважением смотрим на тех, кто с первого взгляда отличит полезную культуру от сорняка и запросто может назвать все растения.

«Думал, что это одуванчик, но тетя сказала, что нет»

Самые ценные знания добываются в интернете! Это мать-и-мачеха. © Sheldon_234 / Reddit



«Купил сегодня, но бирка отвалилась. Как называется эта красота?»

Это фуксия. © pendulumswingsback / Reddit

Она любит тепло и влажность. Это лесное растение, поэтому лучше всего для него подойдет тень. © WhatsThatPlan / Reddit



«Посадила спаржу. Это часть растения?»

Побег слева — спаржа, справа — это сорняк. © chamomile24 / Reddit



«Нашел сегодня в лесу. Помогите идентифицировать»

«Появился на моей подъездной дорожке»

«Моя мама хочет посадить у себя растение как у моей соседки. Я готов купить ей такое, но не могу идентифицировать»

«Что это такое?»

«Валяются по всему двору. Что это такое?»

«Мне отдали это растение, но прежние хозяева не знают, как оно называется»

«Только что получил это странное растение. Есть идеи, что это такое?»

«Мне подарили неизвестные растения»

«Напоминает мне одуванчик, но слишком огромный, и листья другие»

Найдено в Центральной Флориде

«Недавно посадил газон, и вот этой штуки выросло так же много, как и травы из моих семян»

«Помогите мне идентифицировать эти красивые розовые листья!»

«Я даже не знаю, что это такое»

«Это сорняк?»

От этой штуки сложно избавиться, она очень быстро растет. Это клен. © showmeyourbirds / Reddit



«Какая прелесть! Этот цветок похож на кусочек неба!»

Это калифорнийский голубой колокольчик. © TedTheHappyGardener / Reddit

