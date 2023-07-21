15 раз, когда девушки не выдержали и пошли своей дорогой без мужчины

Любовные отношения — штука тонкая и хрупкая. Их строить долго, а разрушить можно мгновенно. Пользовательницы сети рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются в своих отношениях. А в бонусе вас ждет шутка с жирным намеком на то, что мужчинам лучше вообще не расслабляться.

Помню момент, когда он позвонил своей матери и спросил, может ли пожить у нее? При этом не упомянул меня и нашего 5-летнего сына. Я нарочно громко спросила: «А как же мы?!» Он сразу исправился: «Да, они тоже». В этот момент я поняла, что между нами все кончено. © SugarBabyWannabe / Reddit

Парень жаловался на то, что ему нужно ходить в магазин за продуктами. Я составила меню на неделю, спланировала, заложила бюджет и даже сама заплатила за все. Меня это так разозлило, что я посоветовала ему закрыть рот. В то время я работала на двух работах с полной занятостью. А он работал всего 30 часов, остальное время посвящал видеоиграм. Я потратила на него больше пяти лет. Уйти было лучшим решением.© noonecaresat805 / Reddit

Я поняла, что пора расстаться, когда начала с нетерпением начала ждать его командировок, ведь все было намного проще и приятнее, когда его не было рядом. Я убирала только за собой и младенцем. В доме не было второго взрослого ребенка, который устраивал беспорядок. © insertcaffeine / Reddit

Мой партнер любил говорить, что он мужчина и я должна его слушать. Он сказал мне это и в ответ на просьбу помочь по дому. Дескать, он хозяин дома, даже если я на 100% плачу за детский сад, коммунальные услуги, продукты и половину нашей арендной платы. А также забочусь о наших детях, домашних животных, убираю и готовлю. © Auspicious_Phoenix / Reddit

Однажды мне пришло в голову, что не будет никаких отношений, если я перестану их поддерживать. Я вкладывалась на 100%, а он на 0%. И в один прекрасный день я просто взяла и все прекратила. У нас не было официального разговора или чего-то в таком духе, после 4 лет отношений я просто перестала с ним разговаривать. © pbd1996 / Reddit

Он накричал на меня за то, что я оставила свет включенным, пока он спал. А я ведь перенесла тяжелую операцию и все еще была на очень сильных обезболивающих. Уйти от него было лучшим решением, которое я когда-либо предпринимала. © EnvironmentalAd3673 / Reddit

Прошло 2 недели после родов, я была прикована к постели, а он взял и уехал на 10 дней в отпуск. Позвонил и сказал, что это было облегчение — чувствовать себя свободным без меня и детей на пляже. © pedestrienne / Reddit

Я переживала послеродовую депрессию. Как-то сижу на диване со спящим ребенком на руках и рыдаю. Говорю своему тогдашнему мужу: «Мне нужна помощь, я не справлюсь в одиночку». А он, даже не отвлекаясь от телефона, мне выдает: «Я уже вырастил своих детей. Этот твой». © WhoGotSnacks / Reddit

Я была единственной, кто работал, готовил и убирал квартиру. А он вбил себе в голову, что я должна слушаться его и быть послушной, потому что он — мужчина в доме. При этом он ничего не сделал и абсолютно ничего не привнес в наши отношения, но я должна была позволить ему быть главным. Как только я услышала эту риторику — мы тут же расстались. © EvilQueenRegina / Reddit

Прихожу домой с работы, а он лежит на диване и играет в видеоигры. Немытая посуда в раковине, постель не заправлена, в доме царит беспорядок. А он даже не поднял головы, чтобы поприветствовать меня. © uglylittletroll / Reddit

Он жаловался на любую работу по дому. Когда я попросила о помощи, он спросил, сколько я буду платить за аренду в этом месяце? © quirkyusernamehere1 / Reddit

Когда сыну было около 4 месяцев, он очень плохо спал, да и я тоже. Однажды утром я была совершенно измотана. Тогда муж предложил в этот день остаться дома и позаботиться о сыне, чтобы я могла немного поспать и отдохнуть. Я проснулась через час, потому что ребенок был голоден и плакал. Наш папа залипал в видеоигре, обещая скоро спуститься. В итоге он играл на компьютере весь день. © InfamousSnowstorm / Reddit

Парень спросил, что он должен сделать, чтобы я была счастливой? То есть сам он не знает, что предпринять, чтобы я чувствовала себя любимой и нужной. Что ж, тогда извини, до свидания! © Liverryday / Reddit

Я делала все, кроме оплаты аренды и счетов — вела домашнее хозяйство, делала мелкий ремонт, создавала романтику в отношениях. Я поощряла его заниматься работой своей мечты — писать. Прибиралась для него, приносила ужин. А потом узнала, что он вообще ничего не писал, а просто играл неделями в видеоигры. Все счета оплачивали родители, а его зарплата уходила в основном на покупку всякой ерунды, которая ему была даже не нужна. При этом они не были богачами, отец работал на очень тяжелой работе. © ContentfulTaint / Reddit

Мы были женаты 6 лет, я была просто слепа, не желала отказываться от брака. С годами он становился все более и более ленивым, перекладывал все хлопоты на меня. © Insideno11 / Reddit

Я узнала, что у него был роман в течение полугода, когда я одна работала и платила за наш дом, машину, уход за собакой, и, как оказалось, за его полеты к любовнице. © Dilemma99 / Reddit

Бонус: шутка, в которой предупреждение всем мужчинам. Или это даже и не совсем шутка

Мужчины! Пока вы мирно спите в своих кроватях и ни о чем не подозреваете, ваши женщины делают выводы.