15+ ресторанов и кафе, в которых каждая подача блюда — целый перформанс
Для того чтобы завлечь к себе посетителей, многие рестораны делают ставку на крутую подачу блюд. В таких местах используют в качестве тарелок вещи, которые, казалось бы, никак не совместимы с едой, например совок, лопату, прищепки, кирпич или даже цветочный горшок.
Мы в ADME обратились к снимкам пользователей сети, на которых запечатлены фантазии рестораторов, стремящихся перещеголять друг друга в подаче блюд. А в бонусе докажем, что наличие тарелки еще не гарантирует трапезы без сюрпризов.
По крайней мере, эту штуку удобно передвигать по столу
Тирамису в горшке для растений. И листочки мяты для украшения
«Как масло подавали в нашем отеле»
Вы думали, что это просто битая посуда, ан нет: креативная подача блюда
Жареная зеленая фасоль в кроссовках
Просто и со вкусом
Бургеры на кирпиче
Креветки повесили подсушиться на импровизированной бельевой веревке
Целый грузовик еды
Картофель в совке
Чемодан с картошкой фри
Подача на стиральной доске
Жареный цыпленок спешит к столу
Лепешки как будто растут на дереве
Подали в корзине для фритюра
В роли тарелки — кусок черепицы
Крокеты в картонной упаковке для яиц
«Самая странная подача чизкейка, которую я когда-либо видел»
Бонус: наличие тарелки еще не гарантирует трапезы без сюрпризов
- В ЮАР в ресторане африканской кухни заказали специальное предложение. Описание было на местном языке. Мы обалдели, когда вынесли блюдо, на котором лежало жареное нечто. Оказалось, что это крокодил. Попробовал — на вкус нечто среднее между курицей и рыбой. © Deadpagedream / Pikabu
А какая подача блюд подтолкнула бы вас заглянуть в ресторан еще раз?
Фото на превью PratchayapornK / Shutterstock
AdMe/Народное творчество/15+ ресторанов и кафе, в которых каждая подача блюда — целый перформанс
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