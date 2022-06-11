15+ ресторанов и кафе, в которых каждая подача блюда — целый перформанс

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Для того чтобы завлечь к себе посетителей, многие рестораны делают ставку на крутую подачу блюд. В таких местах используют в качестве тарелок вещи, которые, казалось бы, никак не совместимы с едой, например совок, лопату, прищепки, кирпич или даже цветочный горшок.

Мы в ADME обратились к снимкам пользователей сети, на которых запечатлены фантазии рестораторов, стремящихся перещеголять друг друга в подаче блюд. А в бонусе докажем, что наличие тарелки еще не гарантирует трапезы без сюрпризов.

По крайней мере, эту штуку удобно передвигать по столу

Тирамису в горшке для растений. И листочки мяты для украшения

«Как масло подавали в нашем отеле»

Вы думали, что это просто битая посуда, ан нет: креативная подача блюда

Жареная зеленая фасоль в кроссовках

Просто и со вкусом

Бургеры на кирпиче

Креветки повесили подсушиться на импровизированной бельевой веревке

Целый грузовик еды

Картофель в совке

Чемодан с картошкой фри

Подача на стиральной доске

Жареный цыпленок спешит к столу

Лепешки как будто растут на дереве

Подали в корзине для фритюра

В роли тарелки — кусок черепицы

Крокеты в картонной упаковке для яиц

«Самая странная подача чизкейка, которую я когда-либо видел»

Бонус: наличие тарелки еще не гарантирует трапезы без сюрпризов

В ЮАР в ресторане африканской кухни заказали специальное предложение. Описание было на местном языке. Мы обалдели, когда вынесли блюдо, на котором лежало жареное нечто. Оказалось, что это крокодил. Попробовал — на вкус нечто среднее между курицей и рыбой. © Deadpagedream / Pikabu