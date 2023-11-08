15 родителей-хитрюг, у которых фантазия в воспитании детей просто бьет через край
Быть родителем — задача не из легких. Порой, чтобы наставить свое чадо на путь истинный в воспитании приходиться прибегать к различным хитрым уловкам. Очень часто, чтобы добиться положительного результата, мамам и папам приходится включать свою фантазию на максимум. В этой статье мы собрали истории о самых проворных родителях.
- Убедила сына, что у меня есть временной портал. И что я могу ускорить или замедлить время. Все началось, когда однажды утром сын капризничал и не хотел идти в школу: думал, что уроки будут долгими и скучными. Я заранее знала, что в этот день для детей устраивают вечеринку-сюрприз с пиццей, поэтому сказала ему, что активирую портал времени и сделаю этот день короче. Он был просто в шоке, ведь в школе они просто немного почитали, посмотрели фильм с пиццей, а потом уже нужно было возвращаться домой. Портал сработал, день стал короче! Ребенок спросил меня, можно ли использовать эту штуку каждый день, но я объяснила ему, что с большой силой приходит большая ответственность. Во всем должен быть баланс. Поэтому, к сожалению, когда я использую свой временной портал, чтобы сделать один день короче, то другой день должен стать длиннее, чтобы временное пространство не менялось. Конечно же, следующий день показался ему длиннее. Так легенда и закрепилась. © Tori Walker / Quora
- В детстве папа с его лучшим другом придумали для меня сказочного персонажа, а точнее «дядю волосатого». «Дядя волосатый» жил в гнезде недалеко от моего дома и забирал детей, которые плохо себя вели. Мне было интересно слушать про него истории, ведь папа с другом каждый раз придумывали что-то новое о похождениях этого существа. Ну и я меньше проказничала, ведь не хотела жить на дереве.
- Шесть утра. Сыну 2,5 года, проснулся в своей приставной кровати и лезет к маме. Причем, лезет и бубнит: «Мама, кушать, кушать». Жена пытается его успокоить: «Сына, еще ночь, все спят». Малой не унимается: «Ну мама, кушать, кушать». И тут она выдает гениальный ответ: «Сына, холодильник еще спит!». И ведь подействовало, спал еще целый час до будильника. © *****70 / Pikabu
- Недавно поняла, что не знаю половины настоящих концовок детских сказок. Дело в том, что я была очень впечатлительным ребенком, всегда всем сочувствовала и сильно расстраивалась, если с кем-то из героев приключались беды. Поэтому мама, чтобы не огорчать меня лишний раз, придумывала для сказок счастливые концовки, если в оригинале все заканчивалось плохо.
- Однажды я проснулась в 3 часа ночи и просила маму почитать мне журнальчики с принцессами. Она пыталась уложить меня спать, терпеливо объясняла, что еще слишком рано для чтения. Но я настойчиво повторяла свою просьбу каждые пять минут. Тогда папа не растерялся и громко завыл на кухне, изображая волка. После этого я спала без задних ног.
- С мужем в браке 5 лет. Я работаю медсестрой в больнице, он — акушер-гинеколог. Дочке говорим, что познакомились на вечеринке. Но на самом деле я пришла к нему на осмотр, перенервничала и, слезая с кресла, зацепилась и упала на него. А через неделю муж поступил в больницу с отравлением, и я ставила ему клизму. После процедуры он сказал: «После всего этого я, как порядочный человек, должен на вас жениться». © Подслушано / Ideer
- В детстве почти ничего не ела. Уговоры, наказания и другие методы вообще на меня не действовали. Но однажды мы пришли к соседям, и я налетела на еду с огромным аппетитом. Тогда моим родителям и пришло в голову решение проблемы. Они приносили нашу еду к соседям и кормили меня там. Думая, что в гостях вкуснее, я ничего не подозревала и довольная ела там.
- Когда срок родов приближался, сказала трехлетней дочери, что ее младший брат боится выйти из моего живота. Он думает про себя: «О, это большой и страшный мир. Кто знает, что ждет меня снаружи. Я всего лишь маленький мальчик. Не хочу быть один и жить с большими взрослыми людьми. Кто поймет меня и поможет, когда я появлюсь на свет? Как бы мне хотелось, чтобы рядом оказалась маленькая девочка, которая была бы моей сестрой, и мы росли вместе». Она была тронута до глубины души, когда услышала эти слова. Дочка нежно положила свою маленькую ручку мне на живот и прошептала брату заботливым голосом: «Выходи, братишка. Я твоя сестра и всегда буду заботиться о тебе. Не бойся». Через несколько дней после этого родился ее брат. И я до сих пор не могу нарадоваться тому, как дружны мои дети. Их трепетная забота друг о друге просто удивительна. © Iva Izabela Miholic / Quora
- Была уверена, что родители никогда не заставляли меня ничего есть. Сказала об этом маме, на что она хитро улыбнулась и ответила: «А зачем заставлять ребенка есть овощи или другие полезные продукты, если можно замаскировать их другой едой?». Вот такое родительское коварство!
- Если ребенок просит что-то сложное или совсем несбыточное, я не говорю: «Это невозможно, мы это не можем». Мы просто начинаем вместе мечтать. Если он говорит: «Хочу уметь летать», я отвечаю: «Класс, я бы тоже не отказалась от такой способности». Раньше, когда дети были маленькими, то сильно расстраивались, если получали честный отрицательный ответ. © Инесса Федоровна / ADME
- У меня проблем с питанием никогда не было. Папка придумал очень хитрую уловку. Ели мы в зале, и когда я отворачивалась к телевизору, тихо подкладывал мне еду. Я спалила его далеко не с первого раза. © Loli / ADME
- Читать научилась рано. Мама постоянно заставляла меня читать скучные книги. Ни до, ни после я не испытывала внутри такого дикого отторжения, отчаяния и ужаса, как будучи запертой в комнате с одной из книг по принципу: «Пока не прочитаешь — не выйдешь». Также мама пугала тем, что если я не буду читать, то стану дворником. Выпускной в детском саду, все снимается на камеру. У детей спрашивают, кем они хотят стать, когда вырастут. По нынешний день существует запись, где среди будущих врачей, актеров и космонавтов затесался один-единственный счастливый дворник. © Подслушано / Ideer
- В детстве мне нравилось изображать огромного говорящего попугая. Я ходила по улицам и повторяла фразы чужих людей, имитировала их голоса. Делала я это очень громко, поэтому маме пришлось проявить смекалку. Однажды днем она усадила меня, двухлетнего ребенка, и произнесла серьезным тоном: «Ира, я тебе когда-нибудь говорила, что в твоем горле есть маленький голосовой аппарат? В нем хранится весь голос для разговоров. У всех ограниченный запас. Судя по тому, как много ты разговаривала в эти дни, в лучшем случае у тебя осталось всего несколько дней, прежде чем голос пропадет!» Широко раскрыв глаза, я в ужасе уставилась на нее. Мама продолжала подливать масло в огонь: «Как же ты теперь скажешь мне, что хочешь мороженое или конфеты?» Да, эта уловка сработала и все окружающие могли насладиться долгожданной тишиной. © Shreya Thacker / Quora
- Живу по принципу «Как корабль назовешь, так на нем и поплывешь» и сына так воспитываю. Например, коллега по работе отчитала меня за то, что я плохо работаю, мол, от тебя никакого толку, ты бездарная. Она мне не начальница, поэтому на работе в ее смене я теперь весь день сижу в телефоне. Если не видно разницы, зачем напрягаться? Зарплата у меня от этого не меняется. Жалобы начальству на меня ей не помогли! Или случай в школе у сына. Девочка стала обзывать его чудаком с пометкой: «Моя мама говорит, что ты — чудак невоспитанный!» Мы с сыном не расстроились. Он просто ведет себя с ней как чудак. Мама девочки не знает, что с этим теперь делать. Девочка не хочет ходить в школу, потому что там внезапно еще пять «чудаков» появилось, и она с ними не справляется. Претензии стали поступать в мой адрес и в адрес мам других мальчиков. А я не понимаю, в чем проблема, чудаки же, что с них взять? © Подслушано / Ideer
- Когда моя дочь была маленькой, мы переживали тяжелые финансовые времена и не могли подарить ей на Рождество кучу дорогих вещей, которые рекламируют по телеку. Поэтому мы сказали ей, что нам по карману только недорогие подарки, либо она может попросить Санту о большом подарке. Но только об одном. Таким образом, она могла решить, какой дорогостоящий презент ей нужен больше всего, либо довольствоваться недорогими подарками от родителей. Через пару лет, когда она узнала, что деда с белой бородой не существует, дочь была просто раздавлена. Она заплакала и сказала: «Я думала, что экономлю вам деньги, прося Санту о больших подарках, а вы все время за них платили!» По крайней мере, у моего ребенка золотое сердце. © JS / Quora
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