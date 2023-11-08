15 родителей-хитрюг, у которых фантазия в воспитании детей просто бьет через край

Быть родителем — задача не из легких. Порой, чтобы наставить свое чадо на путь истинный в воспитании приходиться прибегать к различным хитрым уловкам. Очень часто, чтобы добиться положительного результата, мамам и папам приходится включать свою фантазию на максимум. В этой статье мы собрали истории о самых проворных родителях.