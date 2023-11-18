15 родителей, которые просто хотели отправить ребенка в школу, но ага, сейчас

Когда отправляешь ребенка в школу, то кажется, что самое сложное — это закупиться всем необходимым. Но не тут-то было. Некоторые учебные заведения устраивают детям такие собеседования, что «Голодные игры» проще кажутся.

А в бонусе вас ждет пример того, каким же волнующим для детей бывает 1 сентября.

На собеседовании перед поступлением в начальную школу у младшего брата спросили, что он знает. Брат с гордостью ответил, что знает, что такое подлежащее, сказуемое, умножение и деление. Его без вопросов взяли учиться по продвинутой программе. А он на самом деле просто слышал, как я говорила эти слова, когда учила уроки, а что они значат — понятия не имел. Зато как подал себя. © Подслушано / Ideer

Еще зимой водила меня мама на собеседование перед приемом в школу. Там меня спросили, что я вижу в окне. Я посмотрела, увидела очередь в магазин, так и ответила: «Очередь». Психолог переспросила. Я повторила: «Я вижу очередь в магазин». Она так сокрушенно покачала головой и сказала: «Развитый ребенок должен был ответить: „Зима, снег. Все белым-бело“». © Мария И. / Dzen

«Развитый ребенок должен был ответить: „Зима, снег. Все белым-бело“». © Мария И. / Dzen Я очень не хотела идти в школу: я и так замечательно жила с бабушкой — ни тебе яслей, ни детсада. Маме было стыдно за меня 1 сентября 1958 года: бантики, форма новенькая с белым фартуком, букет и совершенно несчастная физиономия. Но когда первая учительница, Елизавета Федоровна, повела нас в класс, я и не помню, что она нам наговорила, но из класса к маме я вышла уже с горящими глазами, и чуть ли не твердила: «Скорей бы завтра». © Маргарита Цуканова

Моя 6-летняя дочь проходила собеседование в гимназию. После чего учительница вывела ее за дверь и сказала, мол, все хорошо, но ваш ребенок не знает элементарных вещей. Я возразила, что моя девочка очень умная и развитая. А учительница на это: «Я спросила у нее, из чего сделан билет на автобус, а она не знает!» После этого я начала смеяться и объяснила, что дочь ни разу в жизни не ездила на автобусе. Мы жили в центре, и все необходимое было в шаговой доступности, а при необходимости ехали на машине. © IvaMartiskainen / Twitter

Перед 1-м классом я проходила тестирование. Я тогда уже довольно много знала. Женщина, которая проводила это тестирование, разложила передо мной с карточки с птицами. Я их назвала. И тут она из всей кипы выбрала карточки с гусем, уткой, уткой-мандаринкой, лебедем, селезнем и воробьем. И спросила, какая птица лишняя. Я ответила, что воробей, потому что остальные — водоплавающие. Оказалось, это неправильно. Надо было ответить, что у всех этих птиц длинная шея, а у воробья — короткая. © lutseferiya / Pikabu

Помню, когда брата зачисляли в школу, ему, среди прочих, задали вопрос, чем девочки отличаются от мальчиков. Он смущенно посмотрел на маму, и спросил: «Что, прямо так и рассказывать?» А ждали от него стереотипов про юбочки, бантик и косички. © TrushinBV / Twitter

Дело было в далеком 1996 году. Мне 6 лет. Пошли на собеседование в обычную школу в 5 минутах ходьбы от дома. И тут передо мной сажают куклу и говорят, что это англичанка, которой нужно объяснить, что такое велосипед. Ну, я подумал, что раз кукла — англичанка, то и говорить с ней нужно на английском. Вспомнил свою детскую книжку и произнес: «Байсикл». Видя недоумение на лицах комиссии, я пояснил, что это по-английски велосипед. По итогу, в ту школу меня не взяли, зато приняли в городскую гимназию, где было по 5 уроков английского в неделю. © Ricotta / Pikabu

Привела сына на собеседование для поступления в 1-й класс. Сын много читает, знания математики — на уровне 2-го класса. А тут — опа!— ему задают задачу: «На общей полянке играли 7 зайчиков. А разбежались на 2 полянки. Как они разбежались?» Сын на секунду подвис. Тут второй учитель спрашивает, как зайчики могли поровну разбежаться. Сын вежливо ей отвечает, что не знает, как 7 зайчиков могут это сделать живыми. Тут подключается первый учитель и строгим голосом: «Я не говорила „поровну“. Я говорила — просто разбежались. Как они могли разбежаться?» Пришлось сыну перевести: «Состав числа 7». Сын быстро ответил, что это 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4. И тут новый вопрос: «Кого цифра 8 за ручки держит?» Сын опять не понимает, о чем идет речь, я перевожу, мол, числа-соседи числа 8. Сын отвечает. Как итог, нам сообщили, что у ребенка хромают базовые математические представления. Пошли в другую школу. © FereroArt / Pikabu

Пришли на собеседование в гимназию. Дочку простят описать картинку. Сюжет: автобус, люди стоят, кто-то сидит, один ребенок явно уступает место старичку. Дочка все описывает, говорит, что ребенок хороший, уступает место пожилому человеку, ведь он старенький, ему трудно стоять. Вижу, ей рисуют минус. Спрашиваю, почему. А в ответ: «Потому что не сказала, что на улице хорошая погода, с этого нужно начинать». © lastochkina / Pikabu

Давно было дело. Помню, повела я племянницу на тестирование для поступления в 1-й класс. Лена на все вопросы ответила, вроде все нормально, а вечером невестка спрашивает, как все прошло. Я рот не успела открыть, как Леночка выдает: «Мамочка, не знаю, как я буду в этой школе учиться. Учителя там сами ничего не знают, все у меня спрашивали...» © Полина С. / Dzen

Младшую привели на собеседование в школу. Учитель беседует с ней на первой парте, я сижу сзади, грею уши. На вопросы ответила нормально, потом дали задание переписать печатными буквами слова, удалось подглядеть несколько: дом, сад... Дальше не видно. Выходим, спрашиваю, какие слова надо было написать. Отвечает уклончиво. Говорю ей, мол, ну слова ты писала? Отвечает, что писала. Спрашиваю, какие. А она как заорет: «Не было задания читать эти слова! Было задание писать!» © Bgbgbg / Pikabu

То, как я пошла в первый класс, не забуду никогда. Мы были очень бедными. И вот мама стоит в коридоре, гладит пакет для цветов, я, одетая в костюм, отданный маминой подругой, беру рюкзак, который подарила тетя. Лицо все залито зеленкой, потому что накануне кот покусал меня. Фотоаппарата у нас, естественно, не было. И эту красоту никто не запечатлел. Мы опоздали на линейку, так что одиннадцатиклассник понес на руках не меня. Жаль, он бы тоже меня не забыл. © Подслушано / Ideer

Мою дочку перед 1-м сентября в первом классе укусил комар прямо в веко. Такие «красивые» мы пошли в первый раз в первый класс. © Ирина Ниенхаус

Отдавали младшую сестру и племянника в элитную пафосную школу с углубленным английским. На собеседовании у племянника спрашивали, какой его любимый цвет, любимое животное, любимый вид спорта. А у сестры спросили, что она будет готовить мужу, сколько хочет детей и все в таком духе. Ну мелкая на это все заявила, что в ту школу не пойдет: «Они явно какой-то фигне будут учить». © Подслушано / Ideer

© Подслушано / Ideer У меня в школе первый тест был как для дурачка. Мол, продолжи фразу: «Я не пошел гулять, потому что?..» Я отвечаю: «Не захотел». Еще раз спрашивают. Ну ок, отвечаю, мол, потому что шел дождь. На меня странно посмотрели и что-то записали в бланк. И вот спустя 20 лет я все еще без понятия, что нужно было ответить. © nekochyany / Twitter

Бонус

В прошлом году дочь пошла в 1-й класс. В первый же день звонок от учительницы, мол, ваша дочь — маленькая и худая девочка — побила двух четвероклассников. Начали выяснять, и оказалось, что те четвероклассники — 2 моих старших сына, ее братья. Они обрадовались, встретив ее в школе, и полезли обниматься, а она застеснялась и стала отталкивать их. © Serge Galatseanu