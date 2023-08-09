15 родителей, на которых посмотришь и скажешь: «Вот всем бы таких!»
Как говорится, семью — не выбирают. И некоторые люди уверены, что с рождения выиграли в лотерею и получили просто замечательных родителей. Одни считают так с детства, а другим такое умозаключение приходит лишь годы спустя, когда человек становится старше, опытнее и мудрее.
- Моя мама так задолбала меня успешными дочерьми своих подруг, что с появлением своей дочери я ввела правило: никакого сравнения. Муж был согласен, и за всю жизнь наша дочь ни разу не услышала, что кто-то лучше нее рисует, быстрее изучает английский и лучше делает что-либо. Общение с мамой пришлось сократить, потому что у дочерей ее подруг тоже родились дети и начался новый цикл: кто раньше заговорил, кто быстрее пошел и так далее.
Сейчас дочери 16, она уверенный в себе подросток, у нее значимые для ее возраста успехи в учебе и хобби. Недавно ее ухажер сравнил ее со своей бывшей, и единственной ее реакцией было недоумение. Она прекратила общение с ним и мне пересказывала, мол, какая тупость, причем здесь вообще его бывшая. Я вспомнила похожую ситуацию, когда я несколько месяцев загонялась, а ей просто пофиг. Горжусь собой! © Подслушано / Ideer
- Мой отец до выхода на пенсию был водителем грузовика. У меня никогда не было с ним бесед и каких-то поучений с его стороны. Мне сейчас 36 и я не помню, чтобы отец когда-то говорил мне «нам нужно поговорить» или «пошли, научу тебя забивать гвозди». Отец всегда что-то делал и я зачастую был рядом, наблюдал и учился.
Я видел как заливается фундамент и пробовал делать это. Я клал кирпичную стену, помогал строить баню. Сейчас я умею делать многие вещи своими руками. И я безмерно благодарен, что отец никогда не запрещал мне брать инструмент, но всегда просил класть его на место и убирать за собой после работы. Своими действиями он воспитал из меня хозяина в доме, и я таким же способом буду воспитывать сыновей, когда они у меня будут. © BannedGousse / Pikabu
- С детства у меня всегда была уверенность в том, что я могу сделать практически все, что захочу. Начиная с мелочей, например, подойти к незнакомому человеку и попросить о помощи, и заканчивая важными жизненными решениями. И если что-то из этого было трудно, я мог обратиться за помощью к своим родителям. Признаюсь, я действительно считаю, что большая часть уверенности в себе, особенно во взрослом возрасте, является результатом моей веры в себя, но ее не было бы без поддержки моих родителей. Сейчас у меня есть свои дети, и привить им это чувство уверенности — одна из моих жизненных миссий. © elcapkirk / Reddit
- Идем с новыми коллегами, общаемся, и тут мне звонит мама. Мы болтали о том, что происходило в офисе и как обстоят дела дома. После того как я повесил трубку, несколько человек из компании удивились, мол, чего это ты так откровенно с мамой разговариваешь. Но для меня такое общение с мамой вполне естественное. Ведь она — мой самый лучший друг. © DungeonCrawler99 / Reddit
- Когда я была маленькая, мы с родителями ездили на море. Часто ходили в кафе поужинать. И в те вечера, когда становилось холодно, а до гостиницы еще нужно было возвращаться, папа снимал с себя футболку и надевал на меня, чтобы я не замерзла. Сейчас я выросла, живу отдельно от родителей, вышла замуж, жду появления своей малышки. Недавно встретились с папой, шли вечером по улице. Папа заметил, как от холода я начала трястись, и начал снимать с себя куртку, чтобы укрыть меня и свою внучку. Я снова ощутила себя той маленькой пятилетней девочкой, которую так сильно любит папа. © Подслушано / Ideer
- В детстве жили в поселке, отец работал машинистом тепловоза. Зашел как-то он по пути на работу в магазин, а там я стою, витрину с печеньем разглядываю:
— Привет, а ты что здесь делаешь?
— Ничего, просто смотрю.
— Может хочешь чего?
— Заварные пирожные, но они дорогие.
Подошел отец на кассу и купил мне полный пакет этих пирожных. Вышли с ним из магазина, он мне говорит: «Иди сын домой, и не ходи просто так в магазин, не глазей. Хочешь чего, скажи».
Приезжал к отцу недавно, вспомнил я ему этот случай. Он улыбнулся и говорит:
— Я тебе этих пирожных на большую сумму купил, а сам в столовую неделю не ходил.
— Блин, батя, ну купил бы пару, мне бы хватило, зачем так много?
— Нет, сын, ты так внимательно витрину разглядывал, у меня аж сердце защемило. Ты никогда не просил ничего, денег немного в семье было, мама после операции дома почти год, жили на мою зарплату, вас четверо. Мясо, картошка, молоко, все было, а вот на сладости я внимания не обращал, варенье есть и хватит. С того раза я вам с зарплаты всегда эти пирожные покупал. Помнишь?
— Помню пап, спасибо. © Unknown author / Pikabu
- Моя мама буквально святая. Она приютила наших друзей, когда у них были трудности. А других научила водить машину. Она любит меня ни смотря ни на что. Думаю, благодаря ей я стала всесторонне развитой личностью. Именно благодаря ей я верю, что в мире есть добро, и не считаю, что все люди — плохие. © hairybaeunicorn / Reddit
- У меня есть хобби — игра на гитаре. Мне так это нравилось, что еще в молодости я создал свою рок-группу. Мы не стремимся к славе, просто играем для себя. Так всю жизнь родители были против, а вчера случайно услышали нас во время репетиции. Так мама чуть не заплакала, а отец пожал руку и сказала, что я очень здорово играю и он гордится мной. Я и сам чуть не заплакал. Так приятно, когда твои родители тебя поддерживают. © Палата № 6 / VK
- Живу отдельно от родителей уже давно. Но всякий раз, когда заезжаю в гости, в моей пустующей комнате царит сказочный порядок. Все чисто, на полках ни соринки, при этом каждая вещь стоит точно там, где я ее в прошлый раз оставила. Раз даже проверила из любопытства — под ковер в щелку между паркетными досками положила обрывок нитки, а на шторе неприметную полосу ручкой нарисовала. Все в следующий раз исчезло. Моя мама — чудесная женщина. © Подслушано / Ideer
- В 5 лет меня усыновила семейная пара и воспитала, как я считаю, хорошим человеком. Последние 15 лет я думал, как отблагодарить своих приемных родителей за воспитание, крышу над головой, возможность называть кого-то мамой и папой, а также любовь, которую они мне подарили. Но я понял, что не могу дать им больше, чем они мне, и просто спросил, о чем они мечтали всю жизнь. Папа сказал, что они мечтали сделать хоть одного брошенного ребенка счастливым, подарить хоть одному ребенку настоящую семью. Завтра мы с женой едем в детдом, чтобы ребенок смог обрести семью, как и я много лет назад. Родители одобрили мою идею и сказали, что о лучшем сыне и мечтать не могли. © Палата № 6 / VK
- Утром просыпаюсь, а у меня во всех постах в ВК новые комментарии и лайки от одного человека, самые первые. И всегда из разряда «Потрясающие работы», или «Обязательно куплю!», и в таком духе. От неизвестного фаната. Когда я только начинал, у меня очень плохо все шло, отчего я немного расстраивался. Моя мама замечала это, тайком самостоятельно везде зарегистрировалась, освоила соц сети, и всегда первая все лайкает уже четвертый год. Она верит, что мне она таким образом очень помогает, а мне это помогает морально. Ведь хорошо, когда твой родитель тебя поддерживает. Люблю свою маму. © Babakin / Pikabu
- У меня был плохой день. Пошла к маме, и она это заметила. Она обняла меня, усадила на диван. Приготовила мне ужин. Мне 26 лет. Было так приятно, что я могу просто расслабиться и выговориться. Позволить маме сделать так, чтобы я позабыла о всех своих заботах и снова стать ее маленькой девочкой. © thelighthousek / Reddit
- В детстве родители всегда покупали мне что-то, если я была расстроена. Хотели подарком взбодрить и поднять настроение. Приводили в торговый центр и разрешали выбрать вкусняшку или новую игрушку. Я уже взрослая, и поводы для грусти явно посерьезнее, чем в 5 лет. Недавно меня уволили с работы. Попала под сокращение. Позвонила поплакаться маме, как мне плохо. Она выслушала, а после разговора скинула деньги на карту. Попросила, чтобы я сходила и купила себе обновку. Родители умеют заставить улыбнуться, обожаю их. © Палата № 6 / VK
- Приехала к родителям в село на пару дней. И в разговоре сказала, что в этом и в следующем месяце буду экономить, потому что собираюсь совершить дорогую для меня покупку. Родители послушали, пожелали удачи, мы еще немного поболтали и все было как всегда. Но вот когда я уже уезжала, мама собрала для меня три огромные сумки с едой. И не хотела слушать отговорок, аргументируя это тем, что они с папой и так все не съедят, а я таким образом смогу тратить меньше на еду. Поспорить было тяжело, поэтому я взяла те сумки и поехала к себе домой.
На следующий вечер получаю звонок от папы, что бывает очень редко, и слышу его лаконичное: «Выходи, я под твоим подъездом». Вышла, вижу там папину машину, затем его самого. В недоумении спрашиваю, в чем дело, а папа отвечает: «Мама всю ночь, бедная, не спала, думала, как ты там в городе жить будешь, ведь она мало тебе еды с собой дала. Поэтому она с самого утра выдала мне список, что я должен тебе отвезти». Мы открыли багажник и я обалдела. Теперь у меня в квартире стоит мешок картошки, 5-7 кг разных круп, пару пакетов с фруктами, еще больше закруток и полная морозилка мяса. Чувствую, будто бы вернулась на 10 лет назад, в свои студенческие годы, когда тоже такие передачки получала. © Палата № 6 / VK
- Я могу на 100% положиться на своих родителей. Я уже взрослая, но точно знаю, что если позвоню им по любому поводу, они будут на моей стороне. Я хочу пожить у них — пожалуйста. У меня дома что-то сломалось, и мне нужна помощь? Папа загружает свой ящик с инструментами, и приезжает мне на помощь. У меня в жизни знаменательное событие? Мы отпразднуем это событие, и мне скажут, что я крутая. Мне разбили сердце? Они выслушают меня и заверят, что я не одинока. Они стареют, и я не знаю, что буду делать без них. Они такие замечательные. Я знаю, что выиграла в родительской лотерее. © WhoDoesntLikeADonut / Reddit
Какими бы взрослыми и осознанными мы себя не считали, для любящих родителей мы все равно навсегда остаемся их малышами. И они стараются окружить нас заботой и любовью столько, сколько смогут.
AdMe/Народное творчество/15 родителей, на которых посмотришь и скажешь: «Вот всем бы таких!»
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