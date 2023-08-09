15 родителей, на которых посмотришь и скажешь: «Вот всем бы таких!»

Как говорится, семью — не выбирают. И некоторые люди уверены, что с рождения выиграли в лотерею и получили просто замечательных родителей. Одни считают так с детства, а другим такое умозаключение приходит лишь годы спустя, когда человек становится старше, опытнее и мудрее.