15+ родителей поделились своими фишками воспитания детей, и по ним можно написать целый учебник

Быть родителем — это работа 24 часа в сутки 7 дней в неделю. К сожалению, в роддомах не дают инструкцию к только что родившимся малышам, поэтому мамам и папам приходится еще и постоянно учиться.

В редакции ADME тоже есть родители, и они порой натыкаются в интернете на вполне рабочие советы по воспитанию малышей. А сегодня мы решили поделиться своими находками с вами.

Eсли у ребенка нервный срыв, спросите, какого цвета его одежда или обувь. Он задумается о том, во что одет, и это отвлечет его от истерики. Сегодня я использовала этот трюк дважды с детьми, у которых был просто ужасный день. Успокоила их сразу. © G**MaryPoppins / Reddit

Когда моим детям было 3 или 4 года и мне нужно было увести их из парка или бассейна, я всегда предупреждал их, используя конкретную временную шкалу, которую они могли понять. Вместо того чтобы говорить «мы скоро уходим» или «еще 5 минут», я говорил им что-то вроде: «Хорошо, дай мне посмотреть, как ты прыгаешь в воду. Еще 7 прыжков, и мы уходим». Иногда прыжков было больше, но не меньше 5, потому что меньшее количество всегда сопровождалось просьбами прыгнуть еще разочек. © sardineclub / Reddit

Если вам трудно заставить детей есть овощи, дайте им их перед обедом, потому что тогда они будут голодны и готовы съесть почти все. © marcusguthe / Reddit

Всякий раз, когда 4-летней дочке не хочется вставать с кровати и куда-то идти, я спрашиваю ее, как бы это сделало то или иное животное. Ей больше всего нравится быть червем, который пробирается на кухню к завтраку. © Astronomical_Ant / Reddit

Мои дети часто ныли и нагло требовали от меня чего-то. Постоянно напоминать им о вежливости было утомительно. Вместо этого я просто начал говорить «БИП!» всякий раз, когда они начинали канючить. Это означает: «Вы ошиблись, попробуйте еще раз». Это сработало очень хорошо. Они сразу поняли, что я не собираюсь отвечать на их просьбу. Затем мой ребенок делал вторую, более вежливую попытку что-то попросить, и если он делал это правильно, то я говорил: «Динь-динь-динь!» — и мы продолжали нашу беседу. Манеры улучшились очень быстро. © 28052020 / Reddit

Когда ребенку было года 3–4, каждый день после садика начиналось: «Купи машинку!» Он закатывал истерики и пытался манипулировать. Никакие уговоры и доводы про то, что нет денег и ждем зарплату, не помогали. В какой-то момент мне это надоело, я подвел ребенка к настенному календарю, обвел кружочком день зарплаты. И сказал: «Давай договоримся: как только квадратик дойдет до кружочка, мы с тобой обязательно пойдем покупать машинку». Сейчас ни истерик, ни требований. Со своей же стороны всегда выполняю договор. © Eqiulibr / Pikabu

Я сказал своей дочери, что у нее краснеют уши, когда она врет. Теперь она прикрывает уши руками, если говорит неправду. Ей почти 7, и этот трюк до сих пор работает. © Eissbein / Reddit

Родители моей жены делали что-то подобное, когда подозревали, что дети их обманывали. Они говорили им: «Покажи язык. Если он розовый, ты лжешь». Естественно, маленькие врунишки не открывали рта. В полной мере используем это с нашими детьми. © ericn8886 / Reddit

У мамы моей подруги 4 детей, включая ее. Все дети крайне привередливы в еде. То, что ест один, не ест второй, третий и четвертый. Единственное, что они любят все, — это пельмени. Приходится лепить огромное количество, покупные не едят в принципе. Как-то раз в гости пришла моя мама. Говорит маме моей подруги: «Что ты паришься? Купила пельмени, разложила их на доске, посыпала мукой — и в жизни не догадаются, что покупные». Она так и сделала, и это сработало! И все ели эти пельмени, подвоха не заметили. © Лайфхаки / VK

Когда ваш ребенок видит что-то, что он хочет, например игрушку или игру, а вы не можете / не хотите это покупать, скажите ему: «Внеси это в список». Если они относятся к тому типу детей, которые доведут дело до конца, то у вас наверняка есть удобный список на Рождество или день рождения. Если нет, то он забудет об этом. Помогает избежать споров в магазине, потому что на самом деле вы не говорите «нет». © Sarita_Maria / Reddit

У наших детей чистка зубов — ритуал не особо радостный. Разговаривала, уговаривала, показывала, заставляла, кричала... Без толку. Дерутся в ванной щетками, мечтают, поелозят для вида во рту, но не чистят толком. А недавно я придумала, как с этим бороться! У них есть копилки с деньгами. Мы практикуем следующее: плохо почистил зубы — платишь небольшую денежку и идешь перечищать, снова плохо — плати еще. Пару раз оплатили разгильдяйство, теперь даже соревнуются, кто лучше почистил. © Prohorlinna55 / Pikabu

Я сказала дочери, что она семейный эксперт по поиску чего угодно. Теперь она может найти ключи от машины, очки, пропавшую пару моих любимых перчаток, серьгу, которую бабушка уронила у подъезда. Более того, ее способности теперь распространяются на парковочные места, скидки в супермаркете, курсы в колледже и т. д. © Janie / Quora

Когда я был маленький, я боялся пауков и, если видел предмет страхов в своей комнате, в панике бежал к родителям. Они совершенно спокойным голосом говорили: «Это твой домашний паук, Митч, он целый день бродил в поисках приключений, а теперь хочет поспать и убедиться, что ты в безопасности». Мама и папа говорили так до тех пор, пока я не перестал паниковать. Теперь я не боюсь пауков (не ядовитых, разумеется). © tama_gotchi / Reddit

Поощряйте вашего ребенка прыгать на кровати, правда, сначала убедитесь, что это безопасно. При этом пусть ребенок вслух считает прыжки. Сначала мы помогали сыну считать, но вскоре он легко выучил числа до тысячи. Когда приходила пора ложиться спать, он был очень уставшим и легко засыпал. Кроме того, он выучил большую часть таблицы умножения еще до школы. © enough_cowbell / Reddit

Если ваш ребенок боится монстров, дайте ему бутылочку со спреем для тела с ароматом лаванды и скажите, что это «спрей от монстров». Они могут распылить его, когда напуганы, а запах лаванды поможет им уснуть. © I_can_smell_purple / Reddit

У меня 3 детей-погодок. В какой-то момент я назначил каждому из них свой день недели (каждый получил по 2, а воскресенье было выходным). Когда начинались споры, мы говорили: «Чей сегодня день?» И тот, на кого указывал календарь, мог ехать на переднем сиденье машины, первым принимал ванну и т. д. © Governmentman43 / Reddit

Если вы хотите спокойно провести время, скажите своим детям, что вы сейчас вздремнете, а когда проснетесь, вы все вместе будете делать работу по дому. Они захотят дать вам поспать как можно дольше, чтобы не заниматься домашними делами, поэтому оставят вас в покое. © -eDgAR- / Reddit

Бонус: лайфак от ребенка

Когда я был ребенком, мои родители часто спали и ставили таймер на час. Я хотел продолжать играть, поэтому прокрадывался в их комнату где-то на 45-й минуте и перезапускал таймер. Моя мама так и не поняла, пока мы не сказали ей 20 лет спустя. © IsTheHorseSmart / Reddit