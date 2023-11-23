15+ родителей, у которых от фразы «Нам завтра надо принести...» уже глаз дергается
Пожалуй, любому из родителей детсадовца или школьника знакома ситуация, когда чадо торжественно объявляет, что нужно сделать открытку, смастерить новогоднюю игрушку или приготовить что-то съедобное для ярмарки. И если одни мамы и папы предлагают ребенку разбираться с этими проблемами самостоятельно, то другие активно включаются в творческий процесс.
Когда просто идешь собирать материал для творчества
- Подруга сегодня с утра пораньше отправилась за рябиной и всяческой растительностью для поделки сыну в садик. В тот момент, когда она бродила в палисаднике и собирала листочки, к ней подошел мужик со словами: «Девушка, может, вам дать туалетной бумаги? У меня как раз немного имеется». Она вежливо отказалась. © Подслушано / Ideer
«Я немножко помогла сыну-первокласснику сделать горшочек из глины»
Незаслуженные награды
- Мама и сестра постоянно мастерят поделки за племянника, которому уже 9 лет. Получаются шикарные работы, к которым ребенок даже пальцем не притронулся: ему неинтересно. Зато они занимают первые места на конкурсах. Дите гордо сверкает незаслуженными медалями и грамотами, а мама и бабушка умиляются. И я никак не могу объяснить им, что не нужно так делать. © Подслушано / Ideer
«Руки у меня кривые, но я все-таки пришила пуговки на картонку. Через 2 дня сын притащил мне ее из садика обратно со словами: „Это тебе подарок ко Дню матери“»
Даже у папы не получилось
- Так уж генетически сложилось, что нет у нас в семье человека с золотыми руками. И тут как-то в 1-м классе старший сын просит помочь ему с какой-то штукой для снегирей. Не вопрос, отец постарался сделать. Поставили тройку и написали: «Могли бы тебе, Ваня, и родители помочь». © Soroka / ADME
«А я стараюсь разгрузить ребенка»
- Конечно, рисование и поделки важны для развития, но дети при этом завалены другими заданиями. А творческие работы теперь требуют пачками и по любому поводу. Я именно та мама, которая после работы мастерит все сама, но не ради тщеславия. Просто потому, что мой ребенок такое не умеет и не любит. Поэтому, пока он делает математику и английский, я быстро разбираюсь с поделками. И мне плевать, что за них поставят. Главное, что он не схватит двойку за их отсутствие. И еще это дает нам шанс хоть немного побыть вместе без уроков или лечь спать в адекватное время. © Лика Безумная / ADME
«Шить я не умею. Но в начале декабря ребенок объявил о школьной новогодней ярмарке. Пришлось начать творить. Всех зверят раскупили в первые 5 минут после открытия»
«Начала с поделок, а потом меня немного затянуло»
- А я люблю заморочиться. Как правило, дочь принимает в создании поделок довольно скромное участие. У меня работа вечерняя, и, пока с кружка на кружок, пока до дома доберешься, ребенку уже и спать пора. Если она успевает приклеить готовые элементы или раскрасить — уже хорошо. Это мамочка потом ночью сидит и с горящими глазами фантазирует. А в этом году меня зачем-то дернуло напроситься расписывать окна в саду. Решила вспомнить, каково это — кисточку в руках держать. © Шальной императрица / ADME
Мама не умеет делать вулканы
- В 3-м классе учительница предложила выбрать тему для проекта. Мой сын сразу же почему-то ляпнул: «Вулканы!» Проблема заключалась в том, что необходимо было что-то придумать с практической частью. Одна из активных мамочек на родительском собрании снисходительно посмотрела на меня: «Просто поищите в интернете, там же полно видео, можно самим маленький вулкан сделать». До сих пор помню, как мы пытались соорудить что-нибудь, что было бы способно извергать «лаву» и не залить непонятной жижей всю комиссию. Так и не вышло. В итоге сын притащил на защиту кривой пластилиновый конус и объяснил всем, что теоретически из него должна выходить лава.
«Сын понес на свой школьный конкурс мою поделку»
«У руководителя художественного кружка, куда ходит мой сын, странное чувство юмора»
- В среду нас попросили подготовить дома квадратный брусок из дерева и сплести проволочную корону. Я заморочилась. В пятницу ребенок еле приволок в дом приклеенную к деревянному постаменту каменюку и гордо сообщил, что это Король Барсук.
Мамы способны на все
- До сих пор с умилением вспоминаю о том, как вечером перед шоу талантов в начальной школе я сообщила маме, что мне нужна картонная голова лося. Надо было воссоздать сценку из одного произведения. Не поверите, но она это сделала! © SuperTD / Reddit
«За час до сна сын сообщил, что завтра ему в школу нужна картонная модель его любимой книги. Кажется, сова мне особенно удалась»
«Я сделала их для благотворительной ярмарки в дочкиной школе. Переживаю, что кривовато получилось»
Смастерить новогоднюю поделку не так уж и просто
- У меня с детства руки не из того места, поэтому, когда моему ребенку в садике дали задание сделать поделку на Новый год, я впала в тихое отчаяние. Во-первых, что бы такого придумать, а во-вторых, как это потом сделать? Вспомнила, как моя мама раньше делала украшения для елки: на надутый воздушный шарик наматывалась нитка с клеем, затем после высыхания шарик прокалывался и удалялся, а на ровненький шар из ниток клеились ушки, глазки и хвостик. Решила повторить.
Ничего не вышло. Я позвонила маме, та сказала, что я дуреха и что надо не шар клеем мазать, а нить через клей пропускать. Дальше дело пошло веселее, новый шар получился лучше и даже высох. Решили, что сделаем овечку. Дала дочке клей и вату, и мы в 4 левые руки (у малой в силу возраста, а у меня по жизни) стали ляпать склеенной ватой на нитяной шар. Получилось почти не страшно.
И вот день икс: новогодний утренник. В садике выставлены столы, на которых стоят самодельные елки, дворец с Дедом Морозом, Снегурочка, куча всяких зверушек, и все выполнено так качественно, словно это известные и опытные инженеры-архитекторы-скульпторы-швеи делали. А таблички, само собой, гласят, что все эти творения самолично сделаны 5-летними Колями, Машами и Лизами. И на краю стола косит сползающим глазом наша вымученная овца. Но как же нас хвалили воспитатели! Прозвучала замечательная фраза: «Сразу видно, что ваша дочь сама делала!» Я поспешила согласиться. Есть подозрение, что без меня получилось бы даже лучше. © Nordcvet / Pikabu
Когда отец и сын понимают друг друга с полуслова
- Мой сын во 2-м классе озадачил меня конкурсом поделок. Только там не «Дары осени» были, а «Веселые овощи». Ребенок был сразу отправлен к холодильнику за огурцом и к своему ящику за пластилином. В процессе поиска материалов он уже понял мой намек и быстро сварганил вот такого персонажа. Правда, с зубами пришлось ему помочь немножко. © bjtales / Pikabu
Самый вкусный салат-пятиминутка
- Сын перед сном признался, что завтра на урок нужен домашний салат. Открыла холодильник и взвыла: почти пусто. Психанула, смешала все, что было, и заправила сметаной. Потом чуть со смеху не лопнула: весь класс наворачивал только наш салат, потому что в нем были зеленый горошек, немножко тертого сыра и сухарики из серого хлеба. Другие же родители решили выпендриться и сделали навороченные сладкие фруктовые салаты. Ну а мелким банально захотелось чего-то посытнее.
Кажется, что многие мамы и папы с нетерпением ждут каникул, чтобы хотя бы на неделю перестать учить с детьми уроки, делать семейные проекты и готовить презентации. И тут возникает закономерный вопрос: зачем учителя перекладывают так много ответственности на плечи родителей? У нас даже есть статья о том, почему современная школа не учит детей самостоятельности.
AdMe/Народное творчество/15+ родителей, у которых от фразы «Нам завтра надо принести...» уже глаз дергается
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