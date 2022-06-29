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15+ родительских твитов, которым впору книгу с перлами своих карапузов выпускать

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Родители в своих малышах души не чают: умиляются каждому слову, каждой родинке, каждой складочке, а еще спускают им любые шалости. И неважно, сколько нам лет: 3 годика, 13 или 33, — для своих пап и мам мы всегда остаемся детьми, за которыми нужен глаз да глаз.

Мы в ADME обратились к твитам от пользователей сети, которые ведут домашнюю летопись похождений своих карапузов.

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А вы тоже выкладываете похождения своих малышей в сеть или олдскульно записываете их в дневник от руки и подклеиваете фото в альбом?

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AdMe/Народное творчество/15+ родительских твитов, которым впору книгу с перлами своих карапузов выпускать
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