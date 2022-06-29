15+ родительских твитов, которым впору книгу с перлами своих карапузов выпускать

Родители в своих малышах души не чают: умиляются каждому слову, каждой родинке, каждой складочке, а еще спускают им любые шалости. И неважно, сколько нам лет: 3 годика, 13 или 33, — для своих пап и мам мы всегда остаемся детьми, за которыми нужен глаз да глаз.