15 переписок, после которых так и хочется сказать: «Ох и повезло же мне с родственничками»
Практически каждый семейный чат или переписка с родственниками — это кладезь юмора, сарказма и непомерной любви. Ведь близкие люди всегда искренне поддержат в трудную минуту и, конечно же, не забудут вставить свое колкое словечко.
Победитель в номинации «Мать года»
Сообщения от бабушки порой трогательнее, чем концовка фильма «Титаник»
Хоть какие-то бонусы от болезни
Трудности перевода
«Жена шарит в стартапах»
«Мать года, переписка года»
Кстати, можете еще посмотреть на фееричные переписки, доказывающие, что в общении с близкими всегда нужно быть начеку.
Когда утром начались месячные
«Мама спросила, как ставить смайлики. Я показал, но она решила, что это все лишнее»
Утро начинается не с кофе
«Звучит так, будто у нее есть план и она наконец-то идет к мечте»
В каждом семейном чате есть такое
Все мы иногда немножко Лена
Когда сын — шантажист 80-го уровня
Подбор слов — искусство тонкое
«Поставил новое фото в мессенджере. Спасибо, мам»
Иногда бывает так, что кто-то из родственников напишет такое сообщение, что настроение поднимается на весь день. Это не обязательно могут быть похвала или какое-нибудь поздравление, ведь даже добрый подкол от любящего человека приносит радость.
AdMe/Народное творчество/15 переписок, после которых так и хочется сказать: «Ох и повезло же мне с родственничками»
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