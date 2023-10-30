15 переписок, после которых так и хочется сказать: «Ох и повезло же мне с родственничками»

Практически каждый семейный чат или переписка с родственниками — это кладезь юмора, сарказма и непомерной любви. Ведь близкие люди всегда искренне поддержат в трудную минуту и, конечно же, не забудут вставить свое колкое словечко.

Победитель в номинации «Мать года»

Сообщения от бабушки порой трогательнее, чем концовка фильма «Титаник»

Хоть какие-то бонусы от болезни

Трудности перевода

«Жена шарит в стартапах»

«Мать года, переписка года»

Кстати, можете еще посмотреть на фееричные переписки, доказывающие, что в общении с близкими всегда нужно быть начеку.

Когда утром начались месячные

«Мама спросила, как ставить смайлики. Я показал, но она решила, что это все лишнее»

Утро начинается не с кофе

«Звучит так, будто у нее есть план и она наконец-то идет к мечте»

В каждом семейном чате есть такое

Все мы иногда немножко Лена

Когда сын — шантажист 80-го уровня

Подбор слов — искусство тонкое

«Поставил новое фото в мессенджере. Спасибо, мам»