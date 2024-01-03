15 родственников, которые в СМС готовы вложить все свое остроумие и сарказм
Если в вашей семье всегда найдется время для шуток и подколов, то вам несказанно повезло. Ведь смех, как известно, не только поднимает настроение, но и является чуть ли не настоящим эликсиром долголетия. Поэтому герои нашей подборки никогда не унывают.
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У нас также есть подборка СМС-переписок с людьми, которые не могут и дня прожить без остроумных шуток.
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Если вам понравилась подборка переписок с родственниками, то у нас еще есть статья с историями, где родители чудят не по-детски. А еще у нас есть забавная подборка переписок с друзьями.
AdMe/Народное творчество/15 родственников, которые в СМС готовы вложить все свое остроумие и сарказм
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