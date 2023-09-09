15+ счастливчиков, которые оторвали на барахолке настоящий клад

На барахолке найдется что угодно: винтажные сумки, дизайнерские туфли, золотые украшения, даже антиквариат. Главное не прозевать счастливый шанс и ухватить удачу за хвост. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые чувствуют себя на распродажах как рыба в воде.

В бонусе расскажем про девушку, которая купила в секонд-хенде шкатулку с секретом и кое-что обнаружила внутри.

«Цена этой марки около 250 $, а я купила за 14 $. Неношеные, сели идеально. Чувствую себя Золушкой»

«Я нашел этот кулон и цепочку из 18-каратного золота за 20 $. Видимо они пропустили крошечную печать „750 проба“ на верхнем кольце»

«Цены на эту штуку не было, поэтому я просто отнес его на кассу, парень сказал: „19,99 $“. В таком состоянии это стоит около 750-1000 $. Но я ему этого не сказал»

«Купил в комиссионном магазине кольцо из 14-каратного золота с аметистом и 4 маленькими бриллиантами. Заплатил 15 $»

«Наконец-то нашла подвеску из 14-каратного золота за 2 $»

Ух ты! Прочитал в интернете, что одна монета в среднем стоит 589 $. Вот это находка. © justabill71 / Reddit



«Лампа 1960-х годов и оригинальная гравюра за 15 $»

«Новая лыжная винтажная куртка 1988 года, со всеми бирками»

«Золотой медальон поздней викторианской эпохи с бриллиантом европейской огранки!»

«Красивая ювелирная музыкальная шкатулка 1970-х годов. Колибри машет крыльями! Я заплатил за нее примерно 18 $. Был шокирован, увидев, что они продаются в интернете примерно за 500 $»

«Купила это крутое платье стоимостью ​​600 $ всего за 10 $!»

«Искала себе небольшую черную сумку через плечо, эта подошла. Вернувшись домой, обнаружила внутри бирку Лаунера. Приятно удивлена»

«Я коллекционирую винтажные серьги-клипсы. Сегодня я пошла в комиссионный магазин, увидела серьги по 25 центов за штуку и купила их все»

«Винтажная латунная лампа-лилия в стиле Тиффани. За 15 $»

«Медальон из золота в викторианском стиле с синей эмалью всего за 4 $»

«Нашел эти запонки из 18-каратного золота весом 18,4 грамма за 2 $!»

«Набор из 6 хрустальных бокалов. У меня довольно много французского хрусталя, качество потрясающее. Розничная цена таких ~ 275 $ за бокал. А эти мне обошлись мне примерно в 22 $»

«Не смогла устоять перед кожаной сумкой итальянского производства за 6,50 $»

«Рад забрать домой эту минималистскую милашку за 10 $!»

«Купила траурную брошь из волос в викторианском стиле, заплатила меньше 1 $»

Такое не часто увидишь. Повезло тебе! © DivineSunshine / Reddit



Бонус

Купила в секонд-хенде шкатулку с секретом, внутри что-то было. Пару часов думала как открыть, очень хотелось узнать, что же в ней! Открыла, а там лежит кольцо и записка «выходи за меня». Похоже получательница шкатулки оказалась не достаточно смекалистой и не смогла ее открыть. © Палата № 6 / VK

