15+ счастливчиков, которые оторвали на барахолке настоящий клад
На барахолке найдется что угодно: винтажные сумки, дизайнерские туфли, золотые украшения, даже антиквариат. Главное не прозевать счастливый шанс и ухватить удачу за хвост. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые чувствуют себя на распродажах как рыба в воде.
В бонусе расскажем про девушку, которая купила в секонд-хенде шкатулку с секретом и кое-что обнаружила внутри.
«Цена этой марки около 250 $, а я купила за 14 $. Неношеные, сели идеально. Чувствую себя Золушкой»
«Я нашел этот кулон и цепочку из 18-каратного золота за 20 $. Видимо они пропустили крошечную печать „750 проба“ на верхнем кольце»
- Какая интересная штука! © Bacon_Bitz / Reddit
«Цены на эту штуку не было, поэтому я просто отнес его на кассу, парень сказал: „19,99 $“. В таком состоянии это стоит около 750-1000 $. Но я ему этого не сказал»
«Купил в комиссионном магазине кольцо из 14-каратного золота с аметистом и 4 маленькими бриллиантами. Заплатил 15 $»
«Наконец-то нашла подвеску из 14-каратного золота за 2 $»
- Ух ты! Прочитал в интернете, что одна монета в среднем стоит 589 $. Вот это находка. © justabill71 / Reddit
«Лампа 1960-х годов и оригинальная гравюра за 15 $»
«Новая лыжная винтажная куртка 1988 года, со всеми бирками»
«Золотой медальон поздней викторианской эпохи с бриллиантом европейской огранки!»
«Красивая ювелирная музыкальная шкатулка 1970-х годов. Колибри машет крыльями! Я заплатил за нее примерно 18 $. Был шокирован, увидев, что они продаются в интернете примерно за 500 $»
«Купила это крутое платье стоимостью 600 $ всего за 10 $!»
«Искала себе небольшую черную сумку через плечо, эта подошла. Вернувшись домой, обнаружила внутри бирку Лаунера. Приятно удивлена»
- Эффектная находка! © Primary_Librarian / Reddit
- Я ее нашел на сайте за 552 $. © penny-man4003 / Reddit
«Я коллекционирую винтажные серьги-клипсы. Сегодня я пошла в комиссионный магазин, увидела серьги по 25 центов за штуку и купила их все»
«Винтажная латунная лампа-лилия в стиле Тиффани. За 15 $»
«Медальон из золота в викторианском стиле с синей эмалью всего за 4 $»
- Какое сокровище! © Medical-Public / Reddit
«Нашел эти запонки из 18-каратного золота весом 18,4 грамма за 2 $!»
«Набор из 6 хрустальных бокалов. У меня довольно много французского хрусталя, качество потрясающее. Розничная цена таких ~ 275 $ за бокал. А эти мне обошлись мне примерно в 22 $»
«Не смогла устоять перед кожаной сумкой итальянского производства за 6,50 $»
«Рад забрать домой эту минималистскую милашку за 10 $!»
«Купила траурную брошь из волос в викторианском стиле, заплатила меньше 1 $»
- Такое не часто увидишь. Повезло тебе! © DivineSunshine / Reddit
Бонус
- Купила в секонд-хенде шкатулку с секретом, внутри что-то было. Пару часов думала как открыть, очень хотелось узнать, что же в ней! Открыла, а там лежит кольцо и записка «выходи за меня». Похоже получательница шкатулки оказалась не достаточно смекалистой и не смогла ее открыть. © Палата № 6 / VK
На барахолке так много вещей, что хорошенько рассмотреть весь ассортимент и целого дня не хватит. Нужно хорошо уметь ориентироваться в груде всякой всячины, чтобы выудить на свет настоящее сокровище. Те, у кого это получается, с удовольствием хвастаются своими находками на весь интернет.
AdMe/Народное творчество/15+ счастливчиков, которые оторвали на барахолке настоящий клад
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