15 человек, которым такая работа досталась, что хоть во все лопатки убегай

Мало у кого рабочее место ассоциируется с радостью и весельем, но мы обычно рассчитываем хоть на какое-то спокойствие там. Однако иногда коллеги, начальник или просто условия могут оказаться настолько специфическими, что в голову приходит только одна мысль: «Надо было рвать когти отсюда еще на собеседовании».