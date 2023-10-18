15 человек, которым такая работа досталась, что хоть во все лопатки убегай
Мало у кого рабочее место ассоциируется с радостью и весельем, но мы обычно рассчитываем хоть на какое-то спокойствие там. Однако иногда коллеги, начальник или просто условия могут оказаться настолько специфическими, что в голову приходит только одна мысль: «Надо было рвать когти отсюда еще на собеседовании».
- Устроился на работу на лакокрасочный завод. Прихожу туда в первый день, а меня сразу на конвейер отправляют. Ни инструкций, ни тренировки — дескать иди трудись. Банки с краской на ленте мимо меня как угорелые пролетают, а что делать с ними — непонятно. Так что просто стоял и смотрел на них. А в конце рабочего дня уволился. © JamesKPolk130 / Reddit
- У нас в отделе сменили начальника. Уволили нашего старого дяденьку, а на место его прислали молодого парня, приятеля сына генерального. Тот сразу стал блистать энергией и инициативой. То мы свой стол 10 раз на дню убирали, то в каких-то тренингах участвовали. Но окончательно меня добило то, что он попросил меня сделать отчет, а потом отправил его гендиректору как свой. Да еще и выговор мне сделал, когда босс остался недоволен. Быстренько оттуда сбежала.
- На собеседовании в компании по установке окон мне сказали, что я буду помогать продавцам составлять оптимальный маршрут. Прихожу на работу и выясняется, что мне надо буквально недельку поработать на «холодных звонках». Ну чтобы побыстрее вникнуть в дело. Обидно, но 5 дней я готов был продержаться. А через неделю оказалось, что планировщик маршрутов им вообще не нужен, зато место на «холодных звонках» мое. Вышел из кабинета начальника и тут же уволился. Так они еще и обиделись и хотели мою зарплату зажать. © keptman77 / Reddit
- Искала подработку, очень нужны были деньги. Решила попробовать колл-центр, там брали всех без вопросов. Не знала еще, насколько это мерзко. После короткого обучения посадили меня звонить людям под видом финансиста из банка. А за соседним компом девочка впаривала людям какие-то таблетки, представляясь врачом-кардиологом и зачитывая из скриптов умные слова, значение которых вряд ли понимала. Я посреди дня встала и вышла из офиса, больше никогда не связываясь с подобной «работой». © Подслушано / Ideer
- Целый месяц работу искала, аж извелась. Тут приятельница мне место в своей конторе предложила, на пару месяцев. Прежняя секретарша у нее в декрет ушла, а замену они не нашли. Я согласилась — коллектив приятный, график удобный. Прихожу к ней через 2 недели за авансом, а она таращится на меня и выдает: «Какие деньги? Я думала, ты мне просто помочь хотела. Ты ж все равно дома сидела, и делать тебе нечего было. А так хоть какой-то опыт». Ну я собрала свои вещи и удалилась. С приятельницей мы с тех пор как-то особо не общались.
- Хотел устроиться дальнобойщиком. Как вы понимаете, это большая часть жизнь вдали от дома: 30 дней в дороге и полтора дня дома. 6 рабочих дней, 4 из которых ты просто тухнешь на стоянке для грузовиков. И за это зарплату не платят. Собственно, ключевым фактором для меня оказались не все эти дикие условия, а правило — нельзя заводить домашних животных. Я не собираюсь проводить 30 дней в одиночестве без маленького дружочка, который мог бы помочь мне остаться в здравом уме. © lightwell / Reddit
- Всегда работала на износ, ответственно выполняла задачи, перерабатывала, косяков не было, больничные не брала. И ни разу не было ни слова благодарности от начальства. А затем попала в больницу — камень начал выходить из почки. Чуть не сдохла от боли... Пишу начальнице, объясняю. А она мне: «Я, конечно, понимаю, что ты на больничном и не могу ничего требовать... Но вообще-то могла бы и закончить работу! Ты всех подводишь. Чтобы больше такого не было!» И не было — я уволилась. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было около 18 лет я устроился работать на станцию быстрой замены автомобильного масла. Для этого нужно было спускаться в яму под автомобилем и сливать старое масло, а оно и выхлопные трубы были горячими, и я весь был в ожогах. На второй день в разгар рабочего дня я сказал, что мне нужно в туалет. А когда обошел здание, просто бросился бежать, куда глаза глядят, и больше не возвращался. © _Shape-Shifter / Reddit
- Я, конечно, всегда знала, что работать в сфере обслуживания сложно, но никогда не осознавала до конца масштаба катастрофы. Мне было 17 и я решила подработать официанткой. И казус произошел в первый же день моей смены. Я разносила горячие тарелки и использовала полотенце для того, чтобы не обжигать руки. Так вот, меня поймали и жутко отругали за это! Оказалось, так делать нельзя и мне нужно просто привыкнуть к этому. Неделю я привыкала. Не вышло. Уволилась к черту и ни о чем не жалею! © Палата № 6 / VK
- Когда я устраивался на работу, я прямо на собеседовании твердо сказал, что не буду работать по воскресеньям. Кадровик сказал, что это не проблема. В течение первых двух недель, пока меня обучали, все действительно было нормально. Но уже на третьей меня поставили на воскресную смену. Я напомнил менеджеру, что говорил по этому поводу. А он просто отмахнулся, мол, всегда так не получится, иногда придется идти на компромиссы. Я сразу все бросил и уволился. © happyapy / Reddit
- Пришла работать в школу. Представилась мне возможность наблюдать, как обращается учитель начальных классов к своим ученикам. «Брюхо свое набил и не видишь куда идешь!» — самая безобидная фраза в ее репертуаре. Дети запуганные, но учатся. Пошла к завучу, а она мне выдала — людей изменить нельзя, она давно работает. Родителей все устраивает. А я уволилась. © Подслушано / Ideer
- Устроилась доставщицей пиццы в ночное время. В первый же рабочий день мне звонят и просят выйти пораньше, в вечернюю смену, но заверяют, что всего на 4 часа. Я соглашаюсь. Прихожу в 3, начинаю работу, в 6:30 меня просят остаться подольше, потому что кто-то заболел. Я пошла навстречу и согласилась остаться до 8. В 7:30 самого менеджера уже и след простыл, и у нас не хватало уже 2-х человек. В 8, когда я хотела уйти, среди остальных работников поднялась паника. Мы попытались позвонить менеджеру, он был недоступен. В общем, домой я вернулась только после полуночи и больше там не работала. © Veronica E. Michaelsen / Quora
- Устроилась аниматором в детский развлекательный центр. Зарплата скудненькая, но выжить вполне можно, если вести праздники. Просидев 2 месяца за минимальную ставку, я решила поговорить с администратором, почему мне не дают программы. Дети любят, говорить умею. Ее ответ меня поразил: «Понимаешь... У тебя фигура такая, крупная, не для аниматора». При росте 168 см я вешу 65 кг. Уволилась в тот же день, но шок оставался очень долго. © Палата № 6 / VK
- Работала в одной знаменитой пиццерии нашего города. Когда устраивалась, то думала, что лучше работы не найти. Просто принимать заказы, а потом относить пиццу клиенту. Но какой же ужас там творился. Недоеденные пиццы склеивались и выносились другим клиентам. Продукты часто были испорченными, но их все равно использовали. Я уволилась, не смогла больше работать там. Позже подала на них жалобу, проверка взялась за них и закрыла на неопределенный срок. © Палата № 6 / VK
- Наконец-то нашла работу. Как и хотела — помощник руководителя-женщины. Только вот она оказалась редкостным самодуром. Придумывала правила и тут же их забывала. Давала нелепые поручения, всех работников хаяла за спиной. Через полгода я уволилась, не выдержала. Внезапно позвонил ее брат и пригласил меня в кафе, предложил быть любовницей на содержании. И аванс даже принес. А я что? Я деньги взяла и в черный список его. Компенсация за моральный ущерб от их семейки. © Подслушано / Ideer
Любая работа может оказаться специфичной, но обычно особенно в этом плане везет официантам и продавцам, так как помимо коллег и начальников им приходится иметь дело еще и с весьма своеобразными клиентами. Хотя и стюардессам в этом плане тоже порой «везет».
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