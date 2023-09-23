15 ситуаций, которые могли произойти только в Северной столице и нигде больше

Санкт-Петербург — это город вдохновения. Здесь каждый уголок пронизан историей, а архитектура, словно книга, рассказывает о прошлом и будущем. Но Питер — это не только поразительные здания и музеи. Это город с особой атмосферой и колоритом, где даже во время обычной прогулки можно стать свидетелем или участником незаурядной истории.

Сегодня после поликлиники встретил петербуржца 85-го уровня! Зашел я после врачей по пути в кафешку, сижу, расслабляюсь кофейком. Через какое-то время мимо моего столика проходит парень, кладет мне на стол сложенную бумажку. И торопливо ретируется из кафе. А на бумажке от руки печатными буквами написано: «Возможно, я лезу не в свое дело, так что если вы не приемлете подобное вторжение в свою жизнь, не разворачивайте эту записку и просто выбросьте ее». Разумеется, я развернул записку, а там такими же печатными буквами: «У вас на ногах бахилы, которые вы, вероятно, не сняли после посещения медучреждения. Если же это не ошибка, а сознательная часть одежды, прошу прощения за доставленное беспокойство». © Yuriy8 / Pikabu

У меня друг в шоке был от Питера. Сидели они там компанией на берегу, общались, а рядом пацаны шашлык готовили. Визуально типичные гопники в спортивках. Он услышал, что они спорят, прислушался, а там один другому говорит: «Разрешите с вами не согласиться», и культурно дальше свое мнение озвучивает. © Andoroy / Pikabu

«Обнаружила в Питере свой девиз по жизни⁠⁠».

Вот всем известную питерскую интеллигенцию я увидел в первой же маршрутке по пути в метро. На конечной остановке автобус заполнился, но осталось одно место у двери. Около него стоял мужчина пенсионного возраста, одетый недорого, но очень стильно и опрятно. Несмотря на жару, его выглаженные со стрелками брюки старались держать форму, дабы не подвести своего хозяина. Рубашка тоже не сдавалась. Лето, жара и ветер из окна пытались испортить форму. На следующей остановке зашли люди, и лишь одна женщина приметила свободное место. И состоялся вот такой диалог:

— Мужчина, садитесь!

— Нет уж, садитесь вы, мадам — галантно ответил дядя.

— Но вы же первый подошли — парировала женщина.

— Но как же можно сидеть, я же в брюках — козырной фразой сразил все попытки его усадить дядечка.

В этот момент показалось, что его брюки улыбнулись и как-то сильнее напряглись, чтобы еще четче держать старательно отглаженные стрелки. Питер все-таки культурная столица, держит марку. Полюбили мы этот город. © vlra / Pikabu

— Мужчина, садитесь! — Нет уж, садитесь вы, мадам — галантно ответил дядя. — Но вы же первый подошли — парировала женщина. — Но как же можно сидеть, я же в брюках — козырной фразой сразил все попытки его усадить дядечка. В этот момент показалось, что его брюки улыбнулись и как-то сильнее напряглись, чтобы еще четче держать старательно отглаженные стрелки. Питер все-таки культурная столица, держит марку. Полюбили мы этот город. © vlra / Pikabu Я как-то в Царском Селе спросил дорогу, так меня пара в возрасте проводила, попутно провела экскурсию и еще до метро на машине обратно довезла. © Fedya100 / Pikabu

«В Питере эстетичны даже лужи».

Однажды возле одного канала я присела на каменную ступень. Мимо проходила женщина в аккуратном пальто, с подкрашенными губами и строгой укладкой. Она подошла ко мне и так внушительно, но очень осторожно сказала: «Молодая дама, сидеть на холодном камне, для девушки ваших лет особенно, совершенно недопустимо! И потом, это просто неприлично — так относиться к себе. Надо беречься». И ушла. Я тогда так опешила, что до сих пор боюсь присесть где-то на пол, даже прислоняюсь к холодной колонне с опаской. © KrasPol / Pikabu

В Питере я училась, да и сейчас бываю часто. Помню, когда появились в изобилии всякие заграничные тряпки, женщины летом часто носили костюмчики трикотажные из длинной блузки и брючек таких коротких в обтяжку. И вот стою я как-то в магазине в очереди. Рядом женщина в таком прикиде и очень пожилая дама абсолютно питерского вида в розовой шляпке. Дама деликатно тронула меня за плечо и, когда я повернулась, доверительно сообщила, легким кивком указав на нижнюю часть костюма женщины впереди: «У моей мамы были такие же. Они назывались (страшным шепотом) подштанники». © Ksaverija / ADME

«Сейчас еду с Петроградки, вижу как девушка просто подходит и вручает парню его портрет. Сидела напротив и написала за пару станций. Удивительно и приятно, наверное».

У меня есть история про милейшую сотрудницу Русского музея. Когда мы с дочерью подошли в гардероб, чтобы сдать рюкзак, она намеревалась пообедать (было лето, у посетителей совсем не было верхней одежды, которую необходимо сдавать в гардероб). Я пожелала ей приятного аппетита, а она в ответ с готовностью пригласила нас присоединиться и даже стала доставать вторую тарелку. Так трогательно! © Наталья Хлуднева / ADME

Этой зимой на один день с мужем приехали в Питер. За день намотались так, что ноги уже не шли. Муж побежал в гостиницу, а я осталась ждать его около метро. Стою у дороги у светофора, выглядываю его. Воротник подняла, рукой придерживаю — замерзла. И вдруг подходит ко мне молодой человек и спрашивает: «У вас все в порядке? Вы плачете? Помощь нужна?». Нигде никогда я не встречала такого. Даже как-то теплее сразу стало. © София Попова

«Зашел вечером в маршрутку, а там вон чего».

Столько всего милого и забавного случалось именно в Питере, что кажется, это сам город такой. Случилось это лет 10-12 назад. Приехали с друзьями на машине из Москвы в Питер, едем по набережной. Дело было после очередного снегопада, наша груженая людьми машина увязла в снегу. Ругаясь, выходим ее толкать, и тут вдруг открывается дверь жилого подъезда, ой, простите, парадной напротив, и оттуда выскакивает коза. Для Питера, видимо, самая обычная. А потом появляется шляпа и следом выходит Михаил Боярский, а эта самая коза у него на поводке. Мы открыли рты от неожиданности, а коза со знанием дела подошла к ближайшему кусту, пожевала зимние замерзшие прутья, победно поблеяла, и они оба скрылись в парадной. © Буч Ок

В 18 лет была по путевке в Ленинграде. Вечером вышла погулять около памятника Пушкину. Подошел ко мне парень и начал читать стихи Пушкина, долго читал. Конечно же, я юная, глупая и счастливая — на меня обратил внимание парень-ленинградец. И чем же кончилось это знакомство? Прочитав стихи, он сказал: «Слушай, дай рубль за работу». Как мне было обидно. А все равно лениградцы — чудесные люди, интеллигентные. © Ольга Черткова

«Шел по Фонтанке и не мог не запечатлеть оригинальнейший держатель двери».

Видела я как-то в Питере пару. Она одета по погоде: шапка, пальто, зимние сапоги. Он — в шортах, в рубашке с коротким рукавом и в кроссовках. © Елена Медведенко

Живу в Питере с рождения. Раньше очень угнетали погода, вечно серое небо. Серое все. А потом, лет в 27, еду на машине в середине осени по проспекту, смотрю на это все, и так уютно стало. И в машине еще печка греет, это серое низкое небо как будто пледиком меня укрывает. И серость теперь не мрачная, а наоборот мягкая, чтобы не пестрить, не раздражать. Чуть-чуть листиков разноцветных для акцента достаточно. И на душе такое спокойствие. То ли Питер меня принял, то ли я с ума сошел. © MishaVinograd / Pikabu

Питер такой Питер⁠⁠. На днях произошел случай, как в анекдоте. Заказала мужу подарок в интернет-магазине. На следующий день звонит курьер:

— Могу я уточнить ваш адрес? Мне навигатор показывает, что по адресу: Ленинский пр-т, дом N, нет корпуса 1.

— Как нет? Посмотрите внимательнее. Там еще магазин «Магнит» в доме.

— Хорошо, сейчас поищу...

— Да, если что, парадная 5-я. Жду.

Минуты через 3 перезванивает:

— Извините,конечно, но вот вы сказали «парадная», и я подумал... Вы, наверное, в Питере находитесь? А я тут в Москве. Что-то перепутали в магазине. Поржали оба. © annaryabbi / Pikabu

«Возвращался домой. Дом наш устроен так, что в стене напротив лифтов на каждом этаже установлен радиатор, а над ним объявление, что не стоит на этот радиатор садиться. Поднимаюсь на лифте на свой этаж. Двери открываются, и я вижу, что возле объявления с маркером в руках стоит неизвестный гражданин. Мое появление его смутило, и он ретировался в сторону лестницы. А я решил проверить, что же этот вандал там пририсовал. Подхожу, и на лицо вползает одобрительная ухмылка. Вандал расставлял запятые».

Питер. Набитая людьми маршрутка. Открываются двери, и в салон пытается впихнуться довольно крупная девушка. Народ «слипся» поплотнее, и меня окончательно вдавило в перегородку за водителем. Девушка зашла и расположилась перед входом. На первом же светофоре от резкого торможения ее немного занесло (что неудивительно, ведь обута была в туфли на высоченных шпильках), и она поменяла положение: навалилась всем телом на поручень и вцепилась в него мертвой хваткой, расставив ноги в стороны. После ее манипуляций другим пассажирам пришлось от поручня отлепиться. Меньше всего повезло парню, который стоял справа: его зажало между ней и атлетического склада мужиком. Так он ехал минут десять, а потом робко попросил ее встать как-нибудь по-другому. На что она с достоинством ответила: «Молодой человек! Если я полечу по салону, вы все тут доминошками сложитесь. Я, можно сказать, священная корова этой маршрутки. Так что в ваших интересах меня поберечь». Пассажиры грохнули со смеху. Кто-то тут же догадался уступить ей место. © in100gramm / Pikabu

Заказали мы как-то в Питере такси класса «Комфорт», так как ехали большой компанией. Приехала какая-то маленькая машина. Мы сели, потому что торопились, и по дороге начали выяснять у водителя, чем отличается «Комфорт» от «Эконома». Так он вот что выдал: «Когда я везу пассажиров, стараюсь не ругаться с ними. Это и есть комфорт». Такой он, Питер, такой. © Fox l / ADME