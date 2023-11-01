15+ ситуаций в общественных местах, после которых хочется бежать в аптеку за валерьянкой

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Некоторые люди, оказываясь в общественных местах, продолжают себя вести как дома, напрочь забывая нормы поведения и правила приличия. Зачастую эти «экспонаты» думают только о себе. И от такого их поведения окружающие люди, мягко говоря, не испытывают восторга.

Сделала доброе дело, а в ответ никакой благодарности

Вчера ехала в автобусе. Он был забит людьми, поэтому я предложила чужому малышу сесть мне на руки. Ехали долго, он и задремал. А когда мне нужно было уже выходить, я потеряла его маму из виду. Оказалось, она села прямо за мной, но сына почему-то не забрала. А когда я сказала, что выхожу сейчас, она недовольно хмыкнула: «Понятно!» — и потянулась за малышом. Я в шоке: я к ней и ее ребенку со всем сердцем, а она не поблагодарила, да еще и огрызается! © Палата № 6 / VK

«Хозяин этого мотоцикла всегда паркуется на тротуаре»

«Вот что оставили после себя люди, сидевшие передо мной. Полет длился 14 часов, но это не оправдание такому свинству»

«Эти двое закрывали нам вот так половину концерта»

Когда до конца не проснулась

По пути на работу задремала в маршрутке. Вдруг резко просыпаюсь, а передо мной ковер. Сложенный в рулон, старый такой, затоптанный, потертый. Сижу и думаю: «На фига кому-то в такую рань везти в маршрутке этот огромный ковер?» И вдруг этот «ковер» зашевелился. Смотрю наверх и вижу, как из ковра вылезает голова. Потом появляются руки. И тут до меня доходит, что это бабулька в пальто. Ну и утро! © Подслушано / Ideer

Ну почему люди именно вот так ждут общественный транспорт?

У меня постоянно такая проблема с лифтами. Двери открываются, а кто-то торчит прямо у двери и не торопится выпускать меня. © StatementInteresting / Reddit

«Пытаюсь заснуть в ночном автобусе, но у мужика впереди меня экран настроен на полную яркость»

«Только я открыл газировку и сделал один глоток, как эта дамочка уселась передо мной!»

«Она перекинула волосы через спинку сиденья, и с ее головы что-то посыпалось прямо в банку. Может, высохшее средство для укладки. Жду не дождусь, чтобы выбросить свой напиток».

Женщина бросила свой поднос с едой посреди прохода в самолете

«Что с вами, люди, которые заклеивают жвачкой разъем для зарядки в общественном транспорте?»

Кто-то перемерил кучу обуви и просто ушел

«Мои соседи рассыпали гвозди на общественной парковке, чтобы люди не ставили свои авто напротив их домов»

Ну что за люди делают вот так в переполненном общественном транспорте?!

Этот парень, видимо, никогда не был в Швеции — тут нужно вставать, даже если автобус заполнен только наполовину. © storaborre / Reddit

На что в театре делают ставки

Бесит, когда люди в театре не отключают звук на своих телефонах. Неужели это так сложно? Тем более что в начале спектакля всегда об этом предупреждают. Это безумно отвлекает как актеров, так и зрителей! Да и вообще, мне кажется, что сотрудники театра делают ставки на количество звонков за спектакль. © Подслушано / Ideer

«Обрезки ногтей так и разлетаются»

В таком виде и в кинотеатре?