15 случаев, когда люди друг друга недопоняли, и понеслось
Бывают ситуации, которые из-за недопонимания или невнимательности участников с каждой секундой принимают все более драматичный оборот. А оканчиваются и вовсе непредсказуемым сюжетным твистом. Интернет-пользователи поделились своими историями, которые и захочешь — нарочно не придумаешь.
- Подарили родители нам на свадьбу путевку на курорт. И вот приехали мы с мужем наслаждаться медовым месяцем, заселились в номер, все отлично. Рано утром я встала, чтобы сделать мужу сюрприз, пока он спит. Перед поездкой я купила много воздушных шаров в форме сердечек, думаю, украшу наш номер. Так вот, засела я в туалете и надуваю эти шары. Только не знала я, что мой молодой муж проснулся от звуков, которые раздавались из сортира, все это время стоял под дверью и очень за меня переживал. © Карамель / VK
- Была у друга девушка, встречались долго, и она очень хлопотала по поводу ипотеки, собирала документы, бегала по всем инстанциям. Начала давить на друга, мол, ему это не нужно, только ее это заботит, и вообще, он несостоятелен как мужчина. В итоге расстались. А он, оказывается, уже отстраивал квартиру на то время, просто ей пока не говорил. Вот так и остались с квартирами и друг без друга. © Подслушано / Ideer
- Как-то я очень сильно простудилась. Мой тогдашний бойфренд все порывался приехать ко мне, но я отказывалась. Он разрывал мой телефон сообщениями, в то время как я пыталась его убедить, что мне ничего не нужно. Поэтому я просто игнорировала его послания в течение 3 дней. Когда оклемалась, нашла под дверью коробку с нашими вещами и записку, в которой он сообщил, что расстается со мной, потому что его друг видел меня с другим. Потом еще 4 года он названивал мне и извинялся, потому что понял, что его приятель ошибся. © Unknown author / Reddit
- В браке 6 лет. О детях особо не разговаривали, но когда-нибудь я хотел завести ребенка. Случайно заметил в мусорном ведре положительный тест на беременность. Подумал, что жена расскажет приятную новость вечером. Подготовился, купил цветы, но она промолчала. Как и на следующий день, и через день. Так продолжалось неделю. Решил поговорить с ней прямо. Так я неожиданно узнал, что жена сделала аборт и хочет развестись. © Успех & Провал / VK
- Как-то парень из обслуживания номеров в отеле протянул мне руку, и я пожал ее. Не поймите меня неправильно, в конце концов я дал ему чаевые, как и собирался, но я просто не ожидал, что парень будет так настойчив. Это застигло меня врасплох. © superpastaaisle / Reddit
- К нам в гости должна была приехать сестра мужа, и мы ее ждали. А она устроила сюрприз и приехала со своими тремя детьми-подростками и двумя тетками (сестрами свекрови). Почти на месяц. В двухкомнатную квартиру. Я была в шоке. Но оказалось, что у них в семье очень трепетные и добрые отношения между близкими родственниками. Они всерьез считали, что это для меня приятный сюрприз. © Валентина Дмитриева-Кулакова / VK
- 2 года назад дочь переехала на другой конец страны. Этим летом вышла замуж. Вчера жена мне говорит: «А давай на Новый год сюрпризом к детям полетим! Начинай билеты смотреть». Я в ответ: «Мысль хорошая, только меня смущает, что твоя дочь тоже любит делать сюрпризы. Не получится так, что мы Новый год встретим у них, а они встретят у нас?» Жена задумалась. Набирает дочери: «Доча, привет! А какие у вас планы на Новый год?» Та говорит, что еще не знает. Жена на меня победно косится. Я: «Давай без конспирации, говори прямо, а то мало ли». Жена задумалась: «Доча, тут такое дело, мы к вам сюрпризом на Новый год собрались, вы точно дома будете?» Дочь в ответ: «Блин, а мы к вам сюрпризом собрались». Уже я победно смотрю на жену. Жена: «Так, ничего не знаю, я первая придумала, так что сюрприз с нас, а с вас — радостное удивление!» На том и порешили. Вот такой контролируемый сюрприз. © Рассказано / VK
- Я узнала, что парень, в которого я была немного влюблена, никогда не видел фильмы про Гарри Поттера. Я была в шоке и сказала, что ему обязательно нужно их посмотреть. А затем добавила, что, мол, мне самой интересно будет увидеть, как кто-то смотрит «Гарри Поттера» впервые. А парень решил, что я странная и хочу смотреть, как он смотрит фильмы о Гарри Поттере. Это было, мягко говоря, неудобно. © ItsOnDVR / Reddit
- Я сломал локоть и месяц или два проходил с гипсом. После того как мне его сняли, я пошел на прием к врачу. И вот, доктор заходит в комнату осмотра и совершенно непринужденно протягивает мне руку. Я спрашиваю его, может, он хочет обняться? Оказывается, врач просто собирался посмотреть, насколько хорошо я смогу выпрямить руку. Он не хотел здороваться или обниматься. © Unknown author / Reddit
- Загружаюсь на автостанции, пассажиров много, все не помещаются. На ступеньке бабка, лет 70: «Сынок, возьми». Объясняю, что нет мест. «Ну возьми, очень надо». Я пошутил: «Вы же видите сами, только мое свободное». Бабулька вышла. Пошел закрывать багажник, осмотреть автобус и ехать. Иду и слышу с перрона дикий ржач, народ смотрит на мою маршрутку и сгибается пополам от хохота. Возвращаюсь и вижу — водительское место уже занято бабулей, сидит, ждет, когда ее повезут. Пассажиры ржут: мол, когда бабуля садилась на водительское место, мы пытались втолковать, что сюда нельзя, но бабка гордо ответила: «Тихо, водитель мне разрешил!»
- Мой муж недавно попросил у меня кондиционер для волос. Я спросила: «Тебе он для чего нужен?» Ну он мне и ответил, без ехидности и сарказма: «Чтобы голова не потела!» Я выпала от смеха. Спрашиваю: «А для белья зачем нужен кондиционер?» Он: «Чтобы спать нежарко было». Мужчины! © Подслушано / Ideer
- Ездила как-то с отцом по его рабочим делам. Папа меня с собой захватил, потом к нему в гости собиралась. Так его друг студенческий нас увидел и давай: «Ооо, тоже по молодым пошел, красава!» Надо было видеть его лицо, когда папа сказал: «Ты с этой молодой нянчился в общаге и ползунки ей застирывал в тазу, пока я экзамены бегал пересдавать». Ну извинился хоть. © Lakshmi / Pikabu
- Помню, как после смерти моей бабушки я хотел сказать: «Я рад, что она умерла, и ей больше не придется страдать». Но был так расстроен, что вышло: «Я рад, что она умерла». Так этот ужасный день стал еще хуже. © joelthezombie15 / Reddit
- Жена имеет странную привычку не опустошать и не выбрасывать почти закончившиеся одноразовые емкости из-под всяких соусов. Мол: «Если кончилось, то не на мне!» Как-то, собравшись с силами, решил тоже потерпеть и не выбрасывать все эти пакетики, тюбики, баночки, бутылочки. За неполный месяц холодильник оказался завален почти пустой пищевой тарой. Реакция оказалась неожиданной: я был заподозрен в том, что дома редко ем, а значит, питаюсь где-то на стороне. © Успех & Провал / VK
- Часто выполняла поручения жены начальника. Ни разу не виделись с ней, говорили по телефону. В кабинете у начальника стояло их фото со свадьбы: красивая и милая женщина. Я была в ужасе, увидев своего шефа с другой. Решила рассказать его жене. Та выслушала, расплакалась и спрашивает: «Красивая?» Говорю, как есть: «Неопрятная, в мятом платье в горох. И вообще, непонятно, что он в ней нашел». Скоро меня повысили по просьбе жены. Оказалось, это была она после родов. © Успех & Провал / VK
На работе мы проводим чуть ли не треть своего времени, имея дело с коллегами, начальством и разношерстными клиентами. Понятно, что периодически в офисах и прочих рабочих местах происходят ситуации, которые потом можно пересказывать как байки. Вот люди, у которых на работе ни дня не обходится без приключений.
AdMe/Народное творчество/15 случаев, когда люди друг друга недопоняли, и понеслось
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