15 случаев, когда людям что-то не то послышалось, а воображение раздуло из мухи слона

Наверное, каждый хотя бы раз попадал в курьезную ситуацию, которая произошла из-за ослышки. Да тут ведь многого и не надо: не расслышал букву в имени человека, названии ночного клуба и вуаля — получай сюжет для комедии.

В бонусе расскажем про очень зажатого ребенка, с которым ослышка сыграла злую шутку.

Летом у меня потерялась собака, зовут ее Лада. Звонит мне как-то мой знакомый, спрашивает: «Как мама у тебя»? Мне послышалось Лада. Ну я начинаю ему рассказывать: стареет, жалко так, они же быстро стареют. Он молчит. Она же у меня пропадала. Он : «Как?» С бабушкой пошла гулять, кобеля увидела и за ним побежала. © Подслушано / VK

Внук чуть не довел до инфаркта приехавшую в гости бабушку, повторяя: «Молись и кайся!»

Как оказалось, он просто просил перечитать сказку «Малыш и Карлсон». © Екатерина / ADME

Как оказалось, он просто просил перечитать сказку «Малыш и Карлсон». © Екатерина / ADME В детстве ввела в ступор тетю, спросив, что такое аборт. Имела ввиду слова из песни «А волны и стонут, и плачут. И бьются о борт корабля». © Анна Брагина

Сидим с другом, из ванной выглядывает его жена и спрашивает: «Можно я здесь голая посижу?» Думаю, мало ли какие у людей нравы. Смотрю на друга, у него глаза округляются: «Чего?!» А она нам из-за двери показывает фен и повторяет: «Можно я здесь голову посушу?» © VarHagen / Pikabu

Помню я первый раз делала маникюр с гель-лаком. Мастер нанесла лак и говорит мне: «Суй лапу». Ну я руку засунула и думаю: что-то пренебрежительно как-то говорит. Почему лапу? Нормальная рука же. А потом я поняла, что она сказала: «Суй в лампу». © Ольга / ADME

У сына была поездка с классом, я к ним присоединилась. Утром в гостинице завтрак, шведский стол, все набирают себе вкусностей. Вдруг мой сын громко обращается к однокласснице: «Полина, ты невкусная!» Весь зал замер в недоумении. Сын переспросил: «Дыня вкусная?!» © Алла Андрианова

Мастер маникюра красит мне ногти, обсуждаем сливочное масло в соседнем магазине. Спрашиваю: «Сколько стоит?» Говорит: «Вот муж туда пошел». Звонит ей муж, она мне: «106». Я: «Хорошее масло, недорогое». Она опять, громче: «106»! Отвечаю: «Да поняла я». Она уже орет: «Суши!» © Лиса Патрикеевна / ADME

Когда была маленькой, слышала: «Терпи коза, атаманом будешь!» Искренне недоумевала, с чего это коза должна атаманом становиться. © SongTaBin / Pikabu

Собираемся за праздничным столом. Муж с кухни: «Что еще нужно?» Я: «Нам по ложке». Муж удивленно: «Что положить?» Ха-ха: полож-ка. © ФьюАлка / ADME

Хотел пригласить понравившуюся мне девушку в ночной клуб. Подошел к ней и говорю: «Пошли со мной в „Санту“, друзья мои там будут». А она в слезах убежала. Знаю, что я ей тоже нравился. Недавно узнал в чем дело: название клуба она не расслышала и подумала, что зову я ее в сауну с друзьями вечером. Подслушано / VK

Во втором классе мы с другом пошли записываться в шахматный кружок. Преподаватель кружка, интеллигентного вида человек, представился нам:

— Меня зовут Мустафа Байрамович. Запомнили?

Друг быстро:

— Да, конечно!

— Повтори, пожалуйста, как меня зовут?

— Естафа Бараныч!

Преподаватель вздохнул и произнес:

— Ну вот, ты меня уже и обозвал. © Revence / Pikabu

Гуляли с подругой. На встречу две женщины, спрашивают, как пройти вглубь двора. Я хотела было объяснить, но подруга опередила, сказав, что мы не знаем, где это. А потом еще долго шла и под мой смех возмущалась: как так может быть, что мы всю свою жизнь прожили тут, а где «лубь» в нашем дворе, так и не знаем. © Анна Кизилова

Сестра мужа рассказывает: подвозил ее как-то отец и спрашивает: «А куда едем?» Она отвечает: «До первой школы». Он едет, думает, а потом спрашивает: «А где у нас пирожковая?» © Михайлова Нина Владимировна / ADME

Работаю в колл-центре, звоню парню, напоминаю об оплате кредита. Он ноет: «Что ж мне теперь, почку продавать?» Я расслышала «цепочку», и говорю, мол, продавайте, со мной тоже была подобная ситуация, я продала. Он взял и сбросил телефон, а до меня не сразу дошло, что он имел в виду. © Подслушано / VK

Двенадцатилетняя сестра пришла с кружка рисования. Садится за стол обедать, папа спрашивает, мол, что рисовали? Она отхлебывает суп и спокойно: «Голого мужика с натуры». Папа, надо отдать должное, только слегка подавился. Оказалось, голову мужика с гипсовой натуры. © TangPoe / Pikabu

Бонус

Я была замкнутым ребенком: 3 года дружила с девочкой, не зная ее имени. А все потому, что при знакомстве два раза не расслышала, а переспрашивать снова мне было неловко. Кстати, я до сих пор не знаю как ее зовут. © bryophita / Twitter