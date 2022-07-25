15+ случаев, когда на клочке бумаги разыгралась целая трагикомедия

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С душой написанные объявления — это, можно сказать, отдельный вид литературного творчества. Здесь могут встречаться элементы комедии и драмы, вкрапления юмора и сарказма, простота повествования и лихо закрученный сюжет.

Мы в ADME обожаем читать подобные перлы, ведь в каждом из них есть нечто особенное, и наша статья — прямое тому доказательство. А в конце вас ждет бонус в виде послания, которое обнаружилось на лавочке в парке.

Кто-то знает, как поднять настроение всем, кто его уронил

Девчонки, налетайте: такой жених пропадает

Чтобы соседи стали более понимающими, их жизнь нужно подсластить

Вот что значит «высокий стиль общения»

Кто первый надел халат, тот и доктор

У хозяина кофейного автомата, кажется, кончаются и деньги, и терпение

«Собрался к маме в гости, зашел в подъезд, а там предложение, от которого тяжело отказаться. Но мамины вкусняхи оказались сильнее все-таки»

Автор объявления обнадежил потенциальных клиентов, но так и не вышел на связь

Убедительный аргумент, чтобы выбрать другое место для парковки

«Когда идешь утром на работу, видишь объявление от соседей на двери подъезда и понимаешь, что живешь прямо под ними»

Туда даже муха не пролетит

«Младшая дочь решила, что ей непременно нужно всем сделать ноготочки. Вот такими объявлениями нарабатывает себе клиентскую базу»

Кто знает: может, сироп для кофе тоже обеззараживает. Надо попробовать

Современные дети учатся зарабатывать с ранних лет

Так и хочется подойти и спросить: «А чехлов точно-точно нет?»

«Работаю промышленным альпинистом. Вот такие добрые записки встречаются на работе»

Бонус: Кто-то оставил эту прелесть на лавочке в парке