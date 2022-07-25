15+ случаев, когда на клочке бумаги разыгралась целая трагикомедия
С душой написанные объявления — это, можно сказать, отдельный вид литературного творчества. Здесь могут встречаться элементы комедии и драмы, вкрапления юмора и сарказма, простота повествования и лихо закрученный сюжет.
Мы в ADME обожаем читать подобные перлы, ведь в каждом из них есть нечто особенное, и наша статья — прямое тому доказательство. А в конце вас ждет бонус в виде послания, которое обнаружилось на лавочке в парке.
Кто-то знает, как поднять настроение всем, кто его уронил
Девчонки, налетайте: такой жених пропадает
Чтобы соседи стали более понимающими, их жизнь нужно подсластить
Вот что значит «высокий стиль общения»
Кто первый надел халат, тот и доктор
У хозяина кофейного автомата, кажется, кончаются и деньги, и терпение
«Собрался к маме в гости, зашел в подъезд, а там предложение, от которого тяжело отказаться. Но мамины вкусняхи оказались сильнее все-таки»
Автор объявления обнадежил потенциальных клиентов, но так и не вышел на связь
Убедительный аргумент, чтобы выбрать другое место для парковки
«Когда идешь утром на работу, видишь объявление от соседей на двери подъезда и понимаешь, что живешь прямо под ними»
Туда даже муха не пролетит
«Младшая дочь решила, что ей непременно нужно всем сделать ноготочки. Вот такими объявлениями нарабатывает себе клиентскую базу»
Кто знает: может, сироп для кофе тоже обеззараживает. Надо попробовать
Современные дети учатся зарабатывать с ранних лет
Так и хочется подойти и спросить: «А чехлов точно-точно нет?»
«Работаю промышленным альпинистом. Вот такие добрые записки встречаются на работе»
Бонус: Кто-то оставил эту прелесть на лавочке в парке
А какие нетривиальные объявления встречались вам?
Фото на превью oplyat / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ случаев, когда на клочке бумаги разыгралась целая трагикомедия
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