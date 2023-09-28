15+ случаев, когда в переписках такие страсти кипели, что Шекспир отдыхает

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Переписки основательно вошли в нашу жизнь: мы ежедневно отправляем текстовые сообщения детям, родителям, друзьям и коллегам. При этом в виртуальном диалоге подчас разыгрываются такие сюжеты, что именитым литераторам и сценаристам остается просто отойти в сторонку. Или взять их на вооружение.

1. Этот работодатель оказался слишком предприимчивым

Для создания этого материала были использованы следующие источники: doggolover482 / Reddit

2. Иногда автозамена — то, что доктор прописал

3. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений!

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter

4. Иногда на работе секунда считается за час

5. Возраст не преграда для отдыха

6. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu

7. Кажется, шансы продажи худи стремятся к нулю

Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu

8. Тяжела и неказиста жизнь мастера маникюра

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu

9. Перевод с клиентского на человеческий

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu

10. Отчаянная и настойчивая Наташа

Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu

11. Принимать комплименты — это тоже искусство

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit

12. Когда крик души уже нет мочи сдерживать

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Hlebyshec / Pikabu

13. Главное — вовремя исправить то, что предлагает автозамена

14. Гениальная переписка на сайте объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter

15. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter

16. У короля вечеринок юморная автозамена