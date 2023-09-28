15+ случаев, когда в переписках такие страсти кипели, что Шекспир отдыхает
Переписки основательно вошли в нашу жизнь: мы ежедневно отправляем текстовые сообщения детям, родителям, друзьям и коллегам. При этом в виртуальном диалоге подчас разыгрываются такие сюжеты, что именитым литераторам и сценаристам остается просто отойти в сторонку. Или взять их на вооружение.
1. Этот работодатель оказался слишком предприимчивым
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2. Иногда автозамена — то, что доктор прописал
3. Ох уж эти переписки на сайтах объявлений!
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4. Иногда на работе секунда считается за час
5. Возраст не преграда для отдыха
6. «Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»
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7. Кажется, шансы продажи худи стремятся к нулю
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8. Тяжела и неказиста жизнь мастера маникюра
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9. Перевод с клиентского на человеческий
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10. Отчаянная и настойчивая Наташа
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11. Принимать комплименты — это тоже искусство
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12. Когда крик души уже нет мочи сдерживать
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13. Главное — вовремя исправить то, что предлагает автозамена
14. Гениальная переписка на сайте объявлений
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15. «Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»
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