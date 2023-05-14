15 случаев, которые доказывают, что первое впечатление бывает ну очень обманчивым
Казалось бы, все знают, что не стоит судить о человеке по одежде. Тем не менее, люди все равно наступают на эти же грабли. И герои из этой подборки — прямое тому доказательство.
- Была на съемках фильма зимой. Есть захотелось неописуемо. Не стала дожидаться, когда привезут киноеду, и пошла в ближайший ресторан. Как была, в валенках, куртке из секонд-хенда и шапке-ушанке. Меня с большим удивлением, но обслужили. Разговорилась с официантом при расчете. Тот, смеясь, сказал: «Когда вы только пришли, мы думали, что вы или бродяжка, или миллиардерша». © 11ore11 / Pikabu
- Недели 2 назад ехала в метро. Рядом со мной садится парень немногим старше меня. Сидит он в наушниках, смотрит на телефоне фильм. Я обычно стараюсь не пялиться в подобных случаях, но тут уж не смогла оторваться. Там был какой-то фильм про вампиров. Ну едем мы так минут 5, и вдруг он достает один наушник и протягивает мне. Это было просто невероятно мило. © Палата № 6 / VK
- Я работал продавцом б/у машин. Лето. Заходят 2 типа в шортах и сланцах и молвят почти человеческим голосом:
— Братан, у вас на стоянке «финик» стоит (Infiniti FX35. — Прим. ред.). Он хороший?
— Да, он хорош.
Мужики без лишних слов ставят на стол целлофановый пакет из магазина (как оказалось, с баблом) и говорят:
— Оформляй.
Пока я составляю договор, один звонит по телефону, и я слышу: «Натусик, с днюхой! Мы тут мимо проезжали, сейчас к тебе заскочим. У нас для тебя подарок!» Вот тут я и офигел: ребята, проходя мимо, купили Infiniti, чтобы в гости не с пустыми руками идти. © ViruzzZ / Pikabu
- Давным-давно, когда я еще была студенткой, моя мама работала в турагентстве. Я любила иногда сбежать со скучной лекции и заглянуть к ней на кофе. Пришел однажды клиент — скромно одетый дедушка с пакетом, а в пакете живая рыба. Я подумала: «Ну этот точно в 2-звездочный в Турцию поедет». А он забронировал на 12 дней очень дорогой отель на Мальдивах! Мама мне потом рассказала, что он директор какого-то завода и отдыхать на дорогие курорты ездит 4 раза в год. © YaNa YaNa
- Мне риелтор рассказывала. Пришел дедок чуть ли не в фуфайке и валенках в агентство и с ходу купил квартиру в центре города в одном из лучших домов. Деньги в пакете принес. © Bulatovasa / Pikabu
- Большинство моих коллег, глядя на меня, думали, что я просто фигуристая блондинка, которая максимум умеет завязывать шнурки. Пообщавшись со мной, они узнали, что я опубликовала статью в международном издании, занималась программированием и разбираюсь в компах получше многих. Сейчас я работаю над единой системой управления персоналом, которая призвана упростить процесс адаптации новых сотрудников. По-моему, неплохо для «блондинки». © shiguywhy / Reddit
- Есть у меня магазин возле дома. Часто хожу в него чуть ли не в пижаме, с пучком на голове и с опухшими глазами. Тогда я чувствую на себе подозрительный взгляд охранника, а продавщица жалеет меня, пробивает товары и делает скидку по карте, которой у меня нет. В другие же дни, когда прихожу туда после работы при параде, скидку не делают, продавщица хамит, а охранник даже глазом не ведет. Вот уж точно встречают по одежке. © Подслушано / VK
- Мне 30, у меня трое детей, а выгляжу я как подросток. Стою как-то у кассы, ко мне подбегает ребенок и называет мамочкой. Глаза кассира немного расширяются. Тут подбегает старшая, у кассира глаза уже на лоб лезут. А когда подошел муж с третьим ребенком, кассир вообще чуть не упала в обморок. Потом призналась, что думала, будто мне 13 лет, и была очень обеспокоена. © mountaingoat05 / Reddit
- Люди думают, будто я безработный, бедный и необразованный, потому что на мне всегда одна и та же одежда, я вожу маленькую машину и не особо люблю болтать. На самом деле у меня 2 ученые степени. Когда мне нужна одежда, я покупаю одну и ту же вещь в 4–5 экземплярах, чтобы потом не думать о том, что надеть. И моя машина меня устраивает — зачем покупать дороже? © Planspiel / Reddit
- У родителей есть одна соседка — дама обеспеченная и, как все думали, высокомерная. Пару лет назад кто-то среди ночи подкинул во двор многоэтажки, где они живут, коробку с котятами. Малыши пронзительно пищали. Я вышла на писк, стояла и решала, что делать. Тут выходит эта самая соседка, хватает коробку и несет ее в свою машину. Я пошла следом, спрашиваю: «Что вы хотите с ними сделать?» Думала, что она собирается выкинуть их куда подальше. А дама отвечает: «К ветеринару отвезу». Я напросилась в попутчицы. Съездили в круглосуточную ветеринарку, соседка взялась выхаживать котят. И, надо сказать, она их вырастила. Двоих оставила себе, двоих отдала. © Ползучесть / ADME
- Я руководитель среднего звена в большой компании. Отпуск проводил на даче: занимался металлообработкой, строил, порядок наводил. Потом вернулся в столицу и направился в банк по рабочим вопросам. Там сидел молодой щегол, который с улыбкой принимал у меня заявление. Так уж вышло, что в этом банке у меня работал товарищ — в службе безопасности. Вышел я из банка, он мне звонит и ржет в трубку:
— Ты в чем пришел? Как ты был одет?
— По-простому одет, а что?
Он присылает мне мою анкету, а там этот молодой хлыщ написал: «Состояние волос, ногтей, одежды говорит о том, что заемщик не соответствует занимаемой должности и вообще пренебрегает своим видом».
P. S. Теперь, когда жена просит «снять эту ужасную футболку», отвечаю, что я пренебрегаю своим внешним видом, у меня даже справка имеется! © Sum4ts / Pikabu
- У мужа что-то с часами произошло однажды, решил сразу после катания на лыжах заехать в фирменный магазин. Лыжный костюм был старенький, а муж еще на тот момент был небритый (выходной же). Короче, имели мы не совсем презентабельный вид. Персонал отвечал сквозь зубы, пока муж не снял куртку и не показал часы. В итоге их починили, еще кофе предложили и телефон записали. © Меруерт Ахметова
- Это история моего личного позора. Сын сдал экзамены в школе на отлично, и мы решили подарить ему игровую приставку. Нашего бюджета хватило только на базовую модель. Когда мы уже ждали возле кассы, в магазин вошли отец и сын. У мальчика было уж слишком суровое выражение лица. Отец выбрал самую дорогую приставку, а затем спросил сына, не хочет ли он чего-нибудь еще. Ну мы и подумали, что это просто избалованный ребенок. А его папа будто прочитал наши мысли и сказал: «Две недели назад он потерял мать». Отец пытался утешить и побаловать своего ребенка, а сын очень храбро держался в такой ситуации. Мне было стыдно, что мы осудили их. © Chavi Sharma / Quora
- Работаю в парикмахерской. Сегодня пришел молодой парень, попросил подстричь его под 3 мм. Вроде бы простая задача, вот только времени это заняло немало, потому что не стригся он почти 3 года. Немного пообщались с ним, и оказалось, что он никакой не дикарь и в лесу все это время не жил, просто 3 года назад пообещал друзьям, что не будет стричься, пока не найдет любовь всей своей жизни. Но как-то не сложилось, и ему пришлось зайти ко мне, потому что из-за волос ничего не видно, особенно любви всей его жизни. © Палата № 6 / VK
- Судят не только по одежде, но еще и по возрасту. Мол, если молодая, то ни гроша за душой нет и явно хочет что-то украсть. Выгляжу я крайне молодо, да и одеваюсь просто. Короче, внешний вид у меня совершенно не солидный. Покупала как-то кофемашину. Уже знала, какая мне нужна, да еще и торопилась, поэтому быстро зашла в магазин, взяла коробку с машиной и так же быстро зашагала к кассе. Продавец крик подняла: «Девушка, стойте!» Интересно, как она себе представляла побег, учитывая, что коробка была в половину моего роста. © ***benaplechi / Pikabu
Суть человека очень хорошо проявляется в нестандартных ситуациях, а в частности — в дороге. И тут попутчиков ждет много сюрпризов, особенно, если ехать приходится в одном поезде с геологами.
AdMe/Народное творчество/15 случаев, которые доказывают, что первое впечатление бывает ну очень обманчивым
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