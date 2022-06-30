15 случаев на свадьбе, которые гостям запомнились больше, чем само торжество

Свадьба — хлопотное мероприятие: так много всего нужно предусмотреть и проконтролировать, за всем нужен глаз да глаз. Неудивительно, что порой что-то идет в разрез со всеми планами. Бокал на счастье никак не бьется, свидетели разбегаются, вместо того чтобы ловить подвязку, а лифт с женихом и невестой берет и застревает между этажами.